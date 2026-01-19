UE apuesta a dialogar con Trump, pero se prepara para responder a amenaza arancelaria

Los líderes de la Unión Europea celebrarán el jueves la cumbre extraordinaria para coordinar la respuesta a la crisis por Groenlandia.

BRUSELAS, 19 Ene. (EUROPA PRESS).- La Comisión Europea avisó este lunes al Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, que el bloque dispuso de herramientas comerciales y que está preparada para usarlas en caso de que Washington cumpla la amenaza de imponer aranceles adicionales a los ocho países que participaron en maniobras militares en Groenlandia, si bien afirmó que tanto Bruselas como los líderes de los 27 fueron partidarios del “diálogo” y de evitar una “escalada” en el pulso comercial.

Así lo indicó, en una rueda de prensa, el portavoz del Ejecutivo comunitario encargado de Comercio, Olof Gill, quien subrayó que todas las opciones estuvieron sobre la mesa, pero que Bruselas no tomaría ninguna decisión mientras prosiguieran las consultas “en marcha” entre los líderes de la Unión Europea (UE) para calibrar la situación.

Varios de los mandatarios, de hecho, coincidirán esta semana en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, donde también se espera la asistencia de Trump, aunque el equipo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que no hay previsto, por el momento, un encuentro entre la jefa del Ejecutivo comunitario y el Presidente estadounidense.

"La Unión Europea tiene herramientas a su disposición y está preparada para responder si se aplican los aranceles con los que ha amenazado [Estados Unidos]. Utilizaremos esas herramientas según sea necesario y haremos todo lo necesario para proteger los intereses económicos de la UE”, afirmó el portavoz.

En todo caso, Gill apuntó que, de las consultas en curso entre los líderes de la UE, incluida la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, “se desprenden claramente que la prioridad es dialogar, no escalar la situación y evitar la imposición de aranceles; porque, en última instancia, ello perjudicará a los consumidores y empresas a ambos lados del Atlántico”.

Cumbre extraordinaria de los 27

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, convocó a los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea a una cumbre extraordinaria en Bruselas para coordinar la respuesta a Washington, una cita que se confirmó tendría lugar ese jueves en la capital europea a partir de las 19:00 horas.

Entretanto, los servicios comunitarios evitan concretar los pasos a seguir que contemplan hasta que los contactos entre capitales concluyan y se confirme la amenaza de Trump y entren en vigor aranceles adicionales a partir del 1 de febrero para los ocho países señalados —Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia—.

“A veces, la forma más responsable de liderazgo es la moderación. El liderazgo responsable es lo que caracteriza a la presidenta Von der Leyen y, de hecho, a la Unión Europea en su conjunto”, defendió el portavoz del Ejecutivo comunitario, para evitar dar detalles.

En todo caso, el portavoz confirmó que la batería de aranceles que la Unión Europea diseñó el pasado año para responder al primer pulso arancelario de Trump, con impacto sobre un volumen de 93 mil millones de euros en importaciones estadounidenses al mercado comunitario, y que permanecieron congeladas desde la tregua pactada en verano, se reactivarían de manera automática el próximo 7 de enero, salvo decisión contraria del bloque.

Otro de los instrumentos clave de que dispuso la Unión Europea fue el instrumento anticoerción, creado para responder con sanciones ante amenazas de potencias extranjeras que buscaran presionar económicamente a la Unión para forzar decisiones internas o cambios legislativos. Se trató de la medida más potente del bloque y nunca se utilizó hasta ahora, pero previó un proceso de varias fases, por lo que sus consecuencias no fueron inmediatas.

La gama de acciones de defensa previstas en ese mecanismo, que el propio reglamento establece que deben ser el “último recurso” si fracasa el diálogo para buscar acuerdos que cesen la coerción, va desde la imposición de restricciones a las importaciones y exportaciones de bienes y servicios hasta limitaciones en los derechos de propiedad intelectual y en el acceso de inversión extranjera directa.

El Kremlin dice que Trump “hará historia” si EU se anexiona Groenlandia

El Kremlin señaló este lunes que el Presidente de EU, Donald Trump, “hará historia” si finalmente se hace con el control de Groenlandia, isla bajo jurisdicción danesa, sin entrar a valorar las posibles repercusiones que tendría la anexión.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, reaccionó en esos términos a las últimas declaraciones del Presidente de Estados Unidos, que no cambió el rumbo respecto a sus aspiraciones expansionistas, y adujó la incapacidad de Dinamarca para hacer frente a las supuestas amenazas que Rusia y China ciernen sobre la isla para insistir en tomar el control de Groenlandia.

“Probablemente incluso podamos abstraernos de si esto es bueno o malo, si cumple o no con el Derecho Internacional, pero, según expertos internacionales, al resolver este asunto de la adhesión de Groenlandia, Trump pasará a la historia”, apuntó el portavoz del Presidente ruso, Vladímir Putin.

“No sólo en la historia de Estados Unidos, sino también en la historia mundial”, añadió Peskov, quien valoró como "inquietante" la información que rodeó en las últimas semanas a ese asunto, incluidas las acusaciones sobre la supuesta amenaza que representa Rusia y a las que Trump se aferró para justificar su idea.

Peskov señaló que “siguen de cerca” todo lo que está ocurriendo y evitó hacer comentarios en lo que respecta a Dinamarca y Groenlandia, según recogió la agencia rusa de noticias Interfax.

Desde el comienzo de esa nueva crisis diplomática, Rusia reiteró que no supone una amenaza para Groenlandia ni para el resto de la región Ártica y, de la misma manera, se mostró a favor de las iniciativas soberanistas de la isla, que no aspira no sólo a ser parte de Estados Unidos, sino tampoco de Dinamarca.

En los últimos días, afeó además a la OTAN de militarizar el Ártico, después del despliegue de fuerzas que han puesto en marcha algunos de sus miembros en solidaridad con Dinamarca ante las amenazas de la administración Trump.