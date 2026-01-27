"No son bienvenidos": Alcalde de Milán rechaza posible presencia del ICE en los JJOO

Las críticas del funcionario a la posible presencia de los agentes migratorios en los Juegos Olímpicos de Invierno se deben a los asesinatos y las detenciones en Minnesota.

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS).- El Alcalde de Milán, Italia, Giuseppe Sala, criticó este martes la posible presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en los Juegos Olímpicos de Invierno (JJOO) que acoge la ciudad italiana desde el 6 de febrero.

La posibilidad de que la Patrulla Fronteriza acompañe al Vicepresidente de Estados Unidos (EU), JD Vance, y al Secretario de Estado, Marco Rubio, en la gala inaugural de los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo generó polémica en el país, toda vez que figuras políticas como el Regidor de Milán criticaron el posible despliegue de las fuerzas señaladas por la muerte de manifestantes en Minneapolis.

“Todavía no lo sabemos, y eso ya es un problema”, aseguró Sala respecto a la presencia de los agentes en la comitiva estadounidense que viajaría a Italia. “El problema existe: se trata de una milicia que mata, que entra en las casas de la gente firmando ella misma el permiso. Está claro que no son bienvenidos en Milán, de eso no hay duda”, afirmó.

De esta forma, defendió protestar por su posible presencia, insistiendo en que “no deben” ir a Italia porque se trata de un cuerpo que no se alinea con los estándares de gestión de la seguridad “democrática”.

“Somos capaces de ocuparnos nosotros mismos de su seguridad. No necesitamos al ICE”, señaló en declaraciones recogidas por la radio italiana RTL.

Tajani insiste en que no viene la "SS"

Horas después, el Ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, salió al paso de la polémica insistiendo en que, en todo caso, los agentes estadounidenses “no vendrán a mantener el orden público en la calle, sino a colaborar en cuestiones operativas”.

El Viceprimer Ministro reiteró que una reunión este miércoles con el Embajador estadounidense serviría para aclarar la cuestión operativa y la presencia del ICE en el país, según recogió la radiotelevisión pública italiana RAI.

“No es que sean los que están en las calles de Minneapolis. Yo he sido el más duro de todos en Italia, en este sentido, pero no es que vayan a llegar las SS”, incidió, reiterando que, en todo caso, el despliegue sería de “funcionarios que pertenecen a un departamento” encargado de la lucha contra el terrorismo.

Las actuaciones de agentes del ICE en Minnesota habían generado importantes manifestaciones populares, así como preocupación y críticas desde distintos puntos del espectro ideológico. El último caso fue la muerte del enfermero Alex Pretti el sábado, cuando un agente de la Patrulla Fronteriza le disparó en reiteradas ocasiones mientras estaba siendo reducido durante una operación para capturar a un extranjero en el centro de Minneapolis.

El Alcalde de Minneapolis afirmó que “algunos” agentes federales abandonarían la ciudad este martes.

Las autoridades federales destacaron que Pretti portaba un arma en el momento del incidente y apelaron al derecho a defenderse de los agentes. Sin embargo, Pretti tenía licencia de armas.

Ésta y otras actuaciones de los agentes, como la muerte de Reneé Good el pasado 7 de enero, también tiroteada, o la detención de un niño de cinco años, desataron la indignación entre la población del estado.