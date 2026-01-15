Francia abrirá consulado en Groenlandia para estar "presente" ante amenazas de Trump

Redacción/SinEmbargo

14/01/2026 - 9:39 pm

Nueva delegación gala busca respaldar a Dinamarca y la estabilidad regional

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Dinamarca envía refuerzos militares a Groenlandia previo a las conversaciones en EU

La Primera Ministra de Dinamarca prevé el fin de la OTAN si EU atacara Groenlandia

"Si tenemos que elegir, preferimos Dinamarca", dice el Primer Ministro de Groenlandia

Con esta decisión, el Gobierno galo busca respaldar la soberanía danesa y consolidar su participación en una zona clave para la seguridad y la cooperación internacional.

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS).- El Ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, informó este miércoles de que el país abrirá un consulado el próximo mes de febrero en Groenlandia, una medida con la que busca estar "más presente" en el territorio danés, especialmente a medida que crecen las amenazas del Presidente estadounidense, Donald Trump, que aboga por anexionarse la isla.

En una entrevista con la emisora de radio francesa RTL, el Ministro subrayó que esto permitirá "dar un mensaje político" sobre lo que está pasando, unas palabras que llegan luego de que los ministros de Dinamarca y Groenlandia se reunieran con el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el Vicepresidente del país, JD Vance, en la Casa Blanca.

La decisión de abrir este consulado se adoptó el pasado verano, cuando el Presidente galo, Emmanuel Macron, visitó la zona para mostrar el apoyo de París al territorio. "Yo, por mi parte, estuve allí a finales de agosto para planear la apertura del consulado, que abrirá sus puertas el 6 de febrero", explicó.

"Esto manda un mensaje que está relacionado con el deseo de estar más presentes, también en el campo científico. Groenlandia no quiere ser Gobernada ni adquirida, ni tampoco integrada en Estados Unidos. Groenlandia ha decidido ser danesa, formar parte de la OTAN y de la UE", apuntó.

Así se ha referido a las palabras vertidas por el propio Primer Ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, que ha insistido en que la isla prefiere formar parte de Dinamarca antes que pasar a ser estadounidense.

Macron alerta de "consecuencias en cascada inéditas"

El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, alertó este miércoles de que una violación de la soberanía de Dinamarca supondría "consecuencias en cascada" que serían "inéditas", en medio de las exigencias y amenazas de Donald Trump para lograr la anexión de Groenlandia.

Macron insta a Netanyahu poner fin a la ofensiva militar en Gaza.
El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, alertó este miércoles de que una violación de la soberanía de Dinamarca supondría "consecuencias en cascada". Foto: Europa Press

"No subestimamos las declaraciones sobre Groenlandia", dijo Macron durante una reunión del Consejo de Ministros, según destacó la portavoz del Gobierno francés, Maud Bregeon. "Si la soberanía de un país europeo y aliado se viera afectada, las consecuencias en cascada serían inéditas", subrayó.

Así, el mandatario francés ha recalcado que "Francia sigue la situación con la máxima atención y circunscribirá su acción a la total solidaridad con Dinamarca y su soberanía", según mencionó el diario Le Figaro, poco después de que Trump volviera a exigir la anexión de Groenlandia, que describe como "vital para la 'Cúpula Dorada'", un escudo antimisiles similar a la 'Cúpula de Hierro' que tiene Israel.

"Estados Unidos necesita Groenlandia como parte de su seguridad nacional", indicó Trump en un mensaje en redes sociales, donde recalcó que "la OTAN sería mucho más formidable y efectiva con Groenlandia en manos de Estados Unidos", a pesar de que la isla es parte soberana de Dinamarca, ya miembro de la Alianza.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

4 días sin luz, 6 sin agua y contando

"El atraso en infraestructura para la distribución de energía y agua es criminal; está dejando a la...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Inconstitucionalidad de la sobrerrepresentación

"La configuración actual del Congreso representa una sobrerrepresentación anticonstitucional que pone en riesgo el sistema de controles...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Altruismo sin reglas: el riesgo del cuidado animal

"La paradoja de los espacios dedicados al cuidado de los animales sin hogar: nacen del impulso de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

El exhorto de la UNAM por la necesaria cohesión nacional

"Quizás ahora lo que no se logre desde el poder, desde el Estado, si es que continúa...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe
Por Mario Campa

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe

El currículum amoroso
Por Óscar de la Borbolla

El currículum amoroso

Extorsiones trumpianas
Por Ana Lilia Pérez

Extorsiones trumpianas

Contra la censura
Por Álvaro Delgado Gómez

Contra la censura

Qué debilita a la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Qué debilita a la Presidenta. Notas.

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump
Por Jorge Zepeda Patterson

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump

Anonimato
Por Muna D. Buchahin

Anonimato

¿Qué es María Corina?
Por Daniela Barragán

¿Qué es María Corina?

La derecha mexicana es trumpista
Por Héctor Alejandro Quintanar

La derecha mexicana es trumpista

Los buitres del imperio merodean sobre México
Por Pedro Mellado Rodríguez

Los buitres del imperio merodean sobre México

+ Sección

Galileo

La NASA ofrece pasantías con gran valor curricular.

¿Quieres entrar a una pasantía en la NASA? La agencia comparte 5 consejos importantes

Un estudio demostró que combinar una vacuna con un tratamiento que reactiva el sistema inmunitario potencia la respuesta de células encargadas de eliminar VIH.

Fármaco del sistema inmunitario potencia efecto de vacuna contra VIH, revela estudio

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha instado a los gobiernos a fortalecer significativamente los impuestos sobre las bebidas azucaradas y alcohólicas.

La OMS pide a los gobiernos aumentar los impuestos a bebidas azucaradas y alcohólicas

Científicos de la UNAM descubren nueva especie de árbol productor de ámbar en Chiapas

Los investigadores encontraron pistas que sugieren que la lactancia materna puede tener efectos positivos duraderos en la salud mental de las mujeres.

La lactancia materna protege la salud mental de madres hasta 10 años después: estudio

La psicóloga del hospital Hospiten Roca, Silvia Morales, explica que la diferencia entre el "burnout" y el estrés es que este último no es un trastorno.

El "burnout" no es igual que el estrés; "es más problemático", explica una psicóloga

La creatina es uno de los suplementos deportivos más estudiados y utilizados en el mundo del fitness y el rendimiento atlético.

¿Consumes creatina como suplemento para ejercitarte? Mitos y verdades que debes saber

Los líderes de siete países europeos defendieron que el futuro de Groenlandia sólo puede decidirlo su población y que la seguridad del Ártico debe garantizarse.

Científicos de EU exigen a Trump soltar Groenlandia, clave frente al cambio climático

Una presunta tumba prehispánica fue hallada por albañiles en San Pedro Jaltepetongo, Oaxaca. El INAH envió a un experto para autentificar el descubrimiento.

FOTOS ¬ Albañiles hallan presunta tumba mixteca en Oaxaca; el INAH la autentificará

Dormir más el fin de semana para recuperar el sueño perdido durante la semana puede ser bueno para la salud mental de los adolescentes, según una investigación.

¿Por qué adolescentes necesitan dormir más el fin de semana? Un estudio lo explica

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Clave Única de Registro de Población (CURP) es un documento indispensable para realizar la mayoría de trámites en México. Foto GobMex.
1

CURP biométrica en Baja California: Dónde y cómo tramitarla sin cita

Caso Carlos Manzo: ligan a "Los Erres" con el asesinato y vinculan a proceso a "El Pelón"
2

ENTREVISTA ¬ Coronel confió a Juan Manzo que supo un mes antes que matarían a Carlos

Hoy No Circula
3

¿Doble Hoy No Circula en jueves? Así aplicará este 15 de enero

Fuerzas Armadas capturan a Uber "N" y tres más del CJNG en Jalisco y Nayarit.
4

Autoridades detienen a operador financiero de "El Mencho" y tres integrantes del CJNG

El trabajador que le gritó a Trump recibe miles de dólares en donativos
5

Obrero suspendido de Ford por gritarle a Trump recibe miles de dólares en donativos

La suspensión de trámites de visas para 75 países comenzará a partir de la próxima semana.
6

EU suspende visas para migrantes de 75 países; incluye a Colombia, Brasil, Cuba y más

¿Cómo saber si tu celular ya fue registrado en el padrón telefónico en México?
7

¿Cómo puedes saber si tu número de celular está registrado en el padrón telefónico?

Dinamarca anunció la creación de un grupo de trabajo de alto nivel para hallar una "solución común" a los desacuerdos con Estados Unidos (EU) sobre Groenlandia.
8

Dinamarca sale de la Casa Blanca sin acuerdo sobre Groenlandia; crea grupo de trabajo

El peso tuvo su mejor cierre en año y medio.
9

El peso toca nuevo mínimo de 18 meses ante el dólar por los ataques de Trump a Powell

Televisa y TV Azteca, fábricas de poder político
10

PODEROSOS ¬ Televisa y TV Azteca, fábricas de poder político sin voto ciudadano

China anunció el mayor superávit comercial del mundo en su historia. Una gigantesca ola de sus exportaciones inundaron los mercados durante el año pasado.
11

China se burla de Trump: su superávit 2025 alcanza niveles históricos y el de EU cae

Las autoridades capitalinas informaron que ya abrieron una investigación para indagar la actuación del oficial involucrado, quien ya fue identificado y deberá rendir su declaración como parte del proceso.
12

VIDEO ¬ SSC indaga a policía de tránsito tras pelea afuera de Metro San Antonio Abad

La CURP biométrica ya esta disponible
13

CURP Biométrica en CdMx: estos son los 8 módulos donde puedes tramitarla

WSJ dijo que el gobierno de Trump exige al de México “posibles arrestos de políticos del partido de Sheinbaum, que [EU] cree que tienen vínculos con cárteles”.
14

El gobierno de EU presiona a México para que arreste a políticos de Morena, dice WSJ

General Motors (GM) de México anunció una inversión de  en mil millones de dólares en el país durante los próximos dos años, tras cerrar 2025 con sólidos resultados en ventas pese al complejo contexto para la industria automotriz de América del Norte.
15

General Motors invertirá en México 1,000 millones de dólares en los próximos 2 años

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Reforma electoral avanza
1

Reforma electoral prevé 12 modificaciones, dice Monreal tras reunión con Sheinbaum

Televisa y TV Azteca, fábricas de poder político
2

PODEROSOS ¬ Televisa y TV Azteca, fábricas de poder político sin voto ciudadano

General Motors (GM) de México anunció una inversión de  en mil millones de dólares en el país durante los próximos dos años, tras cerrar 2025 con sólidos resultados en ventas pese al complejo contexto para la industria automotriz de América del Norte.
3

General Motors invertirá en México 1,000 millones de dólares en los próximos 2 años

Caso Carlos Manzo: ligan a "Los Erres" con el asesinato y vinculan a proceso a "El Pelón"
4

ENTREVISTA ¬ Coronel confió a Juan Manzo que supo un mes antes que matarían a Carlos

La Fiscalía logró la imputación de 8 personas y el representante legal de la empresa por el incendio en una de las tiendas de autoservicio Waldo's de Hermosillo, Sonora.
5

La FGJ-Sonora imputa a 8 personas y a la tienda por incendio en Waldo's de Hermosillo

El exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), José Alberto Abud Flores, fue liberado luego de su detención por presunta posesión de drogas.
6

El exrector de la UAC sale libre; su proceso por supuesta posesión de drogas continúa

Hoy No Circula
7

¿Doble Hoy No Circula en jueves? Así aplicará este 15 de enero

¿Cómo saber si tu celular ya fue registrado en el padrón telefónico en México?
8

¿Cómo puedes saber si tu número de celular está registrado en el padrón telefónico?

El trabajador que le gritó a Trump recibe miles de dólares en donativos
9

Obrero suspendido de Ford por gritarle a Trump recibe miles de dólares en donativos

Descarrilamiento del Tren Interocéanico.
10

DATOS ¬ Familias de misioneros demandan a 3 empresas por accidente del Interoceánico

Raquel Buenrostro
11

Buenrostro: Anticorrupción investiga omisiones en descarrilamiento del Interoceánico

El Presidente de EU, Donald Trump, afirmó este miércoles que sostuvo una conversación telefónica con la Presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.
12

Trump habla con Delcy Rodríguez y la elogia: "es una persona estupenda", dice