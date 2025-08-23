La Policía Cibernética alerta por nuevo fraude con IA; así puedes evitar ser víctima

En la nueva estafa, descubierta por la Policía Cibernética de la CdMx, estafadores usan la Inteligencia Artificial para engañar a víctimas de robo de vehículo.

Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).- La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) alertó a la ciudadanía que detectó una nueva modalidad de fraude con la que estafadores usan la Inteligencia Artificial (IA) para engañar a sus víctimas haciéndoles creer que fue recuperado su vehículo robado.

Autoridades capitalinas dieron a conocer que, como parte de dicha estafa, los ciberdelincuentes utilizan la IA para crear mensajes de audio y correos electrónicos falsos que envían a personas que sufrieron el robo de su automóvil para informarles que éste ya fue rescatado.

Para dar credibilidad a su engaño, los defraudadores utilizan cuentas y números falsos que simulan ser autoridades o compañías de seguro.

#AlertaCibernética | La #PolicíaCibernética identificó una nueva modalidad de estafa, en la que los ciberdelincuentes utilizan inteligencia artificial para crear mensajes, llamadas o correos electrónicos falsos que aparentan ser de autoridades o aseguradoras, haciendo creer a las… pic.twitter.com/ZafsONnPct — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 22, 2025

¿Cómo evitar caer en el fraude?

Para que las y los ciudadanos no sean víctimas de esta nueva estafa que utiliza la Inteligencia Artificial para engañar a víctimas de robo de vehículo, la Policía Cibernética de la CdMx emitió las siguientes recomendaciones: