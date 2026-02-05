OPS emite alerta epidemiológica sarampión en América; México encabeza casos y muertes.

El organismo hizo un llamado a intensificar las actividades de vigilancia epidemiológica, vacunación y respuesta rápida ante brotes para proteger a las poblaciones vulnerables.

Ciudad México, 4 de febrero (SinEmbargo).- La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió ayer una nueva alerta epidemiológica sobre sarampión en las Américas tras reportarse que en 2025 se registraron 14 mil 891 casos confirmados de esta infección en la región, incluyendo 29 defunciones en 13 países. México, Estados Unidos y Canadá concentran la mayor cantidad de casos.

La instancia indicó que México reportó seis mil 428 casos y 24 defunciones, la cifra más alta de fallecimientos. Canadá, por su parte, reportó cinco mil 436 casos y dos defunciones; y Estados Unidos confirmó dos mil 242 casos y tres defunciones.

En ese sentido, la alerta destacó la persistencia de casos y brotes en varios países, en un contexto de aumento sostenido de casos durante 2025 en comparación con los últimos cinco años, una tendencia que parece continuar en 2026.

🔔 La OPS emite alerta epidemiológica ante la persistencia de #sarampión en las Américas 🌎 y urge a reforzar la vacunación y la vigilancia. ℹ️ Lee más:https://t.co/8ziTYRwZsh pic.twitter.com/bGT6adfMs1 — OPS/OMS (@opsoms) February 4, 2026

LA OPS señala falta de vacunación

La OPS subrayó que el sarampión es altamente contagioso, pero prevenible mediante la vacunación oportuna con dos dosis de la vacuna SRP y que el 78 por ciento de las personas cuya infección fue confirmada no estaban inmunizados.

"La evidencia disponible indica que, entre los casos confirmados con información disponible, el 78 por ciento no estaba vacunado y en el 11 por ciento el antecedente de vacunación era desconocido. Aunque la mayor proporción de casos se registró en adolescentes y adultos jóvenes, las tasas de incidencia más elevadas se observaron en menores de un año, seguidos por niños de uno a cuatro años y de cinco a nueve años, lo que refuerza la necesidad de garantizar esquemas completos de vacunación y medidas de protección adicionales en contextos de brote", indicó el organismo en un boletín.

A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que durante 2025 se notificaron más de 552 mil casos sospechosos de sarampión en 179 países, de los cuales cerca del 45 por ciento (247 mil 623) fueron confirmados, lo que refleja un resurgimiento global de la enfermedad en un contexto de brechas persistentes de inmunización.

"Las coberturas regionales de vacunación con la vacuna contra sarampión, rubéola y paperas (SRP) en las Américas mostraron un ligero incremento en 2024 respecto a 2023 (de 87 a 89 por ciento para la primera dosis y de 76 a 79 por ciento para la segunda), pero continúan por debajo del 95 por ciento recomendado para prevenir brotes", destacó la OPS.

Brote de sarampión persiste en 2026

En las primeras tres semanas de 2026, se confirmaron mil 031 casos adicionales de sarampión en siete países:

México: 740 casos.

Estados Unidos: 171 casos.

Canadá: 67 casos.

Guatemala: 41 casos.

Bolivia: 10 casos.

Chile: uno.

Uruguay: uno.

En este periodo no hubo defunciones notificadas, sin embargo, este total representa un aumento de 43 veces en comparación con los 23 casos notificados en el mismo período de 2025.

La OPS hizo un llamado a intensificar las actividades de vigilancia epidemiológica, vacunación y respuesta rápida ante brotes para interrumpir la transmisión y proteger a las poblaciones vulnerables.

Asimismo, recomendó fortalecer la vigilancia y la búsqueda activa de casos, incluido el diagnóstico por laboratorio, implementar actividades complementarias de vacunación para cerrar brechas de inmunidad, y garantizar una respuesta oportuna ante cualquier caso sospechoso.

De las 29 defunciones, 22 se han producido en población indígena, lo que representa el 73 por ciento de los fallecimientos.