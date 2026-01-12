¿Cómo sobrevivir la cuesta de enero? La Profeco da consejos para mejorar tus finanzas

Para que las mexicanas y mexicanos puedan hacerle frente a la cuesta de enero, la Profeco compartió algunos tips para organizar sus finanzas.

Ciudad de México, 11 de enero (SinEmbargo).- Tras la celebración de las fiestas decembrinas, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) compartió una serie de consejos para que la ciudadanía pueda afrontar la llamada cuesta de enero.

Durante la temporada de fin de año la mayoría de las mexicanas y mexicanos suelen gastar una cantidad considerable de dinero en todo lo necesario para las cenas de Navidad y Año Nuevo, así como en regalos y adornos, lo que puede llegar a afectar su presupuesto.

Debido a lo anterior, algunas personas llegan al primer mes del año con deudas y dificultades financieras, lo que puede provocar que recurran a otras alternativas para conseguir dinero, como solicitar préstamos, empeñar sus bienes o abusar de las tarjetas de crédito.

#boletíndeprensa La #CuestaDeEnero puede complicar el presupuesto tras los gastos decembrinos. Por ello, la Profeco comparte consejos prácticos para organizar tus finanzas, priorizar pagos y evitar el sobreendeudamiento. Más información: https://t.co/NzYTK83BIM Compara precios… pic.twitter.com/EYwHv2McxY — Profeco (@Profeco) January 11, 2026

Tips de la Profeco para afrontar la cuesta de enero

Para que las mexicanas y mexicanos puedan afrontar la cuesta de enero, la Profeco dio los siguientes consejos para mejorar las finanzas personales: