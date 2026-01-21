La Unión Europea cancela el tratado comercial con EU por las amenazas de Trump

La decisión se tomó frente al hostigamiento del mandatario estadounidense a la isla ártica, la cual busca tomar bajo el argumento de que es necesario para la seguridad nacional e internacional.

BRUSELAS 21 Ene. (EUROPA PRESS).- La Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo paralizó, hasta que cesen las amenazas de Estados Unidos (EU) contra Groenlandia, los trámites para validar el acuerdo comercial por el que Washington se comprometió el pasado verano a limitar a un 15 por ciento el arancel sobre compras a la Unión Europea (UE), a cambio de que los europeos no tomaran represalias recíprocas.

El acuerdo fue negociado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pero necesita el visto bueno de la Eurocámara y del Consejo (gobiernos) para que pueda entra en vigor.

"Nos queda otra alternativa que suspender el trabajo sobre las dos propuestas legislativas de Turnberry hasta que Estados Unidos decida retomar la vía de la cooperación en lugar de la confrontación, y antes de que se tomen nuevas medidas", advirtió el presidente de la Comisión europarlamentaria, el socialista alemán Bernd Lange.

EU-US trade deal: chair of the international trade committee @berndlange explains: Turnberry legislation on hold until Greenland threats cease. Read: https://t.co/4BXi9sToeT — INTA Committee Press (@EP_Trade) January 21, 2026

El eurodiputado criticó que al "amenazar la integridad territorial y la soberanía de un Estado miembro de la UE y utilizar los aranceles como instrumento coercitivo, Estados Unidos está socavando la estabilidad y la previsibilidad de las relaciones comerciales entre la UE y Estados Unidos".

La decisión de detener el trámite fue defendida ya en los últimos días por los principales grupos en la Eurocámara, pero quedó formalizada este miércoles en una reunión de los ponentes en la Comisión de Comercio Internacional, y ello después de constatar que el pleno rechaza con rotundidad las amenazas del Presidente Trump sobre Groenlandia.