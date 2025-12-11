Colapso en la preventa del amistoso México-Portugal provoca intervención de Profeco

Las fallas se prolongaron durante unas cinco horas entre quejas de usuarios, antes de que la empresa saliera a declarar que había detectado anomalías minutos antes del inicio de la preventa.

Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exigió este miércoles a la plataforma Fankisports, boletera oficial para la venta de entradas al partido amistoso entre México y Portugal a disputarse el próximo 28 de marzo como parte del Mundial 2026, brindar información precisa a la afición luego de que se reportaran fallas técnicas durante la preventa de este encuentro.

"Instamos a la boletera Fankisports a brindar información precisa a las y los aficionados que intentan adquirir un boleto para el partido de fútbol de México contra Portugal, pues su derecho es tener datos precisos, oportunos y veraces. Además, se exhorta a establecer una línea de comunicación con esta instancia para proteger los derechos de las personas consumidoras", destacó la dependencia.

Se tenía previsto que la preventa de los boletos iniciara este miércoles desde las 09:00 horas, sin embargo, desde la apertura del sitio web, usuarios reportaron fallas técnicas que impidieron a miles de aficionados acceder a la compra durante la venta exclusiva para tarjetahabientes.

🚨Aviso importante🚨 Instamos a la boletera @Fankisports a brindar información precisa a las y los aficionados que intentan adquirir un boleto para el partido de fútbol de México contra Portugal, pues su derecho es tener datos precisos, oportunos y veraces. Además, se exhorta a… pic.twitter.com/eg1Lo8HBDm — Profeco (@Profeco) December 10, 2025

Se reportó la caída del sitio web y la aplicación con mensajes de error y filas virtuales estancadas, lo que generó numerosas quejas en redes sociales por unas cinco horas. Ante esta situación, Profeco intervino para garantizar el derecho de los consumidores a tener claridad informativa.

Sólo tras la publicación oficial de la institución, Fankisports emitió un mensaje en el que argumentó supuestas anomalías minutos antes de iniciar la preventa y anunció el cierre de la plataforma.

"Antes de habilitar la preventa del partido México contra Portugal, nuestro sistema de monitoreo identificó actividad inusual en el tráfico entrante. En línea con los protocolos de seguridad, estabilidad y protección del usuario tomamos la decisión preventiva de no abrir la venta el día de hoy y resguardar la plataforma", señaló la empresa.

Comunidad Fanki: antes de la preventa México vs Portugal detectamos actividad inusual en el tráfico entrante.

Por seguridad decidimos no abrir la venta hoy. Buscamos garantizar una experiencia segura y justa para tod@s.

Pronto anunciaremos el nuevo horario. pic.twitter.com/dvHGFz2Fun — Fanki (@Fankisports) December 10, 2025

La compañía destacó que este es uno de los partidos más esperados del año y comprenden la emoción y expectativa de la afición, sin embargo, señaló que la "prioridad es garantizar una experiencia segura, justa y estable para todas las personas que deseen adquirir sus boletos".

Debido a esta situación, la boletera anunció la reprogramación para la preventa el día de mañana 11 de diciembre de manera que se asegure el correcto funcionamiento de la plataforma, la protección e integridad de las transacciones monetarias, y la garantía de que todos y todas tengan la oportunidad de acceder de manera segura para adquirir sus boletos.