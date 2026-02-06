Brote de sarampión 2026: ¿Dónde vacunarse gratis en la ZMG?

Vacunas contra el Sarampión
La vacuna contra el sarampión se aplica de forma gratuita en los centros de salud. Foto: Edgar Negrete/ Cuartoscuro.

El informe de la SSA advirtió que esta enfermedad es más contagiosa que el COVID-19 si no se cuenta con las defensas necesarias.

Ciudad de México, 6 febrero (SinEmbargo).- La Secretaría de Salud (SSA) informó que los casos de sarampión han aumentado considerablemente al arranque de este año. El virus, que se contagia con mucha facilidad, ha convertido este brote en una emergencia sanitaria urgente, lo que ha llevado a intensificar las jornadas de vacunación en todo el territorio nacional.

“El Gobierno de México reitera que la vacunación es una responsabilidad colectiva y una acción fundamental de prevención en salud pública. Controlar el sarampión es posible y depende de mantener esquemas completos en toda la población”, destaca un comunicado de la SSA del 20 de enero.

Cómo una medida de contención para detener los contagios, el Gobierno de México aún cuenta con más de 23 millones 529 mil vacunas contra el sarampión según su último reporte, las cuáles se aplicarán de forma gratuita en los diferentes centros de salud dentro del territorio nacional.

Si vives en algún municipio de Jalisco en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) aquí te explicamos dónde puedes vacunarte en 2026.

Centros de vacunación contra el sarampión en la ZMG

La Ssa, informó que se reforzará la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2025-2026 con cuatro módulos extra en la CdMx.
La campaña está dirigida a toda la población en general. Foto: X @SSalud_mx

Como parte de la campaña de vacunación, la SSA habilitó el número telefónico 079 para darte información sobre el centro de salud más cercano a tu ubicación que cuenta con dosis disponibles. 

En los municipios de la ZMG puedes acudir a las siguientes ubicaciones:

Acatlán de Juárez

Calle Justo Sierra 26, Centro, C.P. 45700.

Guadalajara 

Avenida Periférico Pte. Manuel Gómez Morin #350, Col, Jardines de Santa Isabel, C.P. 44300.

Calle Los Angeles y, C. Analco s/n, Las Conchas, C.P. 44460.

Calle Mariano Bárcena 997, Artesanos, C.P. 44260.

Calle Antonio Tello 215, Hernández Romo C.P. 44800.

Calle Pablo Valdez 3385, Hermosa Provincia C.P. 44770.

Avenida Mercedes Celis, Insurgentes C.P. 44828.

Ixtlahuacán de los Membrillos

Calle acueducto s/n, Centro, C.P. 45850

Juanacatlán

Ignacio Zaragoza 78, Juanacatlán Centro, C.P. 45880.

El Salto

Calle Libertad 261, Potrero Nuevo, C.P. 45680.

Calle Maderas 98, Las Pintitas Centro, C.P. 45693.

Calle Francisco Villa 19, San José Del Castillo, C.P. 45685.

Calle Emiliano Zapata 21, El Verde, C.P. 45694.

Calle 5 De Febrero 123, San José del Quince, C.P. 45696.

San Cristóbal de la Barranca

Calle Porfirio Diaz Poniente 4, Jocotepec, C.P. 45840.

Calle Galeana 99, Centro, C.P. 45250.

Tlajomulco de Zúñiga

Autopista Chapala Km. 17.5 S/N, Zapote Del Valle, C.P. 45672.

Calle Madero 40, San Juan Evangelista (San Juan), C.P. 45665.

Calle Independencia 44, Cajititlan, C.P. 45670.

Calle Aldama 75, San Agustin, C.P. 45645.

Venustiano Carranza Sur 32, Santa Cruz de Las Flores, C.P. 45640.

Calle Hidalgo 47, Zapote Del Valle, C.P. 45672.

Tlaquepaque

Calle Frailes 100, La Duraznera, C.P. 45580.

Calle Jesús Ramirez 20, López Cotilla, C.P. 45615.

Calle Hidalgo 165, Tateposco, C.P. 45630.

Calle Ramón Corona 65, Santa María Tequepexpan, C.P. 45601.

Calle 16 de Septiembre 90, Toluquilla, C.P. 45610.

Calle Enrique González Martínez 1030, Lindavista, C.P. 45520.

Tonalá 

Calle Hidalgo 425, Tonalá Centro, C.P. 4540.

Avenida Benito Juárez 40, Tonalá Centro, C.P. 45400.

Avenida Río Nilo 8096, Loma Dorada Delegación C.P. 45402

Avenida San Gaspar 351, Jalisco IV Secc, C.P. 45407.

Zapopán

Carretera a Saltillo 100, Villas de Guadalupe,  C.P. 45180.

Avenida Dr. Luis Farah 550, Villa de los Belenes, C.P. 45150.

Calle Cruz del Sur No. 3535, Colonia La Calma, C.P. 45080.

Recomendaciones para acudir a vacunarse

Vacunación
Puedes ubicar el centro de salud con vacunas más cercano a tu domicilio marcando al 079. Foto: Fernando Carranza Garcia / Cuartoscuro.

La vacunación en contexto de brote activo suelen simplificar los requisitos, pero es fundamental seguir el protocolo para garantizar tu protección y la de los demás:

  • No debes presentar fiebre (mayor a 38.5°C) ni síntomas graves de enfermedad. Un resfriado leve no suele ser impedimento, pero es mejor consultarlo con el personal de enfermería.
  • Usa prendas de manga corta o que permitan descubrir fácilmente el brazo (o el muslo en caso de bebés).
  • Dado que acudirás a centros de salud con alta afluencia de personas con síntomas respiratorios, se recomienda mantener el uso de mascarilla en la sala de espera.

Aunque en situación de brote no se solicita documentación para vacunarte, se recomienda llevar la Cartilla Nacional de Salud, ya que es importante para registrar la dosis. Si no la tienes, te entregarán un comprobante de vacunación provisional; guárdalo bien para actualizar tu registro después.

