Trump retoma tufo expansionista: bromea con anexar a Canadá, Groenlandia y Venezuela

Redacción/SinEmbargo

01/02/2026 - 6:24 pm

En un evento privado, Donald Trump dijo que quiere a Canadá con el estado 51 de EU, mientras que Groenlandia puede ser el 52 y Venezuela el 53.

Ciudad de México, 1 de febrero (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a avivar el debate sobre su retórica expansionista al declarar en un evento privado que desea convertir a Canadá en el estado número 51 del país, mientras que Groenlandia podría ser el 52 y a Venezuela el 53.

Lo anterior fue mencionado por el republicano durante una cena que tuvo lugar la noche del sábado en el Club Alfalfa, en Washington D. C., donde estuvo acompañado por miembros de la élite.

En el evento, Trump bromeó con que Estados Unidos no tiene la intención de invadir Groenlandia, sino comprar la isla. Asimismo, dijo que no quiere que dicho territorio se convierta en el estado 51 de EU, ya que ese lugar está reservado para Canadá.

"Nunca ha sido mi intención convertir a Groenlandia en el estado número 51. Quiero convertir a Canadá en el estado número 51. Groenlandia será el estado número 52. Venezuela puede ser el estado número 53", habría comentado el mandatario estadounidense, de acuerdo con reportes de medios como The Washington Post.

Canadá y Groenlandia toman acciones ante una posible invasión

El comentario de Trump revive una serie de declaraciones y publicaciones con tintes expansionistas que ha hecho en el pasado, las cuales incluyen amenazas reiteradas de adquirir Groenlandia por razones de "seguridad nacional" en el Ártico y el anexionar a Canadá como el estado 51 de EU.

La posibilidad de que Estados Unidos invada dichas regiones creció este año, luego del ataque sobre Venezuela realizado el pasado 3 de enero que culminó con el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. El evento ha provocado que el gobierno canadiense, así como Dinamarca y otros países de la OTAN, tomen medidas preventivas ante una posible invasión.

En Canadá, por ejemplo, de acuerdo con fuentes militares citadas por el Globe and Mail, "las Fuerzas Armadas Canadienses han creado un modelo de un asalto estadounidense" al país, aunque ven con improbabilidad que EU realice una agresión.

Por su parte, Dinamarca anunció a mediados de enero que sus fuerzas armadas ampliarán su presencia en Groenlandia en el marco del aumento de las tensiones con Estados Unidos. Otros países de la OTAN como Francia, Alemania y Gran Bretaña, también informaron sobre el envío de tropas a la isla para estudiar de forma conjunta las posibles maneras de incrementar la seguridad en la región.

