OPS emite alerta epidemiológica sarampión en América; México encabeza casos y muertes

Redacción/SinEmbargo

04/02/2026 - 10:27 pm

OPS emite alerta epidemiológica sarampión en América; México encabeza casos y muertes.
La OPS subrayó que el sarampión es altamente contagioso, pero prevenible mediante la vacunación oportuna con dos dosis de la vacuna SRP. Foto: Edgar Negrete Lira, Cuartoscuro

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Brote sarampión 2026: Cómo puede vacunarse totalmente gratis en México

México acelera ante el sarampión. Vacunará en aeropuertos y en centrales de camiones

#LoQueSabemos sobre el brote de sarampión en México: los casos, estados, vacunación…

El organismo hizo un llamado a intensificar las actividades de vigilancia epidemiológica, vacunación y respuesta rápida ante brotes para proteger a las poblaciones vulnerables.

Ciudad México, 4 de febrero (SinEmbargo).- La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió ayer una nueva alerta epidemiológica sobre sarampión en las Américas tras reportarse que en 2025 se registraron 14 mil 891 casos confirmados de esta infección en la región, incluyendo 29 defunciones en 13 países. México, Estados Unidos y Canadá concentran la mayor cantidad de casos.

La instancia indicó que México reportó seis mil 428 casos y 24 defunciones, la cifra más alta de fallecimientos. Canadá, por su parte, reportó cinco mil 436 casos y dos defunciones; y Estados Unidos confirmó dos mil 242 casos y tres defunciones.

En ese sentido, la alerta destacó la persistencia de casos y brotes en varios países, en un contexto de aumento sostenido de casos durante 2025 en comparación con los últimos cinco años, una tendencia que parece continuar en 2026.

LA OPS señala falta de vacunación

La OPS subrayó que el sarampión es altamente contagioso, pero prevenible mediante la vacunación oportuna con dos dosis de la vacuna SRP y que el 78 por ciento de las personas cuya infección fue confirmada no estaban inmunizados.

"La evidencia disponible indica que, entre los casos confirmados con información disponible, el 78 por ciento no estaba vacunado y en el 11 por ciento el antecedente de vacunación era desconocido. Aunque la mayor proporción de casos se registró en adolescentes y adultos jóvenes, las tasas de incidencia más elevadas se observaron en menores de un año, seguidos por niños de uno a cuatro años y de cinco a nueve años, lo que refuerza la necesidad de garantizar esquemas completos de vacunación y medidas de protección adicionales en contextos de brote", indicó el organismo en un boletín.

A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que durante 2025 se notificaron más de 552 mil casos sospechosos de sarampión en 179 países, de los cuales cerca del 45 por ciento (247 mil 623) fueron confirmados, lo que refleja un resurgimiento global de la enfermedad en un contexto de brechas persistentes de inmunización.

2026-feb-03-phe-alerta-epi-sarampion-esfinal_1

"Las coberturas regionales de vacunación con la vacuna contra sarampión, rubéola y paperas (SRP) en las Américas mostraron un ligero incremento en 2024 respecto a 2023 (de 87 a 89 por ciento para la primera dosis y de 76 a 79 por ciento para la segunda), pero continúan por debajo del 95 por ciento recomendado para prevenir brotes", destacó la OPS.

Brote de sarampión persiste en 2026

En las primeras tres semanas de 2026, se confirmaron mil 031 casos adicionales de sarampión en siete países:

  • México: 740 casos.
  • Estados Unidos: 171 casos.
  • Canadá: 67 casos.
  • Guatemala: 41 casos.
  • Bolivia: 10 casos.
  • Chile: uno.
  • Uruguay: uno.

En este periodo no hubo defunciones notificadas, sin embargo, este total representa un aumento de 43 veces en comparación con los 23 casos notificados en el mismo período de 2025.

La OPS hizo un llamado a intensificar las actividades de vigilancia epidemiológica, vacunación y respuesta rápida ante brotes para interrumpir la transmisión y proteger a las poblaciones vulnerables.

Asimismo, recomendó fortalecer la vigilancia y la búsqueda activa de casos, incluido el diagnóstico por laboratorio, implementar actividades complementarias de vacunación para cerrar brechas de inmunidad, y garantizar una respuesta oportuna ante cualquier caso sospechoso.

De las 29 defunciones, 22 se han producido en población indígena, lo que representa el 73 por ciento de los fallecimientos.

Explora más en estos temas
Canadá Estados Unidos México Salud
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

Nadie escapa de la guerra del narco

"Células de sicarios se convirtieron en bandas de secuestradores, y las casas de seguridad en las que...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

La inteligencia artificial y el mundo del trabajo

"Según datos del FMI, entre el 40 y el 60 por ciento de los empleos en el...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Pedregal de Santo Domingo, ejemplo de territorialidad

"Si la administración logra sostener este ritmo de modernización, la piedra volcánica de Santo Domingo dejará de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

El golpe invisible y las teorías conspirativas de Peter Schweizer

"Sin evidencia, Schweizer argumenta que actores internos y externos han explotado y manipulado los flujos migratorios para...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
+ Sección

Opinión en Video

La nueva fiebre del oro
Por Mario Campa

La nueva fiebre del oro

Salinas Pliego y Francisco Calderón: una derecha que se traga sus insultos
Por Héctor Alejandro Quintanar

Salinas Pliego y Francisco Calderón: una derecha que se traga sus insultos

La Barredora barrió con Adán Augusto
Por Álvaro Delgado Gómez

La Barredora barrió con Adán Augusto

¿Cómo surgen las ideas que revolucionan el mundo?
Por Óscar de la Borbolla

¿Cómo surgen las ideas que revolucionan el mundo?

Como en un acto de magia
Por Alejandro Páez Varela

Como en un acto de magia

La tormenta perfecta
Por Muna D. Buchahin

La tormenta perfecta

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda
Por Juan Carlos Monedero

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda

El Pluribus del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El Pluribus del PRIAN

+ Sección

Galileo

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona realizó “el primer trasplante de cara del mundo” con la donación de una persona que había recibido la eutanasia.

Hospital de España hace primer trasplante de cara del mundo con donante de eutanasia

Un estudio revela cuál es el método más eficaz para dormir.

Un estudio revela el método más eficaz para dormir sin ayuda de ruido blanco o rosa

El ISSSTE, a través del Hospital Regional (HR) “Elvia Carrillo Puerto”, ubicado en Mérida, Yucatán, realizó por primera vez dos colangioscopías vía percutánea.

ISSSTE realiza el primer procedimiento directo en vías biliares en Hospital de Mérida

El nanosatélite Gxiba-1 fue puesto en órbita de manera exitosa este martes para cumplir la misión por la que fue desplegado: el monitoreo de los volcanes.

UPAEP crea nanosatélite Gxiba-1 para monitorear volcanes activos; ya está en órbita

Un paciente con ceguera total, causada por un daño irreversible en el nervio óptico, recuperó parcialmente la visión natural al participar en un ensayo clínico.

Paciente ciego recupera visión parcial tras recibir estimulación cerebral en ensayo

La odontóloga María Eugenia Chamorro explicó que el precio de una pasta de dientes no necesariamente determina el resultado de dicho producto en las personas.

Una odontóloga revela las diferencias entre una pasta de dientes cara y una barata

El Servicio de Microbiología de la Clínica Universidad de Navarra publicó un estudio que descubrió que la sangre seca sirve para diagnosticar infecciones.

Sangre seca sirve para diagnosticar infecciones aún con años de antigüedad: estudio

Investigadores del IPN crearon un biosensor que detecta infecciones por Helicobacter pylori, bacteria asociada con gastritis, úlceras y cáncer de estómago.

El IPN trabaja en biosensor para ayudar en detección de gastritis y cáncer estomacal

Un estudio halló que, ante la falta de glucosa, las células tumorales del cáncer de pulmón responden liberando la proteína LIF, lo que aumenta la agresividad.

Un estudio descubre que cáncer de pulmón utiliza falta de glucosa para fortalecerse

Revelan una dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto durante semanas

Científicos revelan dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La historia de nuestro país siempre ha estado determinada por apasionados debates sobre La historia de nuestro país siempre ha estado determinada por apasionados debates sobre.
1

¿Qué se celebra el 5 de febrero en México?

Precio del centenario de oro y onza de plata
2

Precios del centenario de oro y la onza de plata se desploman tras "lunes negro"

Datos Biométricos
3

CURP Biométrica en Edomex 2026: ¿Dónde y cómo tramitarla en Naucalpan?

Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein, aliados para cometer delitos de tráfico y abuso sexual de menores.
4

Los archivos Epstein sí traen expresidentes de México (y otros) aunque no los exhiben

Adán Augusto López cierra filas y descarta daño a aspiraciones de Andrea Chávez en Chihuahua.
5

"Andrea Chávez va a ser candidata y Gobernadora de Chihuahua", asegura Adán Augusto

Beca Rita Cetina para primaria 2026: cómo será todo el proceso del apoyo para útiles.
6

Beca Rita Cetina para Útiles y Uniformes: ¿De cuánto es el apoyo y cómo registrarse?

7

HSBC nombra a José Antonio Meade presidente de su Consejo de Administración en México

Oro y plata
8

Precio del oro y la plata rebotan tras desplome de la última semana

Departamento de Justicia publica nuevos archivos sobre el caso Epstein.
9

RADICALES ¬ Salinas, Zedillo, Salinas Pliego... ¿Cómo se enredó Epstein con México?

Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
10

ENTREVISTA ¬ No hay ninguna duda, Tren Interoceánico iba a exceso de velocidad: Lara

Carlos Aceves del Olmo anunció que no se reelegirá en la dirigencia de la CTM. Tras 10 años, deja el cargo pidiendo una sucesión donde prevalezca la unidad.
11

Aceves del Olmo suelta la CTM, el brazo obrero del PRI, después de una década

El ICE en acción: Maltrato, abuso, crueldad; durante arrestos y en prisiones
12

VIDEOS ¬ El ICE en acción: Maltrato, abuso, crueldad; durante arrestos y en prisiones

Petróleos Mexicanos (Pemex) avanza en su estrategia de fortalecimiento: en 2025 logró reducir en 20 por ciento su deuda total y mejorar su posición financiera.
13

La deuda de Pemex, que es “herencia maldita” de Calderón y Peña, se reduce 20%

El 30 de enero Salinas Pliego emitió un pago de poco más de 10 mil mdp hasta finiquitar, en otras 18 emisiones, como si fueran abonos chiquitos, el adeudo.
14

Salinas Pliego y Francisco Calderón: una derecha que se traga sus insultos

Hoy No Circula Jueves
15

¿Habrá Hoy No Circula el 5 de febrero? Así aplicará este jueves

Destacadas

Ver sección
Destacadas
OPS emite alerta epidemiológica sarampión en América; México encabeza casos y muertes.
1

OPS emite alerta epidemiológica sarampión en América; México encabeza casos y muertes

2

PODEROSOS ¬ Ni un voto ganaron, pero son los dueños del Poder Legislativo. Nada más

3

HSBC nombra a José Antonio Meade presidente de su Consejo de Administración en México

El ICE en acción: Maltrato, abuso, crueldad; durante arrestos y en prisiones
4

VIDEOS ¬ El ICE en acción: Maltrato, abuso, crueldad; durante arrestos y en prisiones

Beca Rita Cetina para primaria 2026: cómo será todo el proceso del apoyo para útiles.
5

Beca Rita Cetina para Útiles y Uniformes: ¿De cuánto es el apoyo y cómo registrarse?

Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein, aliados para cometer delitos de tráfico y abuso sexual de menores.
6

Los archivos Epstein sí traen expresidentes de México (y otros) aunque no los exhiben

La Fiscalía General del Estado de Puebla aprehendió en Tlaxcala al exalcalde de Cuautempan, Gerardo Cortes Caballero, por el delito de extorsión agravada.
7

Exalcalde de Cuautempan es detenido por extorsión agravada; estaba prófugo desde 2025

El Secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños, se reunió en el Senado con grupos parlamentarios y aseguró que la discusión de la reforma laboral avanza.
8

La semana laboral será de 40 horas, insiste STPS; reforma va a comisiones el martes

Con el objetivo de evitar más confrontaciones en Minnesota, Tom Homan, director interino del ICE, anunció que 700 agentes federales abandonarán el estado.
9

ICE anuncia que 700 agentes federales dejarán Minnesota para evitar más confrontación

Ebrard destaca portafolio de inversión de más de 406 mil mdd en dos mil proyectos.
10

El portafolio de inversiones en México alcanza 406,800 mdd y 2,539 proyectos: Ebrard

Carlos Aceves del Olmo anunció que no se reelegirá en la dirigencia de la CTM. Tras 10 años, deja el cargo pidiendo una sucesión donde prevalezca la unidad.
11

Aceves del Olmo suelta la CTM, el brazo obrero del PRI, después de una década

Condenado a cadena perpetua el hombre que intentó disparar a Trump en su campo de golf.
12

Hombre que intentó matar a Trump, la segunda ocasión, recibe cadena perpetua en EU