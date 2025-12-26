Comiste sándwich de pavo o te dieron otra cosa? Este laboratorio te lo dirá

Blanca Juárez y Romina Gándara

25/12/2025 - 6:45 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Colapso en la preventa del amistoso México-Portugal provoca intervención de Profeco

El Buen Fin 2025: Profeco te explica cómo presentar tu queja y lograr conciliación

Sheinbaum y empresarios renuevan paquete contra inflación; canasta queda en 910 pesos

En el Laboratorio Nacional de Profeco, científicas y científicos prueban y comparan productos para asegurar que cumplan con lo que prometen sus etiquetas.

Ciudad de México, 25 de diciembre, (SinEmbargo).- Éste es un espacio donde lo que parece magia es ciencia aplicada. Es un laboratorio donde la autenticidad de miles de productos es sometida a un riguroso proceso, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor. Aquí cada muestra se analiza, se compara y se verifica para garantizar que las personas consumidoras reciban exactamente lo que les prometen las empresas.

¿Cómo saber si el jamón que compraste realmente tiene carne de pavo?, el detergente que promete quitar las manchas, ¿lo hará? El pantalón que dice ser resistente a todo tipo de terreno y actividades, ¿realmente te aguantará el paso? ¿Los juguetes de temporada son seguros para niñas y niños? Todo esto y mucho más lo averigua un grupo de científicas y científicos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

“Siempre he sentido mucha satisfacción de ser de Profeco. Es una labor que se hace en pro de la población y del consumidor. Y creo que nos sentimos realizados muchos de quienes trabajamos aquí. Mis compañeros sabemos el impacto que tienen nuestras investigaciones. Y, la verdad, que le digan a uno: "¡ah, trabajas en Profeco!” se oye bonito”, dice María Guadalupe Velasco Rodríguez, Directora del Área Químico-Biológica del Laboratorio.

En el Laboratorio Nacional de Profeco, científicas y científicos prueban y comparan productos. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo.

Ella trabaja aquí desde hace tres décadas. Habla sin solemnidad y en su explicación hay una mezcla de rigor y pedagogía. “Antes los fabricantes no se preocupaban tanto por lo que declaraban en la etiqueta, ahora sí, porque hay más verificación y más revisiones”. Ese ha sido una gran contribución del trabajo de quienes laboran en el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor y en la Revista del Consumidor.

Todos los días revisan el estado del material y calibran las máquinas del laboratorio para asegurar que los resultados sean precisos y confiables. Esa verificación constante es clave: un dato erróneo podría perjudicar injustamente a las empresas cuyos productos se analizan, y ese no es el propósito de Profeco.

Como explica la química María Guadalupe Velasco Rodríguez, el objetivo es garantizar que las pruebas se realicen bajo estándares rigurosos y que la información que llega a las personas consumidoras sea totalmente verificable.

“Ni siquiera yo sé qué productos están analizando hasta que ya salen los resultados”, dice Iván Escalante, titular de la Profeco. La metodología es simple, explica: el propio equipo del laboratorio va al supermercado, compra como lo haría cualquier persona y regresa con las muestras. No piden productos a proveedores, no dan aviso, no hay trato previo.

Todos los días revisan el estado del material y calibran las máquinas del laboratorio para asegurar que los resultados sean precisos. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo.

Además, en el laboratorio “constantemente hay auditorías, prácticamente todo el año”. Además, el personal pasa por una “recertificación cada cuatro o cinco años”. De igual manera, “recibimos visitas de laboratorios internacionales”.

La política actual, explica el procurador, busca que la Profeco se convierta en una guía cotidiana. La idea es construir consumidores y consumidoras con información, capaces de elegir y cuestionar, agrega.

La misión de Profeco

Más allá, en otro laboratorio encontramos máquinas que tiran, jalan, rasgan, golpean, miden, humedecen y secan textiles. Entramos y Luis Armando Juárez Mendoza, especialista en investigación técnico-científica, interrumpe las indicaciones a su equipo para atender a Sin Embargo.

Habla con la paciencia de quien carga años desmenuzando fibras, midiendo hilos y traduciendo la resistencia de un textil en Newtons, humedad y coordenadas de color. “Aquí analizamos todo tipo de textiles”, dice mientras camina entre equipos que parecen salidos de un quirófano industrial.

Una prueba textil. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo.

Hoy atienden una licitación. Una dependencia gubernamental está por adquirir uniformes para sus policías y necesita saber si lo que el proveedor les informa acerca de las telas y la confección de las prendas es verdad.

Luis Armando Juárez toma una muestra cuadrada de tela, la coloca en una de las máquinas y le aplica una fuerza calculada con precisión. “Esta es la prueba de rasgado. El equipo hace un corte de dos centímetros, que ya está normalizado, y deja caer el péndulo. La fuerza que se necesita para continuar el rasgón es lo que medimos”. Esta tela debe resistir mínimo 20 Newton, nos dice. El resultado de la prueba es de 25.

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor no solo analiza productos para los estudios de Profeco. También ofrece evaluaciones externas a dependencias públicas, empresas y hasta pequeños emprendimientos que buscan conocer o validar científicamente la calidad de sus productos.

En el caso de evaluaciones externas, no emiten recomendación alguna. Simplemente presentan los resultados a la entidad o empresa que les solicitó la investigación. Cuando la investigación es para la Revista del Consumidor, el proceder es distinto, como lo explica el Procurador Iván Escalante.

Ivan Escalante, titular de Profeco. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo.

Cuando encuentran alguna anomalía o diferencia entre lo que la empresa publicita o informa en el empaque, se informa al proveedor. Las empresas pueden objetar, presentar pruebas, pero si se confirma que están fuera de norma, deberán retirar el lote del mercado o enfrentar sanciones.

“Yo creo que la Profeco es una institución muy sólida. Es una institución que, además, tiene representación en el país. Tenemos oficinas en 38 ciudades de la República, tenemos un marco normativo sólido, importante”, apunta Iván Escalante.

“Tenemos muchas herramientas y posibilidades de un diálogo, el cual estamos priorizando porque insisto: nuestra intención no es molestar a las empresas. Nuestra intención es defender a las personas consumidoras”.

Blanca Juárez y Romina Gándara

Blanca Juárez y Romina Gándara

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

María Rivera

Partida

"A donde iba, Eduardo Hurtado emprendía siempre alguna empresa: creía en la poesía como una religión y...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Sin elección del pueblo, designan jueces

"En lugar de esperar en Baja California al 2027 para elegir jueces civiles y laborales en la...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Tierras raras

"Ahora que nos hemos dado cuenta de la importancia estratégica que tendrán las tierras raras en el...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Concordia y el giro restaurativo

"La Concordia deja una lección relevante. La justicia restaurativa no es una alternativa blanda ni una renuncia...
Por Salvador Guerrero Chiprés
+ Sección

Opinión en Video

Cinco figuras tristes de 2025
Por Fabrizio Mejía Madrid

Cinco figuras tristes de 2025

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?
Por Juan Carlos Monedero

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?

Los riesgos de la economía global en 2026
Por Mario Campa

Los riesgos de la economía global en 2026

El color de nuestro tiempo
Por Óscar de la Borbolla

El color de nuestro tiempo

Regina y Ernestina
Por Ana Lilia Pérez

Regina y Ernestina

Los conspiradores
Por Alejandro Páez Varela

Los conspiradores

Umbral de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Umbral de corrupción

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción
Por Héctor Alejandro Quintanar

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción

El gringo pirata, asesino y ladrón
Por Pedro Mellado Rodríguez

El gringo pirata, asesino y ladrón

La doctrina y el corolario no son tales
Por Lorenzo Meyer

La doctrina y el corolario no son tales

+ Sección

Galileo

Especialmente durante la Navidad un perro suele sufrir estrés por los ruidos, el barullo de tener a extraños en su hogar o los cambios en su ambiente con luces.

¿Tienes un perro nervioso? Aquí unos trucos para calmarlo y evitar estrés en Navidad

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

Investigadores descubrieron un mecanismo de curación que podría tratar lesiones de médula espinal, accidentes cerebrovasculares y afecciones neurológicas.

Investigadores descubren cómo células del cerebro ayudarían a reparar médula espinal

La ingesta de alcohol y comidas pesadas durante las fiestas decembrinas incrementa el riesgo de ataques cardíacos

Fiestas decembrinas elevan riesgo de ataques cardíacos por comida y alcohol: expertos

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) recordó cómo actuar para salvar una vida ante el aumento de los casos de personas que se atragantan durante la Navidad.

¿Qué hacer si alguien se atraganta en la cena de Navidad? Así puedes salvarle la vida

Investigadores hallan especímenes del ajolote del Altiplano tras 15 años sin registro

Una investigación arrojó que los compuestos dialil sulfurados -moléculas ricas en azufre presentes en el ajo- tienen la capacidad de alargar la vida en ratones.

Investigadores demuestran que compuestos del ajo aumentan esperanza y calidad de vida

¿Por qué el consumo de alcohol afecta más a las mujeres? La ciencia explica el motivo

¿Por qué el consumo de alcohol afecta más a las mujeres? La ciencia explica el motivo

Durante vacaciones y Navidad es habitual acostarse y levantarse más tarde, pero este cambio altera los sistemas que regulan el sueño y provoca "jet lag social".

¿Te duermes más tarde en vacaciones? Experta revela cómo evitar el "jet lag social"

Michaela Benthaus hace historia como la primera persona en silla de ruedas que viaja al Espacio

Histórico: Michaela Benthaus, primera persona en silla de ruedas que viaja al espacio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
“El Menchito”, hijo del fundador del CJNG, presentó una apelación ante una Corte federal de EU para intentar revertir la sentencia de cadena perpetua.
1

"El Menchito" apela la sentencia de cadena perpetua en su contra ante una Corte de EU

2

#Anuario2025 ¬ Las 10 personalidades más destacadas de México, para bien y para mal

Ryan James Weddingse encuentra en la lista de los 10 más buscados del FBI
3

México decomisa 62 motos de lujo y droga en domicilios ligados a exatleta olímpico

Un hombre que huía de la Policía por una denuncia de robo en el municipio de Juárez, en NL, se electrocutó al subir a un poste; está grave en el hospital.
4

VIDEO FUERTE ¬ Huye de la Policía, sube a un poste y se electrocuta en NL; está grave

La ultraderecha va que vuela en América Latina pero, ¿hasta dónde es capaz de llegar?
5

La ultraderecha va que vuela en América Latina pero, ¿hasta dónde es capaz de llegar?

Regina Orozco. Foto: Regina Orozco, Facebook
6

ENTREVISTA ¬ “¿Hay censura en México? Yo digo: dime dónde, dime quién”: Regina Orozco

El conductor de un taxi perdió la vida luego de que su vehículo volcara sobre la calzada San Antonio Abad, ubicada en la colonia Obrera, Alcaldía Cuauhtémoc.
7

Un taxista pierde la vida tras volcarse en San Antonio Abad, CdMx; rescatan a perrito

Sheinbaum recibió este 2025 varios reconocimientos alrededor del mundo: por sus políticas, por su estilo personal, por su influencia política…
8

Sheinbaum recibe en 2025 reconocimientos por sus políticas, estilo, influencia…

Rixi Moncada denuncia fraude electoral
9

El CNE manipuló elecciones por órdenes de EU, acusa candidata oficialista de Honduras

Tren Maya anuncia paquetes turísticos para las vacaciones de diciembre 2024.
10

ENTREVISTA ¬ Acusaban que el Tren Maya era neoliberal. Falso, es público: Von Bertrab

La madrugada de este jueves se registró un incendio en una casa habitación de la colonia San Miguel Teotongo, Alcaldía Iztapalapa, en la capital mexicana.
11

Un incendio consume una casa en la Alcaldía Iztapalapa, CdMx; hay 2 mujeres muertas

La FGJ-CdMx confirma que el hombre asesinado en Zona Rosa es "El Panu"
12

Hombre asesinado en Zona Rosa es "El Panu", de "Los Chapitos", confirma la FGJ-CdMx

13

Rusia acusa a EU de actos de piratería en el Caribe; Venezuela agradece el respaldo

Menú de "El Torito"
14

¿Qué cenarán en "El Torito" en Nochebuena y Año Nuevo? La SSC-CdMx revela el menú

15

Jueza absuelve a “El Mochaorejas”, el que mutiló secuestrados con tijeras y los mató

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

¿Manejas un auto Mazda? Profeco llama a revisión a más de 5 mil unidades por un fallo

El Presidente Trump dejó un mensaje navideño lejos de la unidad característica de la época: le deseó felices fiestas a la "escoria de la izquierda radical".
2

Trump manda un mensaje navideño dedicado a la "escoria de la izquierda radical"

Foto: Crisanto Rodríguez, Laboratorio de Profeco.
3

Comiste sándwich de pavo o te dieron otra cosa? Este laboratorio te lo dirá

4

Rusia acusa a EU de actos de piratería en el Caribe; Venezuela agradece el respaldo

La madrugada de este jueves se registró un incendio en una casa habitación de la colonia San Miguel Teotongo, Alcaldía Iztapalapa, en la capital mexicana.
5

Un incendio consume una casa en la Alcaldía Iztapalapa, CdMx; hay 2 mujeres muertas

La ultraderecha va que vuela en América Latina pero, ¿hasta dónde es capaz de llegar?
6

La ultraderecha va que vuela en América Latina pero, ¿hasta dónde es capaz de llegar?

Sheinbaum recibió este 2025 varios reconocimientos alrededor del mundo: por sus políticas, por su estilo personal, por su influencia política…
7

Sheinbaum recibe en 2025 reconocimientos por sus políticas, estilo, influencia…

Rixi Moncada denuncia fraude electoral
8

El CNE manipuló elecciones por órdenes de EU, acusa candidata oficialista de Honduras

Regina Orozco. Foto: Regina Orozco, Facebook
9

ENTREVISTA ¬ “¿Hay censura en México? Yo digo: dime dónde, dime quién”: Regina Orozco

La FGJ-CdMx confirma que el hombre asesinado en Zona Rosa es "El Panu"
10

Hombre asesinado en Zona Rosa es "El Panu", de "Los Chapitos", confirma la FGJ-CdMx

El conductor de un taxi perdió la vida luego de que su vehículo volcara sobre la calzada San Antonio Abad, ubicada en la colonia Obrera, Alcaldía Cuauhtémoc.
11

Un taxista pierde la vida tras volcarse en San Antonio Abad, CdMx; rescatan a perrito

Perritos que viven en el Centro de Transferencia Canina (CTC) del Metro de la CdMx están listos para llevar las cartas de niñas y niños a los Reyes Magos.
12

¿Quieres mandar tu carta a los Reyes? Perritos rescatados en el Metro se la entregan