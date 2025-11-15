El Buen Fin 2025: Profeco te explica cómo presentar tu queja y lograr conciliación

La Profeco informó que durante el primer día de "El Buen Fin 2025" concilió el 95 por ciento de las quejas presentadas por consumidoras y consumidores por el incumplimiento de ofertas.

Ciudad de México, 15 de noviembre (SinEmbargo).- Con motivo de “El Buen Fin 2025”, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recordó a las consumidoras y consumidores que en caso de inconformidad o incumplimiento en las ofertas anunciadas por tiendas pueden presentar una queja para recibir asesoría y llegar a una conciliación.

En un comunicado, la dependencia reveló que logró conciliar 53 de las 56 inconformidades de compradoras y compradores que fueron presentadas durante el primer día de "el fin de semana más barato del año", lo que representa el 95 por ciento de las quejas recibidas.

Con el fin de verificar que los comercios cumplan con las promociones y ofertas que anuncian, la Profeco implementó un operativo especial en el oriente de la Ciudad de México (CdMx), en el cual participó el Procurador Iván Escalante.

¿Cómo reportar quejas ante la Profeco durante "El Buen Fin"?

La Profeco recordó a la ciudadanía que uno de sus derechos como consumidores es recibir información completa y certera sobre los productos o servicios que desean adquirir, mientras que las tiendas tienen la obligación de respetar los precios exhibidos, así como informar al cliente todos los términos y condiciones antes de concretar la compra.

Considerando lo anterior, la dependencia hizo un llamado a la ciudadanía para que en el marco de "El Buen Fin 2025" reporte ante la dependencia las prácticas abusivas, anuncios con información engañosa o promociones presentadas de forma inexacta o exagerada, las cuales pueden generar confusión o inducir al error a compradoras y compradores.

Para presentar una queja ante la Profeco por irregularidades o incumplimiento de ofertas anunciadas por tiendas, las consumidoras y consumidores pueden recurrir a alguna de las siguientes alternativas.

Acudir a uno de los módulos itinerantes instalados en centros comerciales de todo el país.

Recurrir a las brigadas itinerantes de la Profeco que recorren tiendas durante "El Buen Fin 2025"

Llamando al Teléfono del Consumidor a los números 55 5568 8722 y 800 468 8722.

Acudiendo a las oficinas de la Profeco ubicadas en cada entidad.