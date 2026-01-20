Groenlandia no espera sufrir un ataque militar de EU, pero se prepara "para lo peor"

20/01/2026 - 1:46 pm

El Primer Ministro de Groenlandia señaló que si bien no esperan un ataque militar de EU, pidió a los habitantes de la isla que se preparen "para lo peor".

El Ministro de Economía de Groenlandia resaltó que avanzan las conversaciones para permitir la presencia de tropas estadounidenses en la isla.

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) - El Primer Ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, señaló este martes que si bien no esperan sufrir un ataque militar de Estados Unidos (EU), pidió a los habitantes de la isla que se preparen "para lo peor".

"Hay que estar preparado para lo peor, aunque sea poco probable", advirtió Nielsen en una rueda de prensa junto al Ministro de Economía, Múte Bourup Egede, para informar de las últimas novedades con respecto a esta crisis, el mismo día en el que llegó a la isla un contingente militar danés.

Por su parte, Egede subrayó que "toda la sociedad se ve afectada emocional y mentalmente" por lo que está ocurriendo. "Todos lo sentimos", dijo el ministro de Economía, quien pidió a los groenlandeses estar preparados ante "aún más presión", según recoge el semanario local Sermitsiaq.

"Aunque no parece que se utilizará la fuerza militar, debemos prepararnos para todo, porque la nación que nos presiona no ha cambiado de opinión", apuntó en alusión al Presidente de EU, Donald Trump, que tiene previsto este miércoles abordar la cuestión con "las distintas partes" en Davos, durante el Foro Económico Mundial.

"Debemos estar preparados y generar seguridad en la sociedad. Aunque parezca improbable, estaremos preparados para cualquier cosa que pueda suceder", dijo Egede, quien recordó que Washington no ha descartado la posibilidad de una intervención militar en la isla.

Mientras tanto, Groenlandia seguirá agotando la vía diplomática con Washington. Nielsen calificó como un "buen avance" las conversaciones sobre aumentar la presencia militar estadounidense en la isla para cumplir con esas demandas de seguridad a las que apela Trump para justificar una posible anexión.

