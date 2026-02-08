Los fans de BTS inundan de reclamos a Ticketmaster: demandan revisar cobros abusivos

La boletera enfrenta una multa millonaria si no explica las irregularidades registradas durante la preventa y venta de boletos para el concierto de la banda coreana.

Ciudad de México, 8 de febrero (SinEmbargo).– Ticketmaster está obligada por primera vez a informar sobre sus procesos de venta de boletos, de no hacerlo tendrá que pagar más de 5 millones de pesos. Las quejas de miles de fans de la banda BTS llevaron a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a iniciar un procedimiento administrativo contra la empresa. Con este impulso, consumidores y la organización Tec-Check también buscan que autoridades terminen con el monopolio de la boletera y sus práctica engañosas.

La Profeco inició un procedimiento administrativo formal contra Ticketmaster porque fans de la banda, conocidas como ARMYS, denunciaron en redes sociales y a través de los canales oficiales de la empresa la falta de claridad en los procesos de venta, la saturación de filas virtuales y la ausencia de información oficial sobre costos y mapas del evento antes de las preventas.

El titular de la Profeco, Iván Escalante, anunció el 2 de febrero que Ticketmaster podría pagar una multa superior a los 5 millones de pesos. La boletera fue notificada el 28 de enero de 2026 y tiene un plazo de diez 10 hábiles, que se cumple el 12 de febrero, para presentar pruebas y defenderse de las acusaciones por infringir la Ley Federal de Protección al Consumidor.

📹 A las personas interesadas en adquirir boletos para los conciertos de #BTS, anunciamos que enviaremos un exhorto a las empresas boletera y organizadora, para que proporcionen la información necesaria, clara y transparente, en beneficio de ustedes. Todo en apego a la Ley… pic.twitter.com/JnglRX9wsw — Iván Escalante (@ivan_escalante) January 19, 2026

La procuraduría está exigiendo a la empresa que transparente datos como los cargos adicionales por servicio, la ubicación exacta de las zonas y cuántos boletos están asignados en cada etapa de la venta con el objetivo de evitar el "clima de ansiedad innecesario" denunciado por consumidores y consumidoras, quienes se vieron obligados a comprar sin conocer los precios finales.

Fiorentina García Miramón, directora ejecutiva de la asociación Tec-Check, reconoció que una multa es necesaria para castigar malas prácticas de la boletera, pero destacó que es necesario contar con lineamientos que establezcan las responsabilidades que las boleteras tienen con las y los consumidores.

La organización se reunió esta semana con representantes de la Profeco para compartir sus observaciones sobre lo que deben incluir. La procuraduría anunció laque, en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, trabaja en los lineamientos que regulen la publicidad y venta de boletos en todo el país; las normas se publicarán próximamente en el Diario Oficial de la Federación.

De acuerdo con García Miramón, para proteger a las y los consumidores, los lineamientos tendrían que garantizar al menos estos tres puntos:

1) Las boleteras deben transparentar información clara sobre su domicilio fiscal y el nombre de la persona moral en sus términos y condiciones. Para que consumidores sepan "qué empresa es y a dónde ir a reclamar" en caso de problemas, especialmente ante cancelaciones, destacó la defensora.

2) Información completa sobre los boletos. Que se informen los precios totales y los cargos por servicio (por asiento o zona), no sólo los rangos. Además, transparencia en el número total de boletos disponibles para el evento en cada etapa de venta (incluyendo las preventas), y claridad sobre lo que incluyen los paquetes VIP.

3) La inclusión en los términos y condiciones la obligación de realizar reembolsos automáticos (incluyendo los cargos por servicio) en caso de que el evento sea cancelado o pospuesto por más de seis meses.

Van contra monopolio de Ticketmaster

La inconformidad de fans de BTS, que llevó a más de 4 mil quejas por día, motivó una petición en la plataforma Change.org que suma más de 280 mil firmas para exigir a la Secretaría de Economía una investigación antimonopolio contra Ticketmaster.

La organización Tec-Check acompaña esta petición, en ella exponen que la boletera impone condiciones desfavorables porque aprovecha que los consumidores no tienen alternativas reales para adquirir entradas.

“Cuando una empresa tiene mucho poder en el mercado puede permitirse todo tipo de malas prácticas porque al final no tiene competencia. En otros países como Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, han determinado llevar a cabo investigaciones hacia esta empresa que les permitan corregir estas prácticas y promover la competencia en el mercado”.

La petición en Change.org llama a autoridades como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) a revisar si el modelo de negocio de Ticketmaster afecta la competencia y genera precios injustificadamente altos para el público.

Años de quejas contra Ticketmaster

Ticketmaster acumula críticas en los últimos años. SinEmbargo reportó que tan sólo entre 2018 y agosto de 2022 las quejas ante la Profeco aumentaron un 230 por ciento. La empresa rechazó realizar reembolsos de eventos cancelados, especialmente durante la pandemia por COVID-19.

En diciembre de 2022 los conciertos de Bad Bunny evidenciaron fallas graves en la lectura de boletos legítimos y casos de sobreventa que dejaron a cientos de personas fuera del Estadio Azteca, donde se realizó el evento, pese a contar con boletos.

Un año antes Tec-Check inició una queja colectiva por el festival Tecate Emblema, donde Ticketmaster modificó términos y condiciones para evitar devolver el dinero de eventos pospuestos indefinidamente.

A pesar de los antecedentes y luego de años de presión, fue hasta inicios de 2025 cuando se logró un avance significativo: Ticketmaster se integró a los canales digitales de Conciliaexprés de la Profeco. Antes de esto, los usuarios estaban obligados a acudir físicamente a las oficinas de la Procuraduría en horarios laborales, lo que dificultaba el proceso de denuncia.

Ahora, seguidores de BTS destacan en su petición a la Secretaría de Economía que no se trata solo de un concierto. “Es momento de decir ¡basta! y exigir un mercado de boletaje transparente, con precios competitivos y seguro”, expusieron.