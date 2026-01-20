Carney advierte "ruptura del orden mundial" con "grandes potencias sin restricciones"

Carney dio en Davos un crudo discurso sobre la "ruptura" del orden mundial; los países que no se preparen para su autonomía sufrirán, dijo, pues la era de las alianzas está finalizando y cada uno deberá protegerse.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).– El Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, dio este martes un contundente discurso ante las élites gubernamentales y empresariales que se reúnen en Davos: habló de la ruptura del orden mundial, acusó de ello a la rivalidad de las grandes potencias, sin mencionar por nombre a Estados Unidos (EU) ni a Donald Trump, y mandó un aviso al resto de los países: quienes no desarrollen su autonomía no podrán protegerse de los depredadores, porque nadie asistirá a protegerlos salvo ellos mismos.

"Hoy hablaré sobre la ruptura del orden mundial, el fin de una ficción agradable y el comienzo de una realidad brutal donde la geopolítica de las grandes potencias no está sujeta a ninguna restricción", dijo Carney en la previa del Foro de Davos, en Suiza, donde los gobiernos de las potencias y la élite empresarial se reúne cada año.

“Cada día se nos recuerda que vivimos en una era de rivalidad entre grandes potencias. Que el orden basado en reglas se está desvaneciendo. Que los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. Seré directo: estamos en medio de una ruptura, no de una transición", añadió el mandatario canadiense.