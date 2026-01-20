Las acciones y dólar caen y vuelve el nerviosismo por el acoso de Trump a Groenlandia

Las amenazas del republicano a los países europeos provocaron que las acciones cayeran, mientras los mercados se pusieron a temblar.

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).– El enfrentamiento entre los líderes europeos y el Presidente Donald Trump por el acoso a Groenlandia ha sido el tema principal del Foro Económico Mundial que tiene lugar en Suiza, pero también ha tenido repercusiones en la economía con la caída del valor de las acciones estadounidenses, del dólar y de los bonos del gobierno.

Ante la amenaza del republicano de imponer aranceles a los integrantes de la Unión Europea que no aprueben sus planes de anexión de la isla, el S&P 500 cayó más del dos por ciento por primera vez desde octubre y el índice de volatilidad Vix, conocido como el indicador del miedo en Wall Street, alcanzó su nivel más alto desde noviembre.

Además, este martes la caída inicial fue la mayor del índice desde abril, cuando Trump propuso por primera vez aranceles a casi todos los socios comerciales de Estados Unidos. Por ahora, la ola de ventas se mantuvo contenida, con el S&P 500 aún cerca de su máximo histórico, pero los movimientos revelaron un aumento de la preocupación de los inversores, acostumbrados a la turbulencias geopolíticas, sobre el futuro del orden mundial establecido.

Contrario a lo ocurrido en el mercado financiero, este martes el republicano enarboló los logros de su administración a un año de su retorno a la Casa Blanca, una lista en la que destacó la fortaleza de las inversiones en Estados Unidos y los retornos del mercado de valores durante su primer año de gestión.

Lideres denuncian acoso de Trump

Durante su participación en un encuentro anual de economistas y autoridades en Suiza, líderes europeos denunciaron las amenazas de Trump. A ellas se sumó el Primer Ministro canadiense, Mark Carney, quien habló de una “ruptura en el orden mundial”. Por su parte, el Presidente francés, Emmanuel Macron, quien está también en el Foro Económico Mundial, concluyó su discurso afirmando que Europa “no respeta a los abusadores” y prefiere “el Estado de Derecho a la brutalidad”.

Donald Trump amenazó este lunes con imponer aranceles del 200 por ciento al vino francés, incluido el champán, si Macron se negaba a unirse a su propuesta “Junta de Paz” para Gaza. Francia estuvo entre los países que la administración Trump invitó la semana pasada a unirse al organismo, que el republicano ha dicho que planea liderar para supervisar el alto al fuego entre Israel y Hamás, y supervisar la reconstrucción de Gaza.

Antes, Trump publicó mapas burlones en redes sociales. Fue durante la noche. Insistió en sus planes sobre Groenlandia y en apropiarse de Canadá. “No es probable” que Estados Unidos use la fuerza militar contra Groenlandia, pero no se puede descartar por completo un ataque, respondió el Primer Ministro de Groenlandia. Jens-Frederik Nielsen compareció en una conferencia de prensa en Nuuk, capital de Groenlandia, junto al exprimer Ministro Mute B. Egede, quien indicó que las autoridades territoriales estaban revisando sus estrategias de preparación civil. Estos preparativos podrían incluir solicitar a todos los hogares que tengan provisiones de alimentos para cinco días, dijo Egede.

Las acciones caen y los mercados tiemblan

Las amenazas de Trump contra los europeos provocaron que las acciones cayeran este martes, mientras los mercados se pusieron a temblar por las posibilidades de una guerra comercial.

El Dow Jones industrial perdió cerca de 800 puntos, más del 1.5 por ciento. El dólar se debilitó y los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron, alcanzando sus niveles más altos desde septiembre. “Los inversores buscaron refugio en activos refugio tradicionales, lo que impulsó los precios del oro a un nuevo récord. El franco suizo se recuperó”, dijo The Wall Street Journal.

Entre los índices de referencia estadounidenses, el Nasdaq Composite cayó un dos por ciento y el S&P 500 un 1.8 por ciento. Grandes empresas tecnológicas como Nvidia, Alphabet y Amazon se desplomaron, y las acciones de crecimiento de los llamados Siete Magníficos cayeron al menos un 1.4 por ciento. Los rendimientos de los bonos gubernamentales a largo plazo de Japón alcanzaron máximos históricos, ante la preocupación de que las próximas elecciones pudieran derivar en una rebaja de impuestos que perjudicaría las finanzas del país. Los rendimientos de los bonos globales subieron.

El dólar retrocedió frente al yen, el euro y el franco suizo. Los futuros de plata alcanzaron un nuevo récord por encima de los 94 dólares la onza troy y el oro superó los cuatro mil 750 dólares la onza troy, marcando su propio récord.

De acuerdo con Chao Deng, analista de The Wall Street Journal, las empresas estadounidenses han tenido dificultades para predecir el rumbo de las políticas comerciales de Trump y la confusión crece. La última amenaza de Trump de imponer aranceles del 10 por ciento a ocho países europeos se produce a pesar de un acuerdo alcanzado el año pasado para limitar los aranceles a la mayoría de las exportaciones de la Unión Europea (UE) al 15 por ciento. Si Europa tomará represalias y cuán justas serán, sigue siendo una incógnita.

Scott Lincicome, economista del Cato Institute, le dijo a la periodista: “¿Trump tomará represalias y Europa volverá a tomar represalias? ¿Se retirarán los inversores por completo y buscarán un lugar seguro? ¿Qué harán los demás gobiernos? Simplemente no sabemos a dónde nos lleva esto. Es un gran problema para las empresas que intentan gestionar sus negocios a diario”.

Para las empresas tecnológicas estadounidenses, hay mucho en juego. Se desconoce si Europa ampliará su respuesta más allá de los bienes y comenzará a centrarse en los servicios estadounidenses que operan en el continente.