CURP biométrica 2026 en la ZMG: Dónde y cómo tramitarla

Este trámite es gratuito y debe realizarse de forma presencial en las oficinas habilitadas por el RENAPO en horario de las 8:00 a las 15:00 de lunes a viernes.

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).- Durante 2026 los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) podrán fortalecer la seguridad de su identidad vinculando su CURP con datos biométricos. Al registrar huellas, rostro, iris y firma digital se crea un expediente único y protegido que previene la suplantación de identidad en cualquier trámite legal o administrativo.

Al igual que otros trámites para obtener identificaciones oficiales, para la CURP Biométrica es necesario acudir a un módulo presencial, en este caso del Registro Nacional de Población (Renapo). A diferencia de otros estados del país que comenzaron el trámite este año, las oficinas de Guadalajara, Jalisco comenzaron a integrar datos biométricos a la identificación desde 2025.

“La CURP es la fuente única de identidad que incluye tus huellas dactilares y fotografía, la cual es una identificación oficial que puedes usar como comprobante de identidad en tus trámites oficiales o acceder a diferentes servicios”, se lee en la página oficial del Renapo.

Las oficinas del Renapo y Registro Civil que permiten el trámite en la ZMG brindan atención de lunes a viernes en un horario de las 8:00 a las 15:00 hora local. Debido a que no hay citas por internet se recomienda acudir temprano y registrar tus datos lo antes posible.

Oficinas disponibles en la Zona Metropolitana de Guadalajara

De acuerdo con el directorio oficial de módulos CURP, puedes acudir a las siguientes oficinas:

Guadalajara: Delegación Federal del INM calle Alcalde NUM. 500, Centro, CP: 44280.

Guadalajara: Prolongación Alcalde Edificio del Archivo Pb NUM. 1855, Miraflores, Sector Hidalgo, CP: 44270.

Guadalajara: Oficialía 01 De Registro Civi calle Alcalde NUM. 824, Centro, CP: 48150. TEL: ( 333) 819-2456

Guadalajara: Oficialía 02 De Registro Civil calle Abascal y Souza NUM. 436, La Perla, CP: 44360. TEL: (333) 6176460.

Guadalajara: Oficialía 03 De Registro Civil calle Carlos A. Carrillo NUM. 1560, Lomas de Polanco CP: 44960.

Guadalajara: Oficialía 12 De Registro Civil circunvalación Oblatos NUM. 1105, Oblatos CP: 44700.

Zapopan: Oficialía 01 de registro civil calle Hidalgo NUM. 151, Centro, CP: 45150.

Zapopan: Oficialía 06 De Registro Civil calle Ramón Corona NUM. SN, Tesistan, CP: 45220.

Zapopan: Oficialía 15 De Registro Civil calle Tabachines NUM. 600, Tabachines, CP: 45188.

Tonalá: Oficialía 01 De Registro Civil calle Morelos NUM. 155 B, Centro, CP: 45400, TEL: ( 333) 5866023 EXT. 1121.

Tonalá: Oficialía 03 De Registro Civil: Juárez NUM. 100, Zalatitán, CP: 45410, TEL: ( 331) 2003950.

Tlajomulco: Oficialía 01 De Registro Civil calle Donato Guerra NUM. 10, Centro, CP: 45640, TEL: ( 333) 283 44 44 EXT. 3450.

Tlaquepaque: Oficialía 04 De Registro Civil Colon NUM. 4, Santa Anita, CP: 45600.

El Salto: oficialía 01 de registro civil López Santos NUM. 6544, Las Pintas CP: 45680, TEL:( 333) 2841244.

Zapotlanejo: calle Reforma NUM. 32, Centro, CP: 45430, TEL: ( 378) 7341024.

Acatlán de Juárez: Oficialía 01 De Registro Civil calle López Mateos num. 2, Bellavista, CP: 45720 TEL: ( 387) 7990016.

Juanacatlán: Independencia NUM. 1, Centro, CP: 45880 TEL: ( 378) 7320311.

Cuáles son los documentos necesarios para tramitar la CURP biométrica

Para acudir a tu cita en cualquiera de los módulos de atención debes presentar los siguientes documentos en original:

Identificación oficial vigente (INE o Pasaporte).

Acta de nacimiento certificada (reciente).

CURP actual (impresa, verificada por RENAPO).

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses).

Correo electrónico activo.

Los menores de edad sí pueden tramitar su CURP Biométrica pero deben ir acompañados por su padre, madre o tutor, quien también debe presentar su identificación y el acta de nacimiento del menor para acreditar el parentesco.