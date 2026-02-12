¿De qué trata “Bride of the Sun”? El K-drama donde brilló Jung Eun-woo

12/02/2026 - 2:40 pm

Bride of the sun
La serie cuenta con 112 episodios y se transmitió por la cadena SBS. Foto: SBS.

La serie destaca dentro del género “Makjang” por sus tramas intensas, giros dramáticos exagerados y conflictos familiares con tensión constante.

Ciudad de México, 12 de febrero (SinEmbargo).– La industria de los K-dramas atraviesa un momento de tristeza tras confirmarse el fallecimiento del actor surcoreano Jung Eun-Woo a los 39 años el pasado 11 de febrero.

Hasta ahora no se han revelado detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento, pero numerosos fans de sus K-Dramas han manifestado su pesar y han enviado palabras de solidaridad a sus seres queridos por medio de las redes sociales.

En sus más de 20 años de carrera, Jung Eun-Woo participó en grandes producciones del entretenimiento de Corea del Sur como “Five Fingers” y “Stranger”, pero uno de sus papeles más icónicos fue el de Choi Jin-hyuk en “Bride of the sun”, uno de los K-dramas más conocidos del género “Makjang” caracterizado por la tensión entre su personajes. trama de “Bride of the sun”

¿Cuál es la trama de "Bride of the Sun"?

Bride of the sun 2
El K-drama es retransmitido en plataformas de streaming en algunos países. Foto: Netflix

El k-drama cuenta la historia de Kim Hyo-won (Jang Shin-young), una joven de 27 años de corazón puro que ha sacrificado su vida durante años para sostener a su familia. Proveniente de un hogar pobre con un padre débil, una madrastra cruel y un hermano menor gravemente enfermo, Hyo-won abandona sus estudios y trabaja incansablemente.

Por primera vez, se enamora de Choi Jin-hyuk (Jung Eun-woo), un joven guapo y bondadoso, pero la desesperada situación económica y la salud de su hermano la obligan a tomar una decisión extrema para salvarlos.

Para obtener el dinero necesario para el tratamiento de su hermano y sacar a su familia de la pobreza, Hyo-won rompe con Jin-hyuk y acepta casarse con Lee Kang-ro (Han Jin-hee), un poderoso y rico presidente de un resort temático que podría ser su abuelo, ya que tiene más de 60 años.

A lo largo de la serie, Hyo-won se enfrenta a constantes conflictos familiares por la herencia y los prejuicios dentro de su círculo social. El drama mezcla romance prohibido, venganza, celos y redención, típico de las series “makjang", culminando en una evolución donde Hyo-won lucha por su felicidad verdadera.

El papel que catapultó la carrera de Jung Eun-Woo

Jung Eun-woo
El actor participó en producciones de televisión y cine en Corea del Sur. Foto: Instagram/ @eun_woo109.

Pese a no ser un personaje principal del K-drama, Choi Jin-hyuk se consolidó como uno de los favoritos de los fans de Bride of the sun ya que representaba a un hombre guapo, bondadoso y exitoso (criado en Estados Unidos tras ser adoptado), quien representó el amor verdadero y puro que Hyo-won debe sacrificar por necesidad económica.

Este rol fue clave para la carrera de Jung Eun-woo, ya que le permitió ganar visibilidad como actor en un drama diario de alto rating. a tal punto que contribuyó a que recibiera el premio New Star Award en los SBS Drama Awards de 2012 (compartido con su trabajo en Five Fingers).

¿Por qué los K-dramas son un éxito global?

En los últimos años, los K-dramas han explotado en popularidad gracias a una "tormenta perfecta" que combina una producción de alta calidad con una accesibilidad total a nivel mundial. Antes, estas series contaban con un público leal pero bastante nicho; ahora, el boom de plataformas como Netflix, Disney+ y Viki ha derribado todas las barreras geográficas y lingüísticas con subtítulos profesionales y doblajes de calidad.

Otro punto clave es el talento de los guionistas coreanos para mezclar géneros clásicos con historias universales que conectan emocionalmente en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, sus comedias románticas brillan por ese estilo limpio y "puro" (sin excesos), junto con una tensión sentimental lenta y bien construida que engancha a públicos muy específicos.

Además, el fenómeno de la Hallyu (la ola coreana) ha acercado los K-dramas a todo tipo de audiencias mediante su conexión perfecta con el K-pop: las bandas sonoras (OST) icónicas y la aparición de idols como actores generan un ecosistema transmedia que mantiene a los fans enganchados y esperando lo nuevo con ansias.

Periodista apasionado de la información egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Cubro distintos temas de interés social y cultural siempre buscando el ángulo noticioso para servir a la comunidad y satisfacer mi curiosidad.

