Trump llevará idea de tomar Groenlandia a Davos; alista reunión con distintas partes

La iniciativa del mandatario estadounidense reavivó fricciones dentro de la OTAN y con la UE, luego de que amenazara con aranceles a países europeos si no acceden a negociar.

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, anunció el lunes que utilizará el Foro Económico Mundial de Davos para impulsar su plan de asumir el control de Groenlandia, una iniciativa que ya provocó tensiones con aliados europeos y colocó a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en el centro de un nuevo conflicto estratégico.

El mandatario estadounidense confirmó que el tema será abordado en reuniones con “las distintas partes” durante el encuentro internacional en Suiza, esto tras sostener una llamada telefónica con el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte.

A través de su plataforma Truth Social, Trump aseguró que Groenlandia es “imperativa para la seguridad nacional y mundial”, sin precisar quiénes participarán en los encuentros ni bajo qué términos se desarrollará el diálogo.

El republicano ha insistido en que su postura es definitiva. En mensajes recientes y declaraciones a los medios, sostuvo que “no hay vuelta atrás” en su objetivo y defendió que el poder militar de EU es un elemento central para garantizar la estabilidad global.

Según el Presidente, la reconstrucción y fortalecimiento de las fuerzas armadas estadounidenses durante su primer mandato consolidó a su país como la única potencia capaz de preservar la paz a nivel mundial.

Aranceles, OTAN y la respuesta europea

La ofensiva diplomática también incluye advertencias económicas. Trump reiteró que impondrá nuevos aranceles a países europeos, incluido Dinamarca, si no se alcanza un acuerdo para la adquisición de Groenlandia.

Incluso sugirió gravámenes de hasta 200 por ciento a productos emblemáticos como vinos y champanes, una amenaza que generó inquietud en la Unión Europea (UE) y abrió la posibilidad de una represalia comercial.

Las declaraciones del Presidente estadounidense tensaron la relación con los aliados de la OTAN. Aunque Trump minimizó la resistencia europea al afirmar que no cree que los líderes del continente “se opongan demasiado”, varios gobiernos expresaron preocupación por el impacto que la disputa podría tener en la cohesión de la Alianza Atlántica y en el equilibrio estratégico del Ártico.

En este contexto, autoridades de Dinamarca y del propio gobierno de Groenlandia solicitaron al Secretario General de la OTAN evaluar una mayor implicación de la Alianza en la isla, en un intento por reforzar su seguridad ante la presión de Washington.

Trump también difundió mensajes que, según dijo, recibió tanto de Rutte como del Presidente de Francia, Emmanuel Macron.

En el caso del jefe de la OTAN, el texto plantea el compromiso de buscar “un camino hacia adelante” respecto a Groenlandia, mientras que Macron subrayó la coincidencia entre París y Washington en otros escenarios internacionales, aunque expresó dudas sobre la estrategia estadounidense en el territorio ártico.

Paralelamente, el mandatario estadounidense aprovechó para reforzar su narrativa política y restó relevancia al Premio Nobel de la Paz, del que habló tras recibir la medalla de la opositora venezolana María Corina Machado. Afirmó que su prioridad no es el reconocimiento internacional, sino la fortaleza económica y militar de su país.

De acuerdo con su agenda oficial, Trump pronunciará un discurso especial en Davos, en el que prevé centrarse en la situación económica de EU, el aumento de la inversión y el desempeño de los mercados financieros.

El mandatario estadounidense señaló que ese será el mensaje principal que presentará ante líderes políticos y empresariales reunidos en el foro.