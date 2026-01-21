La caída de Trump se acelera mientras el mundo se pregunta cómo EU perdió el juicio

Trump alcanzó hoy su peor nivel de aprobación como mandatario, luego de que la víspera sus amenazas a sus aliados europeos por Groenlandia provocaran una fuerte liquidación de activos estadounidenses.

Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).– “Las reacciones de muchos aliados y socios de Estados Unidos –dice hoy The Wall Street Journal en su portada–, algunas expresadas públicamente, muchas de ellas sólo en privado, son contundentes: el Estados Unidos de Donald Trump parece haber perdido el juicio. La ruptura que se está produciendo es profunda y, para muchos fuera de la Unión Americana, el comportamiento de Washington desafía cualquier explicación racional”.

A veces ese diario parece defender al Presidente de Estados Unidos. Hoy, en cambio, su portada lanza alertas al mundo. No es para menos y tampoco es el único medio que lo alerta: Trump acaba de decirle al Primer Ministro noruego de que “ya no siento la obligación de pensar puramente en la paz” porque no le habían otorgado el Premio Nobel de la Paz. “Es un serio problema con el juicio del Presidente estadounidense”, dijo Bernard Guetta, miembro francés del Parlamento Europeo.

El Gobernador de California, Gavin Newsom, fue directo y lanzó un reclamo a la actitud de los europeos: “Este tipo [Trump] no está loco; es muy intencional. Pero está desquiciado, desquiciado. Es hora de mantenerse firmes y con carácter. No puedo soportar esta complicidad, esta gente que se deja vencer. Debería haber traído un montón de rodilleras para todos los líderes mundiales”.

America’s allies and business leaders need to understand this: There’s no diplomacy with Donald Trump. Get off your knees and grow a spine. pic.twitter.com/epAphL4CYn — Gavin Newsom (@GavinNewsom) January 20, 2026

Trump alcanzó hoy su peor caída desde que es Presidente, ya sea en el primer o segundo periodos. Los ponderados, todos; incluso los que son más afines a él, hablan de un desplome en los últimos días. Algunos promedios dan entre 56 y 60 por ciento de desaprobación, con 42 a 38 por ciento de aprobación.

Pero además están cayendo los mercados. Ayer hubo una fuerte liquidación de activos estadounidenses, provocada por la amenaza de Trump contra los aliados europeos por una disputa sobre Groenlandia. Los índices de referencia en Asia registraron leves descensos. Las operaciones en Europa fueron variadas: los mercados de Francia y Alemania registraron ligeras caídas, mientras que las acciones en el Reino Unido se mantuvieron estables. El dólar se debilitó frente al yen japonés, pero ganó frente al euro.

“La agitación en los mercados globales indicó el regreso de la volatilidad impulsada por las políticas comerciales que ha definido gran parte del segundo gobierno de Trump. La caída de las acciones comenzó después de que Trump amenazara con una nueva ronda de aranceles contra ocho países europeos a menos que facilitaran la toma de control de Groenlandia por parte de Estados Unidos, lo que generó temores de que un nuevo período de restricciones comerciales recíprocas lastrara el crecimiento global”, dijo The New York Times.

El tono en Europa se ha endurecido tras el anuncio de Trump de imponer aranceles contra las naciones europeas que enviaron tropas a realizar ejercicios militares en Groenlandia. Incluso partidos de extrema derecha y nacionalistas, cortejados por la administración Trump como alternativa a los políticos centristas del continente, han expresado su indignación y han pedido represalias.

Carl Bildt, exprimer ministro de Suecia que ahora copreside el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, describió el martes la publicación de Trump en las redes sociales con el mapa como “una advertencia de Nerón”, una referencia al emperador romano culpado en ese momento de incendiar su ciudad.

El Presidente francés, Emmanuel Macron, y varios otros líderes europeos rechazaron la invitación de Trump para unirse a la Junta de la Paz, un organismo mundial que, según el proyecto de carta, sería presidido por él de por vida y que, en esencia, reemplazaría a la actual ONU. Según la carta, las decisiones de los estados miembros serían vinculantes sólo si Trump las aprobaba, y él tendría la autoridad exclusiva para elegir un sucesor.

Entre los países que han aceptado la invitación se encuentran Bielorrusia y las monarquías de Oriente Medio. Trump, quien planea establecer la junta en Davos el jueves, reaccionó a la negativa de Macron anunciando que impondrá un arancel del 200 por ciento a los vinos y champanes franceses.

Ayer The Globe and Mail reveló que las Fuerzas Armadas Canadienses están modelando un escenario de invasión estadounidense, y la posible respuesta de Canadá. “[Estos planes militares] No parecen tanto una fantasía como la aceptación por parte de los militares de la realidad de que nuestro histórico aliado y amigo se está convirtiendo rápidamente ni en una u otra. Ese modelo, a pesar de su alto nivel, habría sido impensable hace un año. La campaña de un año de Trump contra los aliados de Estados Unidos ha hecho que ese ejercicio no sea impensable, sino una cuestión de deber. Comprender las vulnerabilidades de este país es el primer paso para reducirlas”, dijo el diario en un editorial el día de hoy.

“¿Invadirá Estados Unidos Canadá? La pregunta podría parecer tan absurda que no merece respuesta. Tan absurda, por ejemplo, como la pregunta de si Estados Unidos está dispuesto a destruir la alianza occidental arrebatándole el territorio soberano de Dinamarca. Es cierto que el territorio de Groenlandia es vital para la defensa de Estados Unidos, contra la Unión Soviética y, ahora, contra Rusia. Por eso, Dinamarca, junto con Groenlandia, fue uno de los 12 signatarios originales de la Organización del Tratado del Atlántico Norte el 4 de abril de 1949. Es igualmente cierto que, en el marco de la OTAN, Estados Unidos tiene todo el acceso posible a Groenlandia para proyectar su poderío militar”, dice.

“Vivimos en tiempos de cosas impensables, que pasan de la imposibilidad a la improbabilidad y a la realidad con una velocidad desconcertante y alarmante”, concluye.