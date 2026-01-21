Trump insiste en que quiere comprar Groenlandia y ahora dice que no usaría la fuerza

En su discurso desde Davos, el mandatario estadounidense consideró qu la compra de la isla ártica no amenaza a la OTAN, sino que "mejoraría significativamente la seguridad de la Alianza".

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).– El Presidente Donald Trump dijo este día ante líderes empresariales y políticos en el Foro Económico Mundial que buscaba “negociaciones inmediatas” para comprar Groenlandia, pero afirmó que “no usaría la fuerza” para lograrlo. Trump reiteró su opinión de que el control de Groenlandia era necesario para la seguridad nacional e internacional, asegurando que el territorio danés estaba “indefenso”.