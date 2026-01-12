¿Cómo sobrevivir la cuesta de enero? La Profeco da consejos para mejorar tus finanzas

Para que las mexicanas y mexicanos puedan hacerle frente a la cuesta de enero, la Profeco compartió algunos tips para organizar sus finanzas.
Ciudad de México, 11 de enero (SinEmbargo).- Tras la celebración de las fiestas decembrinas, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) compartió una serie de consejos para que la ciudadanía pueda afrontar la llamada cuesta de enero.
Durante la temporada de fin de año la mayoría de las mexicanas y mexicanos suelen gastar una cantidad considerable de dinero en todo lo necesario para las cenas de Navidad y Año Nuevo, así como en regalos y adornos, lo que puede llegar a afectar su presupuesto.
Debido a lo anterior, algunas personas llegan al primer mes del año con deudas y dificultades financieras, lo que puede provocar que recurran a otras alternativas para conseguir dinero, como solicitar préstamos, empeñar sus bienes o abusar de las tarjetas de crédito.
#boletíndeprensa La #CuestaDeEnero puede complicar el presupuesto tras los gastos decembrinos.
Por ello, la Profeco comparte consejos prácticos para organizar tus finanzas, priorizar pagos y evitar el sobreendeudamiento.
Más información: https://t.co/NzYTK83BIM
Compara precios… pic.twitter.com/EYwHv2McxY
— Profeco (@Profeco) January 11, 2026
Tips de la Profeco para afrontar la cuesta de enero
Para que las mexicanas y mexicanos puedan afrontar la cuesta de enero, la Profeco dio los siguientes consejos para mejorar las finanzas personales:
- En caso de tener dinero sobrante tras las fiestas decembrinas lo recomendable es destinarlo a realizar pagos que son inevitables.
- Dar prioridad a pagar las deudas que tienen una mayor tasa de interés.
- Si se reciben ingresos extra, como cajas de ahorro o bonos, lo conveniente es destinarlo a un fondo de ahorro o para una emergencia.
- Establecer un presupuesto semanal para gastos y apegarse a él.
- Almacenar correctamente los alimentos, aprovechar los sobrantes de las cenas y revisar lo que hay en el refrigerador o lo alacena para aprovechar los recursos de la mejor manera.
- Comprar frutas y verduras de temporada, ya que tienen una mejor calidad y precio.
- Evitar los gastos hormiga, como comprar cafés, refrescos, snacks o dar propinas, ya que estos pueden rep´resentar una fuga de dinero importante.
- Hacer partícipes a todos los miembros de la familia en el cuidado de la economía.
- Buscar alternativas para reducir el pago de servicios; por ejemplo, mantener luces apagadas y desconectar los aparatos eléctricos que no estén funcionando para ahorrar en el recibo de luz.
- No adquirir más deudas, incluso si hay rebajas en tiendas que parezcan tentadoras.
- Lo mejor es ahorrar y recortar el presupuesto.