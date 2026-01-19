La Profeco exige a Ticketmaster transparentar venta de boletos para conciertos de BTS

La dependencia federal solicitó a la boletera que detalle costos, cargos adicionales, ubicación del público y proporción de entradas asignadas a cada etapa de comercialización.

Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó la mañana de este lunes que envió un exhorto a la boletera Ticketmaster para que transparente la información relacionada con la venta de boletos de los conciertos del grupo de K-pop BTS, que tendrá tres fechas en la Ciudad de México (CdMx), ante los señalamientos y la movilización que han emprendido sus fans, conocidos como ARMYS, quienes en redes sociales han exigido claridad y mejores condiciones ante la falta de información oficial sobre precios y mapas del recinto.

Desde la semana pasada, tras el anuncio de los conciertos del grupo coreano en México, las y los seguidores comenzaron a organizarse en redes sociales para cuestionar a la boletera y enviar solicitudes formales a la Profeco ante el silencio de la empresa sobre los costos oficiales de los boletos y la distribución de los asientos. Las acciones de las y los fans se generaron ante la incertidumbre que hay debido a que Ticketmaster no ha revelado los precios de los boletos, pues creen que lo hará únicamente hasta que llegue el momento de las preventas.

Dicha práctica impide tomar decisiones financieras informadas y “genera un clima de ansiedad totalmente innecesario” frente a esta situación, según han denunciado las y los ARMYS, quienes convocaron a una manifestación este lunes a las 16:00 horas tanto en la Profeco como en instalaciones de la boletera, con el objetivo de exigir transparencia.

Profeco recibe miles de solicitudes para supervisar venta de boletos

El tema fue abordado hoy en la conferencia matutina del Gobierno federal. Ahí, el titular de la Procuraduría, Iván Escalante, dio a conocer que la dependencia ha recibido al menos cuatro mil 746 solicitudes relacionadas con la venta de boletos de BTS y que ya se envió un exhorto formal a Ticketmaster.

📹 A las personas interesadas en adquirir boletos para los conciertos de #BTS, anunciamos que enviaremos un exhorto a las empresas boletera y organizadora, para que proporcionen la información necesaria, clara y transparente, en beneficio de ustedes. Todo en apego a la Ley… pic.twitter.com/JnglRX9wsw — Iván Escalante (@ivan_escalante) January 19, 2026

“Sobre BTS, la semana pasada se anunciaron tres conciertos de este grupo coreano en la Ciudad de México y hay mucha conversación en redes sociales. A nosotros, del jueves al día de ayer domingo 18 de enero, nos han llegado al menos cuatro mil 746 documentos y correos electrónicos solicitando que Profeco revise que se anuncien los precios a tiempo, que se publiquen los mapas de los asientos, que se determinen cuáles van a ser los cargos, las condiciones completas de los boletos, los precios de entrada y qué incluyen estos paquetes especiales”, explicó.

Escalante apuntó que, desde el inicio, la Profeco se puso en contacto con el proveedor. Recordó que la boletera se incorporó recientemente al sistema de Conciliaexprés, y confirmó que ya se mandó un exhorto para que transparente toda la información que están solicitando las y los fans del grupo.

#BoletindePrensa

Profeco exhorta a OCESA a proporcionar información clara y veraz en la venta de boletos para espectáculos Se solicitó a OCESA informar de manera completa y transparente los precios, cargos y condiciones de venta de boletos para los conciertos del BTS World Tour… pic.twitter.com/0If3x1Vb6s — Profeco (@Profeco) January 19, 2026

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, precisó que habrá dos preventas y una venta general. Una de las preventas estará dirigida a las y los miembros del club de fans del grupo, mientras que la otra será para usuarias y usuarios de los servicios financieros que patrocinan a la boletera, como ocurre de manera habitual. Posteriormente, se llevará a cabo la venta general.

Finalmente, el titular de la Profeco añadió que dentro del exhorto se solicitó a Ticketmaster que desglose qué porcentaje de boletos será destinado a cada uno de los procesos: las dos preventas y la venta general.