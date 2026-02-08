¿Vives en CdMx? ¡Protégete del sarampión! Así puedes ubicar tu centro de vacunación

La campaña oficial invita a la población a ir a los centros de vacunación disponibles en toda la capital del país para protegerse y proteger a los demás.

Ciudad de México, 8 de febrero (SinEmbargo).- La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (CdMx) lanzó una campaña intensiva para reforzar la vacunación contra el sarampión, una enfermedad que altamente contagiosa, pero prevenible.

La jornada de inmunización busca garantizar que niñas, niños y adultos cuenten con protección gratuita en centros de vacunación distribuidos por las 16 alcaldías de la capital.

¿Cómo puedes ubicar el centro de vacunación más cercano?

Para localizar el más cercano, la ciudadanía cuenta con dos opciones:

Escanear el código QR disponible en los carteles oficiales de la campaña.

Ingresar directamente a la página oficial: http://189.240.225.200/index.html. Una vez dentro sólo debes seleccionar la Alcaldía de tu preferencia y de inmediato te aparecerán todos los sitios habilitados.

💉 ¡Vacúnate contra el sarampión! 👨‍👩‍👧‍👦 Protegerte también es proteger a quienes más quieres. 📍 En la Ciudad de México, contamos con centros de vacunación gratuitos. 📲 Escanea el código QR y ubica tu centro de vacunación más cercano.#Vacunación #Sarampión #YoMeVacuno… pic.twitter.com/vEeN7aOgoe — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) February 8, 2026

El mensaje principal de las autoridades capitalinas es claro: “Si te vacunas, proteges a todas y todos”.

La estrategia no sólo apunta a la protección individual, sino también a la prevención comunitaria, evitando brotes que puedan afectar a la población más vulnerable.

El Gobierno de México y la Secretaría de Salud informaron en los últimos días que el país enfrenta un brote de sarampión en varios estados, por lo que reforzaron las campañas de vacunación, la vigilancia epidemiológica y la instalación de módulos de inmunización.

Las autoridades sanitarias reiteraron que completar el esquema de vacunación es indispensable para frenar los contagios, sobre todo en niños, adultos jóvenes y personas sin registro de vacuna. Por ello, llamaron a acudir a escuelas, centros de salud y espacios públicos donde se aplica la dosis.

🤝 Cuida tu salud y la de los demás, ¡vacúnate contra el Sarampión! 💉 Ponemos a tu disposición distintos puntos de vacunación gratuitos en las 16 alcaldías de la #CapitalDeLaTransformación. 📍 📲 Para ubicar tu centro más cercano, escanea el QR o ingresa a: 🌐… pic.twitter.com/4iRVqY8MxK — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) February 8, 2026

¿Cuáles son las recomendaciones para acudir a vacunarse?

La vacunación en contexto de brote activo suele simplificar los requisitos, pero es fundamental seguir el protocolo para garantizar tu protección y la de los demás:

No debes presentar fiebre mayor a 38.5 °C ni síntomas graves de enfermedad.

Un resfriado leve generalmente no impide la vacunación, aunque es recomendable consultarlo con el personal de enfermería.

Usa prendas de manga corta o que permitan descubrir fácilmente el brazo (o el muslo, en el caso de bebés).

Debido a la alta afluencia de personas con síntomas respiratorios en centros de salud, se recomienda mantener el uso de cubrebocas en la sala de espera.

Aunque en situación de brote no se solicita documentación para vacunarte, se recomienda llevar la Cartilla Nacional de Salud, ya que es importante para registrar la dosis.

Si no la tienes, te entregarán un comprobante de vacunación provisional; guárdalo bien para actualizar tu registro después.