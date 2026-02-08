Barrido territorial, operativo nocturno y más. CdMx redobla lucha contra el sarampión

La campaña de vacunación está dirigida a personas de entre seis meses y 49 años de edad; se priorizará la atención en zonas de alta concentración y sectores vulnerables.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 8 de febrero (SinEmbargo).- El Gobierno de la Ciudad de México (CdMx) redobló este domingo la campaña de vacunación contra el sarampión para tratar de contener el brote que aqueja no sólo a la capital, sino a todo el país.

La nueva etapa de inmunización tiene la misión de llevar dosis a todos los rincones de la urbe a través de la instalación de más módulos, el despliegue de más brigadas, y la ampliación de horarios de atención en espacios comunitarios y puntos de alta afluencia, a fin de que "la vacuna está cerca para que nadie se quede sin protección".

Desde el Bosque de Chapultepec, Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la CdMx, puso en marcha el operativo territorial sin precedentes para frenar el avance de esta enfermedad viral en la capital, que, hasta el corte del pasado viernes 6 de febrero, acumula 166 casos confirmados (86 de ellos en menores de edad), con una tasa de incidencia de 1.79 casos por cada 100 mil habitantes.