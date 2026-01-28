Washington se sacudió tras la muerte de Alex Pretti en Minneapolis: republicanos piden cuentas y demócratas amagan con frenar presupuestos e impulsar la destitución de Kristi Noem.

Por Vincent Souriau, corresponsal de RFI en Washington



París, 28 de enero (RadioFranciaInternacional).- El bando republicano está preocupado y exige explicaciones. Al menos media docena de senadores republicanos piden una investigación exhaustiva, así como una citación a los jefes del ICE y de la Policía fronteriza. Media docena puede no parecer mucho, pero ya es mucha más agitación de lo habitual dentro del partido de Donald Trump. Casi no se dijo nada por el secuestro de Nicolás Maduro y poco sobre Groenlandia.

Esta vez es más complicado, porque también se están jugando las elecciones de mitad de mandato. Y, como dicen varios analistas políticos, estas imágenes pesarán en contra de los candidatos republicanos, especialmente en Minnesota. Ya hay una gran deserción: un abogado republicano que se había presentado a la carrera por la gubernatura abandonó y ya no se siente en sintonía con la política de seguridad de su partido.

En las encuestas, incluso entre los votantes que aprueban la política migratoria de la Casa Blanca, el 60 por ciento de los encuestados cree que las acciones de los agentes federales van demasiado lejos.

Los demócratas se movilizan en el Congreso

Por ello, los demócratas están lanzando una ofensiva contra el presupuesto en el Congreso. Esta es su única arma y se están movilizando para bloquear parte de los fondos asignados a la seguridad interna. Estaban a punto de votar ese presupuesto y luego ocurrió la muerte de Alex Pretti.

La administración Trump está en una mala posición y los demócratas creen que cuentan con la opinión pública de su lado. Lo que exigen son órdenes judiciales obligatorias para llevar a cabo redadas antiinmigración, el fin del uso de mascarillas por parte de los agentes federales, y la cooperación obligatoria entre el Departamento de Seguridad Nacional y las autoridades locales cuando ocurran tragedias como la de Minneapolis. Piden, pues, que en caso de incidente o error, la Policía local pueda acceder a los elementos de la investigación.

Se espera un tira y afloja hasta el viernes por la tarde, la fecha límite. Y, si no hay consenso, se avanzará hacia un cierre parcial, ya que algunas agencias federales no cuentan con financiación. Pero, si hablamos del ICE, el presupuesto básico de la agencia se infló como parte de la Ley fiscal aprobada el año pasado, con 75 mil millones de dólares. Así que el ICE podría aprovechar este fondo de guerra para seguir operando.

¿Hacia un posible juicio político contra Kristi Noem?

Unos 140 demócratas en la Cámara de Representantes piden la destitución de Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Nacional. Es, sobre todo, simbólico, porque esta Cámara está controlada por los republicanos.

Pero el objetivo es presionar a Donald Trump para que cambie su política migratoria. Políticamente, esto está fuera de cuestión para el Presidente Trump, que acaba de confirmar a Kristi Noem en su puesto.

