Francia abrirá consulado en Groenlandia para estar "presente" ante amenazas de Trump

Con esta decisión, el Gobierno galo busca respaldar la soberanía danesa y consolidar su participación en una zona clave para la seguridad y la cooperación internacional.

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS).- El Ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, informó este miércoles de que el país abrirá un consulado el próximo mes de febrero en Groenlandia, una medida con la que busca estar "más presente" en el territorio danés, especialmente a medida que crecen las amenazas del Presidente estadounidense, Donald Trump, que aboga por anexionarse la isla.

En una entrevista con la emisora de radio francesa RTL, el Ministro subrayó que esto permitirá "dar un mensaje político" sobre lo que está pasando, unas palabras que llegan luego de que los ministros de Dinamarca y Groenlandia se reunieran con el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el Vicepresidente del país, JD Vance, en la Casa Blanca.

La decisión de abrir este consulado se adoptó el pasado verano, cuando el Presidente galo, Emmanuel Macron, visitó la zona para mostrar el apoyo de París al territorio. "Yo, por mi parte, estuve allí a finales de agosto para planear la apertura del consulado, que abrirá sus puertas el 6 de febrero", explicó.

"Esto manda un mensaje que está relacionado con el deseo de estar más presentes, también en el campo científico. Groenlandia no quiere ser Gobernada ni adquirida, ni tampoco integrada en Estados Unidos. Groenlandia ha decidido ser danesa, formar parte de la OTAN y de la UE", apuntó.

Así se ha referido a las palabras vertidas por el propio Primer Ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, que ha insistido en que la isla prefiere formar parte de Dinamarca antes que pasar a ser estadounidense.

Macron alerta de "consecuencias en cascada inéditas"

El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, alertó este miércoles de que una violación de la soberanía de Dinamarca supondría "consecuencias en cascada" que serían "inéditas", en medio de las exigencias y amenazas de Donald Trump para lograr la anexión de Groenlandia.

"No subestimamos las declaraciones sobre Groenlandia", dijo Macron durante una reunión del Consejo de Ministros, según destacó la portavoz del Gobierno francés, Maud Bregeon. "Si la soberanía de un país europeo y aliado se viera afectada, las consecuencias en cascada serían inéditas", subrayó.

Así, el mandatario francés ha recalcado que "Francia sigue la situación con la máxima atención y circunscribirá su acción a la total solidaridad con Dinamarca y su soberanía", según mencionó el diario Le Figaro, poco después de que Trump volviera a exigir la anexión de Groenlandia, que describe como "vital para la 'Cúpula Dorada'", un escudo antimisiles similar a la 'Cúpula de Hierro' que tiene Israel.

"Estados Unidos necesita Groenlandia como parte de su seguridad nacional", indicó Trump en un mensaje en redes sociales, donde recalcó que "la OTAN sería mucho más formidable y efectiva con Groenlandia en manos de Estados Unidos", a pesar de que la isla es parte soberana de Dinamarca, ya miembro de la Alianza.