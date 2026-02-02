¿Quieres ser aprendiz? Jóvenes Construyendo el Futuro abre periodo de postulaciones

Si buscas ingresar a un centro de capacitación como parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, ya puedes postularte. Aquí te damos los detalles.

Ciudad de México, 1 de febrero (SinEmbargo).- ¿Tienes entre 18 y 29 años y buscas una oportunidad para iniciarte en el ámbito laboral y aprender al mismo tiempo? Si es así, entonces te interesará saber que hoy inició el primer periodo de postulaciones de 2026 del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

La Coordinación General de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México informó que, a partir de este 1 de febrero, quienes busquen unirse al programa pueden registrarse y aplicar para uno de los más de 30 mil espacios de capacitación que están disponibles, los cuales están "focalizados en zonas con mayor rezago social y regiones prioritarias".

A continuación, te explicamos los detalles de este periodo de postulaciones.

¿Cómo postularme a una capacitación?

El proceso para esta etapa es muy simple, ya que basta con seguir los siguientes pasos:

Ingresar al sitio web oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro.

Elegir la opción "Aprendiz".

Inspeccionar los centros de trabajo disponibles para capacitación y elegir el más conveniente teniendo en consideración aspectos como su ubicación y el área de interés.

Contactar al centro de capacitación para agendar un encuentro.

Esperar una respuesta del centro. Si no hay una, el sistema liberará al postulante para que pueda postularse a otra opción.

Es importante señalar que las y los jóvenes interesados deben realizar un registro previo para darse de alta en la plataforma como aprendices.

¿Cómo registrarse?

Si aún no te registras para el programa, debes hacer lo siguiente:

Ingresa a la sección "Aprendiz" y completa el formulario con tus datos generales, nivel de estudios y áreas de interés.

Sube los archivos que te solicita el sistema y ubica tu domicilio en el mapa interactivo.

Al finalizar, el sistema te proporcionará un usuario y contraseña, además de una ficha de registro y la carta compromiso que debes aceptar.

¿Qué ofrece Jóvenes Construyendo el Futuro?

Este programa impulsado por el Gobierno federal tiene como objetivo principal "ampliar oportunidades laborales y fortalecer la autonomía económica de las juventudes".

Para lograrlo, ofrece un apoyo económico de nueve mil 582 pesos y seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante los 12 meses que dura capacitación en un centro de trabajo.