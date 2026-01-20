Macron propone a Trump celebrar en París una cumbre del G7 con participación de Rusia

20/01/2026 - 5:38 am

Trum exhibe mensaje de WhatsApp de Macron.

"Estamos totalmente de acuerdo respecto a Siria. Podemos hacer grandes cosas con Irán. No entiendo lo que está haciendo con Groenlandia", escribió el Presidente de Francia.

MADRID/BRUSELAS, 20 Ene. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha propuesto a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, la convocatoria este jueves en París de una cumbre del G7 en la que participe Rusia, lo que supondría la primera vez en la que se da un encuentro de este tipo desde el estallido de la guerra en Ucrania, desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el mandatario ruso, Vladimir Putin.

El propio Trump ha publicado en las últimas horas un mensaje que le ha enviado Macron poniendo esta opción sobre la mesa. "Puedo pactar una reunión del G7 en París después de Davos, el jueves por la tarde. Puedo invitar a los ucranianos, los sirios y los rusos en los márgenes", dice el mandatario francés en el mensaje, cuya autenticidad ha sido confirmada por fuentes del entorno de Macron en declaraciones concedidas a Europa Press.

"Este mensaje privado es absolutamente real. Demuestra que el Presidente francés defiende la misma línea en público y en privado", han destacado estas fuentes, que han recalcado que París "está decidido a lograr que la presidencia (francesa) del G7 durante este año sea un momento útil para contribuir al diálogo y la cooperación".

Precisamente este jueves está previsto que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE se reúnan en Bruselas a partir de las 19:00 horas, en una cumbre extraordinaria convocada el domingo por el Presidente del Consejo Europeo, António Costa, para tratar de coordinar la respuesta del bloque a las amenazas de Trump de hacerse con Groenlandia.

Macron le dice a Trump que está de acuerdo sobre Siria y se pueden hacer cosas grandes con Irán.
Trump exhibe mensaje de Macron en redes sociales.

Cumbre en Bruselas sigue en pie; Macron estará presente

En este contexto, fuentes europeas aclaran a Europa Press que la cumbre en Bruselas sigue en pie y que Macron ha confirmado su presencia en la misma. "Todos los Estados miembro coinciden en la importancia de la reunión", añaden las fuentes

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, valoró recientemente de forma positiva la intención expresada por líderes europeos como Macron, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, o el canciller de Alemania, Friedrich Merz, de retomar los contactos diplomáticos con Rusia para discutir el fin de la guerra en Ucrania.

"Tomamos nota de las declaraciones realizadas en los últimos días por varios líderes europeos, concretamente por París, Roma e incluso Berlín, por extraño que parezca, a favor de la idea de que para lograr la estabilidad en Europa es necesario dialogar con los rusos", dijo Peskov durante la jornada del 16 de enero, antes de hacer hincapié en que esta postura supone una evolución en la posición del bloque europeo y "concuerda plenamente" con la visión de Moscú.

Macron abogó a finales de diciembre por que europeos y ucranianos encuentren el marco que les permita "retomar las discusiones" con Putin, mientras que Merz ha abogado por retomar unas relaciones equilibradas con Moscú y Meloni ha defendido que la Unión Europea (UE) retome el diálogo directo con las autoridades rusas para poner fin a la guerra en Ucrania y ha propuesto el nombramiento de un enviado especial europeo para las negociaciones.

Rechazo a las exigencias sobre Groenlandia

El citado mensaje de Macron, desvelado por Trump en su cuenta en Truth Social, afirma además que París y Washington "están absolutamente en la misma línea en Siria" y que "pueden hacer cosas realmente en Irán", si bien subraya que "no entiende lo que está haciendo (el mandatario estadounidense) en Groenlandia", en referencia a las exigencias de Estados Unidos para anexionar este territorio.

En este sentido, las citadas fuentes han resaltado que "el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados no es negociable", en referencia a la crisis diplomática en torno a Groenlandia. "Nuestro compromiso, en tanto que aliado de la OTAN, con la seguridad de la región del Ártico sigue intacto", han afirmado, en el marco de las críticas de Francia a los planes de Trump para este territorio danés.

El inquilino de la Casa Blanca ha endurecido el tono durante las últimas semanas y ha reclamado que se reconozca la entrega de la soberanía de Groenlandia a Estados Unidos, llegando a poner sobre la mesa la posición de recurrir a medios militares para lograrlo, lo que ha tensado las relaciones en el seno de la Alianza, de la que Dinamarca ya es parte.

Por último, estas fuentes han manifestado que París "trabaja junto a los estadounidenses" en Siria "en beneficio de la unidad y la integridad territorial de Siria y en respeto al alto el fuego, permaneciendo fiel a los aliados en la lucha contra Estado Islámico", al tiempo que han apuntado que Francia "exige a las autoridades iraníes que respeten las libertades fundamentales" y "está al lado de los que las defienden".

