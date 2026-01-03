¡Evita fraudes! Profeco da estos consejos sobre compras seguras en tiendas virtuales

La Profeco compartió una serie de recomendaciones para identificar tiendas falsas, proteger datos personales y evitar cargos no autorizados. Aquí te decimos cómo.

Ciudad de México, 2 de enero (SinEmbargo).- ¿Sueles comprar por internet atraído por grandes descuentos y envíos rápidos? Si es así, conviene extremar precauciones, ya que una oferta atractiva puede derivar en fraudes digitales, según advierte la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Por medio un comunicado, el organismo informó que estas prácticas suelen realizarse a través de aplicaciones y sitios web que imitan nombres, logotipos y diseños de marcas reconocidas para generar confianza entre las personas consumidoras.

Estas plataformas fraudulentas incluso incorporan reseñas, comentarios y valoraciones falsas con el fin de aparentar legitimidad y atraer a más compradores, por lo que aquí te decimos cómo prevenirte. ¡Toma nota!

¿Cómo evitar fraudes?

Con el incremento de las compras decembrinas, la Profeco difundió una serie de recomendaciones para adquirir productos desde casa de forma rápida y segura, con el objetivo de reducir el riesgo de fraudes. Entre ellas destacan las siguientes:

Adquirir productos únicamente en tiendas oficiales y verificar que las aplicaciones se descarguen desde App Store o Google Play.

Desconfiar de direcciones electrónicas con errores ortográficos o extensiones inusuales, como .xyz o .store, y corroborar que los enlaces coincidan con las redes sociales oficiales de la marca.

Evitar plataformas nuevas o poco conocidas, así como de revisar el tiempo de actividad del sitio antes de realizar cualquier compra.

Evitar pagos mediante redes wifi públicas y optar por datos móviles o redes privadas para reducir el riesgo de robo de información.

Para proteger los datos financieros, la Profeco utilizar tarjetas digitales, no permitir el autoguardado de información bancaria, no compartir documentos oficiales y monitorear las transacciones en tiempo real.

Finalmente, el organismo señaló que conservar los comprobantes de pago es fundamental para cualquier aclaración, ya que una compra segura depende tanto de la tecnología como del uso responsable que haga la persona consumidora.