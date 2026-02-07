La CdMx arrancará campaña contra el sarampión; habrá más 300 puntos de vacunación

Redacción/SinEmbargo

06/02/2026 - 7:19 pm

La Jefa de Gobierno de la CdMx, Clara Brugada, informó este viernes que el próximo domingo arrancará formalmente la campaña de vacunación contra el sarampión.
La campaña arrancará el próximo domingo 8 de febrero y la ciudadanía podrá acudir a los centros de salud a vacunarse. Foto: Crisanta Espinosa Aguilar, Cuartoscuro

La estrategia tiene particular relevancia en la capital al ser una entidad de alta movilidad que recibe diariamente a connacionales y extranjeros. 

Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).-La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Clara Brugada Molina, informó este viernes que el próximo domingo arrancará formalmente la campaña de vacunación contra el sarampión e indicó que la estrategia contará con más de 300 puntos para aplicarse el biológico en centros de salud y 64 módulos en distintos sistemas de transporte público.

“El domingo arranca ya formalmente la campaña y les vamos a dar a conocer todos los puntos, los 64 puntos en los distintos sistemas de transporte que vamos a tener, los más de 300 puntos que están en los centros de salud y también en distintos lados”, señaló la mandataria capitalina en conferencia de prensa.

Señaló que si bien la situación en la capital se mantiene bajo control, el Gobierno de la Ciudad no bajará la guardia debido a la alta movilidad que registra la CdMx, al recibir diariamente a personas de todo el país y del extranjero, lo que hace indispensable emprender este tipo de medidas preventivas.

La titular del Ejecutivo local agregó que su Gobierno realizará un barrido territorial intensivo en la capital y se visitarán alrededor de 200 colonias por día. Brugada dijo que  esto "permitirá ampliar progresivamente la red de atención hasta alcanzar cerca de dos mil puntos de vacunación conforme avance la campaña".

Pocos casos en la CdMx: Brugada Molina

La Jefa de Gobierno destacó que los casos de sarampión en la CdMx son pocos en comparación con otras entidades federativas y advirtió que esta enfermedad no es exclusiva de menores de edad.

Mencionó que la mayor parte de casos registrados en la capital se encuentra entre las personas menores de 50 años, por lo que llamó a este segmento poblacional a vacunarse y prevenir el contagio.

"Tenemos que prevenirlos y la mejor manera es la vacuna. Le estamos apostando a que haya una muy buena campaña de vacunación. Pero todo va a depender de que la gente se entere que el sarampión no es un problema solo de los niños, de hecho en la Ciudad de México, la mayor parte de los casos están en las personas menores de 50 años”, declaró ante la prensa.

La Jefa de Gobierno de la CdMx, Clara Brugada, informó este viernes que el próximo domingo arrancará formalmente la campaña de vacunación contra el sarampión.
EL Gobierno de la CdMx habilitará módulos de vacunación en diversos sistemas de transporte público. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro

Asimismo, informó que en todas las alcaldías se instalará al menos un módulo central de vacunación con horario extendido hasta las 23:00 horas, con el objetivo de facilitar el acceso a la población trabajadora y evitar que la falta de tiempo sea un impedimento para vacunarse.

México cuenta con más de 23 millones de vacunas contra el sarampión

Por otro lado, la Secretaría de Salud (Ssa) informó en un comunicado que actualmente el país dispone de 23 millones 529 mil 075 dosis de un total de 27 millones 364 mil 605 vacunas que el Gobierno de México ha adquirido.

"La Secretaría de Salud informa que México cuenta con vacunas contra el sarampión disponibles y suficientes para atender a la población de todo el país", precisó la institución.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

La procaz imbecilidad de Donald Trump
Por Pedro Mellado Rodríguez

La procaz imbecilidad de Donald Trump

Fox, los demás, y la Marea Ruca
Por Fabrizio Mejía Madrid

Fox, los demás, y la Marea Ruca

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?
Por Lorenzo Meyer

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?

Políticos de <em>selfi</em>
Por Ana Lilia Pérez

Políticos de selfi

Los líderes latinoamericanos, Lenin y el tren a Finlandia
Por Juan Carlos Monedero

Los líderes latinoamericanos, Lenin y el tren a Finlandia

La nueva fiebre del oro
Por Mario Campa

La nueva fiebre del oro

Salinas Pliego y Francisco Calderón: una derecha que se traga sus insultos
Por Héctor Alejandro Quintanar

Salinas Pliego y Francisco Calderón: una derecha que se traga sus insultos

La Barredora barrió con Adán Augusto
Por Álvaro Delgado Gómez

La Barredora barrió con Adán Augusto

¿Cómo surgen las ideas que revolucionan el mundo?
Por Óscar de la Borbolla

¿Cómo surgen las ideas que revolucionan el mundo?

Como en un acto de magia
Por Alejandro Páez Varela

Como en un acto de magia

