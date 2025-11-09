El Buen Fin 2025: La SSPC da recomendaciones para evitar fraudes al comprar en línea

La SSPC advirtió que los ciberdelincuentes aprovechan El Buen Fin para cometer fraudes digitales con el fin de robar la información o el dinero de las personas.

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).- Con el fin de evitar que las consumidoras y consumidoras sean víctimas de fraudes durante El Buen Fin 2025, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió una serie de recomendaciones para que la ciudadanía pueda realizar sus compras en línea de forma segura.

Cabe mencionar que la edición del "fin de semana más barato" de este año se extenderá a cinco días, por lo que iniciará el jueves 13 de noviembre y concluirá el lunes 17 de noviembre. Durante este periodo, comercios de todo el país ofrecerán atractivos descuentos y promociones.

Autoridades advirtieron que durante la temporada de fin de año es habitual que surjan estafas digitales orquestadas por ciberdelincuentes que buscan robar los datos personales, la información bancaria e incluso el dinero de las personas que realizan compras a través de plataformas digitales.

La #SSPC brinda recomendaciones para proteger tu patrimonio este #BuenFin2025. https://t.co/gHCu567iXC pic.twitter.com/drrsKXMLeA — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) November 8, 2025

¿Cómo evitar fraudes en El Buen Fin 2025?

Para que las personas no caigan en fraudes al realizar compras en línea durante El Buen Fin 2025, la SSPC emitió las siguientes recomendaciones:

Realizar compras únicamente en sitios verificados; es recomendable ingresar manualmente la dirección web en el navegador y verificar que inicie con “https://”.

No confiar en descuentos excesivos, ya que en los casos de productos que se ofrecen a un precio muy bajo es probable que se trate de un fraude.

No realizar pagos por transferencia o depósito; lo ideal es pagar con tarjetas bancarias o plataformas que cuentan con mecanismos de protección.

Activar la autenticación en dos pasos en todas las cuentas y dispositivos electrónicos.

Revisar de forma regular los movimientos de cuentas bancarias y en caso de detectar un cargo no reconocido reportarlo inmediatamente.

Evitar realizar compras cuando se está conectado a una red de Wi-Fi pública, ya que no son seguras y pueden facilitar el robo de datos personales o financieros.

¿Cuáles son los fraudes digitales más comunes?

La SSPC alertó que durante El Buen Fin surgen distintos fraudes digitales orquestados por ciberdelincuentes; algunos de los más comunes son:

El phishing, tipo de estafa que utiliza mensajes o correos electrónicos que se hacen pasar por tiendas reconocidas para robar las contraseñas o datos bancarios. Sitios web falsos que copian la imagen de las páginas oficiales de comercios para robar información o recibir pagos sin entregar productos. Fraudes por redes sociales, en los cuales se usan perfiles falsos que venden artículos a bajo costo que se pagan mediante depósitos o transferencias bancarias.

Finalmente, la SSPC recalcó que las personas que sean víctimas de fraudes al realizar compras en línea durante El Buen Fin 2025 deberán contactar a la policía cibernética de su entidad para recibir asesoría y presentar la denuncia correspondiente.