#UnAñoPeligroso ¬ Turismo a EU cae 5% en 2025; Canadá hace notar su enojo, México no

Alejandra Padilla

21/01/2026 - 12:05 am

La caída en turismo a Estados Unidos registrada en 2025 es comparada con los registros de la pandemia de COVID-19, los años posteriores a los ataques terroristas del 11 de septiembre o la crisis financiera de 2008. 

Puebla, 21 de enero de 2026 (SinEmbargo).- Fabian Schmidt, un ciudadano estadounidense, regresaba de sus vacaciones en Alemania cuando fue detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés). Pasó 58 días en el Centro de Detención Wyatt, ubicado en Central Falls, Rhode Island, tras los cuales se enteró de que un viejo cargo por posesión de droga (que ya había sido juzgado) lo hacía “inadmisible” en el sistema de inmigración de Estados Unidos. 

Según contó al medio estadounidense New Hampshire Bulletin, Schmidt gastó 65 mil dólares (más de un millón de pesos mexicanos) en esos casi dos meses para cubrir servicios legales y los gastos que debía hacer para sobrevivir en el centro de detención. Por ejemplo, la pésima calidad de la comida proporcionada a las personas detenidas lo obligaba a comprar otros alimentos en la tienda del lugar. 

Schmidt es de origen alemán, pero tiene residencia permanente en Estados Unidos desde 2007. Esto no evitó su detención en marzo de 2025, al inicio del segundo término de gobierno del Presidente Donald J. Trump. Y su caso no es excepcional. Otros casos que han llegado al de los medios de comunicación son el de Jasmine Mooney, una ciudadana canadiense con visa de trabajo para Estados Unidos quien pasó dos semanas detenida y el mexicano Edwar González, quien pasó tres días bajo custodio del ICE tras cometer una infracción de tránsito a pesar de tener una visa de turista vigente.  

El cúmulo de medidas del gobierno de Donald Trump en su asalto a la comunidad migrante daña a individuos, familias, comunidades y la economía.#UnAñoPeligroso ¬ Turismo a EU cae 5% en 2025; Canadá hace notar su enojo, México no
Una manifestación pacífica realizada el 31 de enero  de 2025 en National City para apoyar a migrantes que temen ser deportados fue disuelta violentamente. Foto: Omar Martínez, Cuartoscuro

Una de las principales promesas de campaña del Presidente Trump fue “hacer más seguro a Estados Unidos”, lo cual implica terminar con la migración “ilegal”. Los esfuerzos encaminados a cumplir esta promesa iniciaron el mismo día que Trump tomó posesión de su cargo: el 20 de enero de 2025 terminó con un programa de permiso humanitario para migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que había concedido un promedio de 30 mil permisos al mes desde enero de 2023. Esta medida después fue extendida a Afganistán, Camerún, Nepal, Honduras, Nicaragua y Siria. Después, en junio de 2025, el mandatario llamó a las agencias federales de su gobierno a realizar “el mayor programa de deportación masiva de la historia”.

Durante este año, Trump ha puesto en marcha otras medidas como terminar con la política de espacios protegidos (hospitales, escuelas, iglesias y otros) en donde el ICE no podría hacer redadas y cerrar por completo la frontera con México. Recientemente, el mandatario amenazó con utilizar la Ley de Insurrección de 1807 para desplegar al ejército en Minneapolis, en donde hay protestas ciudadanas por el asesinato de Renee Good y la fuerte presencia de agentes del ICE. Apenas el 14 de enero pasado Trump suspendió el trámite de visas para 75 países, incluidos Colombia, Brasil y Cuba. Asimismo, a partir del 21 de enero de 2026 los ciudadanos de 25 países entre los que están Bangladesh y Venezuela deberán pagar fianzas de entre cinco mil y 15 mil dólares para entrar a Estados Unidos. 

Pero, ¿hacer más seguro a Estados Unidos implica hacerlo menos turístico? Experiencias como las de Schmidt, Mooney y González ya empiezan a tener efectos en las estadísticas de turismo en ese país porque, ¿quién se arriesgará a viajar a ese país si existe la posibilidad de ser detenido por el ICE, aunque tenga una visa en regla o incluso la residencia permanente?

El 9-11, la pandemia, la crisis de 2008 y el primer año de Trump registran los niveles más bajos de turismo internacional

Durante 2025, el primer año de gobierno de Trump, las llegadas de turistas internacionales a Estados Unidos disminuyeron, según los datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos, a través del Programa de Llegadas de Visitantes Internacionales. Entre enero y octubre de 2025 (las cifras más recientes publicadas por el gobierno) llegaron 57 millones 20 mil 171 visitantes internacionales a Estados Unidos, un 5.6 por ciento menos que los 60 millones 291 mil 416 visitantes internacionales registrados en el mismo periodo del año anterior.

Las visitas registradas en 2024 se acercaban a las cifras registradas antes de la pandemia de COVID-19, pero el primer año del nuevo gobierno de Trump disminuyó la estadística a niveles de 2012. 

De acuerdo con las estadísticas del gobierno estadounidense, 2025 está entre los siete años con la mayor disminución de turistas internacionales en Estados Unidos. En el primer lugar está 2020, durante la pandemia de COVID-19 (y también bajo la presidencia de Trump, en su primer periodo), cuando la disminución fue de 74.1 por ciento. El año 2021 registró una disminución de 7.2 por ciento comparado con el año anterior, para después recuperarse en 22 por ciento durante 2022, ya bajo la presidencia de Joe Biden. 

Otro año con una marcada disminución en la llegada de turistas internacionales a Estados Unidos es 2002, cuando llegaron 11.9 por ciento menos turistas extranjeros al país, después del ataque terrorista a las Torres Gemelas en Nueva York, el 1 de septiembre de 2001. El miedo a visitar ese país, además de un incremento en las restricciones migratorias, alargaron la disminución hasta el año 2003, cuando la caída fue de 5.6 por ciento en comparación con el año anterior, cuando ya había sido registrada una disminución en estas estadísticas. 

El 2009 fue otro año durante el cual los turistas extranjeros visitaron menos Estados Unidos. En ese entonces la caída fue de 7.2 por ciento, en el contexto de la crisis financiera ocurrida durante los dos años anteriores, conocida como “la Gran Recesión”. 

Los canadienses dejaron de ir a Estados Unidos; los mexicanos, no tanto

Al revisar los datos oficiales del gobierno estadounidense por país de origen, la Unidad de Datos de SinEmbargo encontró que la caída del turismo internacional hasta octubre de 2025 no fue homogénea. Aunque algunos países disminuyeron de manera drástica sus viajes a Estados Unidos, otros mantuvieron o incrementaron las visitas. 

Un ejemplo es el de Canadá y México, los dos países de los que más visitantes llegan a Estados Unidos. Mientras los canadienses redujeron sus visitas en 22.1 por ciento, los mexicanos las incrementaron en 9.5 por ciento. 

Entre enero y octubre de 2024,17 millones 298 mil 831 canadienses visitaron Estados Unidos, mientras que en el mismo periodo de 2025 la cifra fue de 13 millones 468 mil 914 visitantes. Es decir, las y los ciudadanos canadienses hicieron 3.8 millones de visitas menos a ese país. 

En el caso de México, pasó de 13 millones 638 mil 743 de visitantes en los 10 meses de 2024 a 14 millones 937 mil 92 personas en el mismo lapso de 2025. 

En otros países hay tendencias similares. Inglaterra registró un ligero aumento en sus visitas a Estados Unidos, al pasar de tres millones 404 mil 548 a tres millones 444 mil 811 visitantes, mientras que Alemania cayó 11.8 por ciento y China disminuyó 3.1 por ciento. 

En América Latina, Colombia mantuvo una tendencia al alza moderada (1.7 por ciento), mientras que Venezuela registró una reducción de 20 por ciento. Este último país enfrenta la cancelación del programa de permiso humanitario para migrantes, además de la reciente intervención del gobierno estadounidense en su territorio. 

Estados Unidos perdería 12 mil 500 millones de dólares por medidas contra migración

Hasta enero de 2026, Estados unidos ha deportado a alrededor de 540 mil personas, de acuerdo con un análisis del The New York Times basado en datos federales. De ese total, 230 mil fueron arrestadas dentro de Estados Unidos, mientras que 270 mil fueron detenidas en la frontera. Además, unas 40 mil personas más salieron del país de manera voluntaria mediante un programa de “autodeportación” que ofrece un apoyo económico.

Las deportaciones derivadas de arrestos dentro del país ya superan el total registrado durante los cuatro años completos del gobierno de Biden, lo que refleja el impacto directo del endurecimiento de la política migratoria de Trump. Aunque el número total de deportaciones sigue siendo menor al de 2023 y 2024 (años con cruces fronterizos récord), la estrategia ha cambiado: menos detenciones en la frontera y más operativos dentro de comunidades.

El reportaje subraya que los arrestos “en libertad” realizados por ICE en calles, domicilios y centros de trabajo se cuadruplicaron y se concentraron especialmente en estados con políticas que limitan la cooperación con autoridades migratorias federales, como California, Illinois y Nueva York. También aumentaron las deportaciones de personas sin antecedentes penales, así como de migrantes que llevaban años viviendo en Estados Unidos.

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus siglas en inglés) estima que la de Estados Unidos será la única de 184 economías analizadas que registrará una caída en el gasto de visitantes internacionales en 2025. La pérdida sería de hasta 12 mil 500 millones de dólares. Según el análisis, esta tendencia pone en riesgo empleos, ingresos fiscales y el liderazgo global de Estados Unidos como destino turístico, y sin una estrategia para recuperar la confianza internacional, el país podría tardar años en volver siquiera a los niveles de gasto previos a la pandemia.

Alejandra Padilla

Alejandra Padilla

Periodista especializada en Periodismo de Datos y cofundadora de Serendipia.

