UnAñoPeligroso ¬ Con Trump, el ICE triplica arrestos, acumula abusos y muertes

El ICE de Trump sumó 307 mil arrestos de migrantes en 2025, un 229 por ciento más respecto al año previo. Entre quienes mantiene bajo custodia, sólo la mitad tiene antecedentes criminales.

Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).- En su segundo mandato, el Presidente estadounidense Donald Trump intensificó su cruzada racista contra los migrantes, culpándolos por los males de de su país y utilizando como ariete al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Dicha agencia triplicó sus arrestos en 2025 respecto al año previo, registró una cifra récord de detenidos bajo su custodia, y acumula desde septiembre al menos una decena de casos en que sus agentes balearon a personas durante sus operativos, entre ellas a dos mexicanos.

De acuerdo con los registros de ICE, revisados por la Unidad de Datos de SinEmbargo, en 2024 dicha agencia sumó 93 mil 342 arrestos, mientras que para 2025 la cifra creció a 307 mil 683. Un aumento de 229 por ciento.

Para dimensionar, la cifra de 307 mil 683 migrantes detenidos por ICE el año pasado en Estados Unidos equivaldría a llenar 3.5 veces el Estadio Azteca.

En el desglose mensual se observa que los arrestos de ICE principalmente contra migrantes indocumentados comenzaron a despuntar justo en febrero de 2025, superando las 17 mil al iniciar el segundo mandato de Trump, y en el último trimestre de 2025 el promedio se disparó hasta las 36 mil detenciones mensuales.

Si se suman los arrestos de ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), en 2024 sumaron 281 mil 876, y en 2025 subieron a 365 mil 460 personas detenidas para ser eventualmente deportadas. Un alza del 29 por ciento, con ICE sumando 8 de cada 10 detenciones.

Para 2026, el gobierno estadounidense aumentó la fuerza de esta agencia que depende del Departamento de Seguridad Nacional, a cargo de Kristi Noem, pasando de 10 mil a 22 mil agentes, por lo que se anticipa que seguirá la tendencia creciente de capturas y expulsiones.

ICE comenzó a superar los arrestos de CBP y la Patrulla Fronteriza con la llegada de Trump para un segundo mandato, al intensificar las redadas contra migrantes y atacarlos en las ciudades donde residen y trabajan, para deportarlos. Mientras, por otro lado, las detenciones en la frontera cayeron en picada. La Patrulla Fronteriza contabilizó 1 millón 51 mil arrestos en la frontera sur en 2024, y para 2025 la cifra cayó a 109 mil 909. Una reducción del 89 por ciento.

“Agentes de ICE han detenido a vendedores ambulantes y a su clientela. Han irrumpido en autolavados y otros negocios con personal latino, y han intervenido en aparcamientos de Home Depot, donde personas buscan empleo. Funcionarios federales han reconocido que los agentes consideran la raza, la etnia y el origen nacional percibidos como factores clave para decidir a quién detener”, relató HRW en noviembre pasado.

“Agentes federales de inmigración de Estados Unidos ahora actúan habitualmente enmascarados y sin identificaciones visibles, lo que agrava la naturaleza abusiva y sin rendición de cuentas de la campaña de deportación masiva de la administración Trump”, agregó en otro mensaje en diciembre. Muchas redadas han estado marcadas por el uso de la fuerza repentino e injustificado, sin que mediara provocación, lo que genera un clima de temor en muchas comunidades de inmigrantes”.

La activista Ximena Bustamante, Fundadora del Fondo de Mujeres Indocumentadas, dijo a SinEmbargo desde Nueva York que las redadas del gobierno de Trump han separado familias, además de incurrir en abusos como no informar a dónde se llevan a las personas detenidas.

“Lo que se ha incrementado de manera exponencial son las detenciones y deportaciones de gente que vive al interior de Estados Unidos, la detención de personas que han vivido muchos años aquí se ha incrementado. Es un patrón que me parece importante señalar, y que ha llevado a la separación de familias, que es un proceso que no es nuevo, pero que se ha intensificado”, mencionó Ximena.

“Otra cosa que hemos estado experimentado es, no sólo el daño de que una persona sea detenida, sino lo que sucede una vez que han sido detenidas, ha habido un cambio al respecto, de personas que han estado ‘perdidas’ en el sistema, que las desaparecen, no se sabe dónde están, las agencias no sienten ninguna responsabilidad de reportar dónde están detenidas, y las condiciones de detención también han empeorado, este ha sido el año más mortífero para personas en detención migratoria”.

La mitad de los detenidos no tienen cargos o antecedentes criminales

Otro registro es el de personas que fueron arrestadas por ICE y CBP y que permanecían detenidas, mientras se resolvía su deportación o juicio. En septiembre de 2024 el registro fue de 37 mil 684 personas detenidas, el siguiente año la cifra subió a 59 mil 762 y para enero de 2026, como resultado de las políticas de Trump, Estados Unidos alcanzó un récord de 68 mil 990.

De ese total, 17 mil 729 tenía alguna sentencia por cometer delitos, y 17 mil 881 tenían cargos criminales pendientes. Mientras que 33 mil 380 habían sido detenidos por entrar sin dcumentos a Estados Unidos y violar normas de migración.

Entonces, de acuerdo con los datos de ICE, al menos la mitad de las personas migrantes que permanecen detenidas no tienen sentencias o cargos criminales.

Esto contrasta con los dichos de la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, al decir que 70 por ciento de las personas bajo custodia de autoridades migratorias estadounidenses tenían cargos en su contra, o habían sido sentenciadas por distintos delitos.

“Bajo la presidencia de Trump, ponemos al pueblo estadounidense, nuestra seguridad y la seguridad nacional PRIMERO. Estamos poniendo fin a políticas idiotas que permitieron que millones de inmigrantes ilegales y cientos de miles de extranjeros ingresaran a nuestro país sin ser investigados”, publicó Noem en X el 30 de noviembre pasado, como una muestra de su discurso nacionalista y reaccionario en contra de los migrantes.

¿Cuántos deportados en el periodo de Trump?

Un análisis publicado por el diario The New York Times estimó que en el primer año del segundo mandato de Donald Trump Estados Unidos deportó por lo menos a 500 mil personas. Esto, contabilizando 230 mil deportados que fueron detenidos por ICE en el interior de Estados Unidos (en los 4 años de Joe Biden fueron 50 mil), y 270 mil deportados que fueron capturados en la frontera sur, o que se les negó ahí el acceso.

El gobierno de Trump presume un número más alto, de 622 mil personas deportadas en un año, pero además destaca que presuntamente 2 millones de personas habían optado por la “auto-deportación”, para dejar por su propia voluntad Estados Unidos. Seguridad Nacional no presenta un documento con el desglose de datos de las auto deportaciones, y diferentes análisis en medios han cuestionado la cifra.

En junio pasado, el Pew Research Center calculó que 1.4 millones de de inmigrantes habían dejado Estados Unidos, en la primera mitad de 2025, señalando que por primera vez en 50 años se tenía una reducción de la población migrante. Se habría pasado de 53.3 a 51.9 millones. Sin embargo, apuntó que muchas personas pudieron negarse a responder el censo con el que se hizo el análisis, por temor a las redadas.

El reporte de The New York Times, en tanto, citó un documento judicial para dar la cifra de 40 mil personas que recurrieron a las auto deportaciones, aunque en ese caso utilizando la app que activó CBP para ese propósito.

En el caso de México, la Secretaría de Gobernación indicó en sus reportes que en 2025 continuó bajando la cifra de mexicanos deportados o “devueltos” por Estados Unidos, pasando de 200 mil en 2023 a 144 mil en 2025 (considerando el periodo enero-noviembre, del que es su reporte más actualizado).

La migración mexicana a Estados Unidos ya venía a la baja desde 2024, así que del mismo modo se observó una reducción en las deportaciones, aunque también en las remesas.

En 2024 las remesas enviadas a México fueron por un total 64 mil millones de dólares. De enero a noviembre de ese año, sumaron 59 mil 523 millones, y en el mismo periodo de 2025 acumularon 56 mil 469 millones de dólares, según datos de Banxico.

Además de las deportaciones, el Departamento de Estado de Estados Unidos destacó la revocación en un año de 100 mil visas de extranjeros, “la gran mayoría de las revocaciones corresponden a quienes cometieron delitos como agresión, robo y conducir bajo los efectos del alcohol, o a quienes aplaudieron la violencia contra ciudadanos estadounidenses”. Esto sin especificar la nacionalidad de los afectados.

Una decena de casos donde agentes de ICE dispararon en operativos

Los medios de comunicación estadounidenses NBCNews y The New York Times contabilizan una decena de casos desde septiembre pasado en que agentes de ICE dispararon contra personas en sus redadas contra migrantes, con un saldo de al menos dos muertes.

El caso más sonado es el de Renee Good, una mujer estadounidense de 37 años que murió por los disparos de un agente de ICE. Otro es el de Silverio Villegas González, un cocinero mexicano de 38 años que se encontraba en Chicago en calidad de migrante sin documentos, y que el 12 de septiembre pasado murió por disparos de ICE, cuando agentes lo abordaron en su vehículo.

NBCNews también mencionó el caso de Carlitos Ricardo Parias, “tiktoker” mexicano que resultó herido por disparos de un agente ICE, cuando lo abordaron al trasladarse en un vehículo en Los Ángeles.

Funcionarios del gobierno de Trump hablan de que ICE tiene una supuesta “inmunidad”, y defienden que sus agentes han actuado en defensa propia, aunque en hechos como el de Renee Good las grabaciones mostraron una situación distinta, que ella quería alejarse y le dispararon.

Récord de muertes de custodiados por ICE

El propio Servicio de Inmigración y Control de Aduanas contabilizó el año pasado 15 personas extranjeras muertas que tenía bajo su custodia, luego de arrestarlas. Es la cifra más alta en ese registro desde 2018, sin considerar 2020 y su impacto de decesos por la pandemia de COVID. De las 15 personas fallecidas por distintos padecimientos en 2025, cinco eran de nacionalidad mexicana.