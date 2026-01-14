CURP biométrica en Baja California: Dónde y cómo tramitarla sin cita

Omar López

14/01/2026 - 10:08 am

La Clave Única de Registro de Población (CURP) es un documento indispensable para realizar la mayoría de trámites en México. Foto GobMex.

Este trámite es gratuito, solo puede realizarse en las oficinas habilitadas por el RENAPO de lunes a viernes y por el la persona interesada.

Ya puedes reforzar la seguridad de tu identidad oficial en Baja California. Durante este mes de enero, se habilitó el registro para actualizar tu CURP con datos biométricos. Al proporcionar tus huellas, imagen del rostro, escaneo de iris y firma digital, aseguras que nadie más pueda hacerse pasar por ti en trámites legales o administrativos.

Al igual que otros trámites para sacar identificaciones oficiales, para obtener la CURP Biométrica es necesario acudir a un módulo presencial, en este caso del Registro Nacional de Población (Renapo). A diferencia de otros estados del país en Baja California no es necesario programar una cita por internet, pero si debes acudir a la más cercana a tu domicilio.

“La CURP es la fuente única de identidad que incluye tus huellas dactilares y fotografía, la cual es una identificación oficial que puedes usar como comprobante de identidad en tus trámites oficiales o acceder a diferentes servicios”, se lee en la página oficial del Renapo.

Lista completa de oficinas para tramitar la CURP biométrica en BC

CURP biométrica.
El registro de datos biométricos debe hacerse de forma presencial en los módulos autorizados. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro

En el primer mes de registro del documento el Renapo cuenta con 16 oficinas autorizadas para realizar este trámite en los siete municipios del estado los cuáles brindan atención de lunes a viernes en un horario de las 8:00 a las 15:00 hora local. Debido a que no hay citas por internet se recomienda acudir temprano y registrar tus datos lo antes posible.

  • Ensenada – Oficialía 01: Carretera Transpeninsular 6500-A, Col. Ex Ejido Chapultepec, C.P. 22785.
  • Mexicali – Dirección General del Registro Civil: Calz. Independencia núm. 994, Col. Centro Cívico, C.P. 21000.
  • Mexicali – Oficialía 01: Calz. Independencia núm. 998, Col. Centro Cívico, C.P. 21000; horario.
  • Mexicali (Guadalupe Victoria) – Oficialía 05: Calle 9 s/n, Col. Cd. Guadalupe Victoria, C.P. 21720.
  • Playas de Rosarito – Oficialía 01: José Aros Aguilar y Alta Tensión, Fracc. Villa Turística núm. 2000, Playas de Rosarito, B.C.
  • San Felipe – Oficialía 01: Av. Mar Blanco núm. 773, Col. Centro Sección II, C.P. 21850.
  • San Quintín (Vicente Guerrero) – Oficialía 01: C. Rosario Meza 107, Col. Vicente Guerrero, San Quintín, B.C.
  • San Quintín (Vicente Guerrero) – Oficialía 02: Av. Agustín de Iturbide s/n, Col. Nueva Baja California, San Quintín, B.C.
  • Tecate – Oficialía 01: Calle Ortiz Rubio y Callejón Libertad núm. 1310, Col. Zona Centro, C.P. 21400.
  • Tijuana (La Mesa) – Oficialía 02: Av. de los Charros y Allende s/n, Col. Moreno, C.P. 22105.
  • Tijuana (La Presa) – Oficialía 03: Av. Aranjuez núm. 22750, Fracc. Villa Fontana, C.P. 22205.
  • Tijuana (Playas de Tijuana) – Oficialía 04: Fracc. Playas de Tijuana, Av. del Agua s/n, C.P. 22200; horario: 08:00 a 15:00 hrs
  • Tijuana (San Antonio de los Buenos Aires) – Oficialía 05: Av. Miraflores esq. Cabo San Lucas, Col. Rubí, C.P. 22637.
  • Tijuana (Otay Garita) – Oficialía 08: Av. Politécnico Nacional núm. 1462, Fracc. Garita de Otay, C.P. 22430.
  • Tijuana (Cerro Colorado) – Oficialía 10: Av. Canadá núm. 7850, Río Tijuana 3ra Etapa, Tijuana, B.C.
  • Tijuana (Zona Centro) – Oficialía 11: Calle Coahuila, esq. Madero y Negrete, Fracc. Zona Norte, C.P. 22000.

Cuáles son los documentos necesario para el trámite

Para acudir a tu cita en cualquiera de los siete municipios de Baja California debes presentar los siguientes documentos en original:

  • Identificación oficial vigente (INE o Pasaporte).
  • Acta de nacimiento certificada (reciente).
  • CURP actual (impresa, verificada por RENAPO).
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses).
  • Correo electrónico activo.

Los menores de edad sí pueden tramitar su CURP biométrica pero deben ir acompañados por su padre, madre o tutor, quien también debe presentar su identificación y el acta de nacimiento del menor para acreditar el parentesco.

Aunque el gobierno ha indicado que es voluntaria inicialmente, al momento no se descarta por ninguna vía oficial que sea indispensable para trámites bancarios, servicios de salud y programas sociales conforme avance el año 2026 o en años posteriores.

