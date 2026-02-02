Profeco: Multa a Ticketmaster supera 5 mdp por anomalías en venta de boletos de BTS

Redacción/SinEmbargo

02/02/2026 - 9:37 am

La Profeco inició un procedimiento administrativo contra Ticketmaster.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

La Profeco exige a Ticketmaster transparentar venta de boletos para conciertos de BTS

¿Cómo evolucionó la carrera de BTS desde el inicio hasta su gira mundial?

Ticketmaster lleva años acumulando quejas y apenas lo sancionan. ¿Qué lo protege?

La Profeco advirtió que, de no obtener respuesta de las plataformas de reventa internacionales, se iniciarán acciones legales y administrativas.

Ciudad de México, 1 de febrero (SinEmbargo).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) abrió un procedimiento administrativo por infracción a la Ley Federal de Protección al Consumidor contra Ticketmaster, que podría derivar en una multa superior a los cinco millones de pesos, tras los reclamos por la falta de claridad en la venta de boletos de los conciertos de la banda surcoreana BTS en México.

La dependencia federal informó que la empresa fue notificada el pasado 28 de enero y cuenta con un plazo de 10 días hábiles, que concluye el 12 de febrero, para presentar pruebas y manifestar lo que a su derecho convenga, como parte del procedimiento administrativo iniciado en su contra.

“Ya iniciamos un procedimiento por infracción a la Ley contra Ticketmaster. Es una multa por un monto superior a los cinco millones de pesos. La empresa proveedora tiene 10 días hábiles para ofrecer pruebas y manifestarse”, señaló Iván Escalante, titular de la Profeco.

Además, Profeco anunció el envío de exhortos a plataformas internacionales de reventa de boletos como Viagogo, StubHub y Helloticket para que se ajusten a la regulación mexicana y eviten prácticas desleales contra las personas consumidoras. De no haber respuesta, advirtió, se podrían iniciar acciones legales y administrativas, incluidas posibles restricciones para operar en el país.

En paralelo, la autoridad federal trabaja en la elaboración de nuevos lineamientos para regular la publicidad, información y venta de boletos para conciertos, festivales y espectáculos, en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, los cuales se prevé que sean publicados en las próximas semanas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

"Ya se está en la elaboración de lineamientos para regular publicidad, información, y venta de boletos para conciertos, festivales y espectáculos. Se trabaja en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Y en las próximas semanas se van a publicar en el Diario Oficial de la Federación para el cumplimiento de estos lineamientos", concluyó.

BTS y la venta de boletos que detonó reclamos

El procedimiento contra Ticketmaster se originó tras las quejas por la venta de boletos para los conciertos de BTS en la Ciudad de México, luego de que miles de fanáticas no lograron conseguir entradas para las tres fechas anunciadas en el Estadio GNP, programadas para el 7, 9 y 10 de mayo.

Desde que se dieron a conocer las presentaciones, integrantes del fandom “ARMY” pidieron mayor claridad sobre el proceso de venta, especialmente por la saturación de la fila virtual y la rapidez con la que se agotaron las localidades.

La venta general, realizada el 24 de enero, concluyó en apenas 75 minutos y alcanzó un pico de hasta 1.1 millones de personas en espera al mismo tiempo.

De acuerdo con Ticketmaster, alrededor de 2.1 millones de usuarios intentaron adquirir boletos para los conciertos, frente a una disponibilidad total de 136 mil 400 entradas para las tres fechas, una diferencia que, señaló la empresa, hizo imposible atender toda la demanda.

La boletera negó el uso de precios dinámicos o algoritmos que modificaran los costos durante la venta y aseguró que los precios fueron establecidos con antelación por el artista, su equipo y el promotor. También indicó que la venta se realizó únicamente por canales digitales y que no se emitieron boletos físicos.

El caso llegó incluso al ámbito federal, luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enviara una carta al Presidente de Corea del Sur para solicitar que BTS considere ofrecer más presentaciones en México, ante la alta demanda registrada.

Explora más en estos temas
BTS K-pop
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Guadalupe Correa-Cabrera

El golpe invisible y las teorías conspirativas de Peter Schweizer

"Sin evidencia, Schweizer argumenta que actores internos y externos han explotado y manipulado los flujos migratorios para...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Estados Unidos y su factor interno

"Vendrá una elección intermedia que permitirá valorar el factor interno y concluir que el trumpismo va viento...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Las autoridades no buscan debidamente

"Las familias merecen que las autoridades tengan empatía y dediquen sus esfuerzos a buscar debidamente a los...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Poetas cubanas para días feos y malos

"Para afrontar estos días 'feos y malos' -como los llama la escritora Lídia Jorge- hoy los invito...
Por Sandra Lorenzano
+ Sección

Opinión en Video

Como en un acto de magia
Por Alejandro Páez Varela

Como en un acto de magia

La tormenta perfecta
Por Muna D. Buchahin

La tormenta perfecta

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda
Por Juan Carlos Monedero

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda

El Pluribus del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El Pluribus del PRIAN

El hundimiento del dólar
Por Mario Campa

El hundimiento del dólar

Oda al silencio
Por Óscar de la Borbolla

Oda al silencio

Claves de la estrategia contra la extorsión
Por Ana Lilia Pérez

Claves de la estrategia contra la extorsión

Salinas Pliego, golpe a la impunidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, golpe a la impunidad

+ Sección

Galileo

Investigadores del IPN crearon un biosensor que detecta infecciones por Helicobacter pylori, bacteria asociada con gastritis, úlceras y cáncer de estómago.

El IPN trabaja en biosensor para ayudar en detección de gastritis y cáncer estomacal

Un estudio halló que, ante la falta de glucosa, las células tumorales del cáncer de pulmón responden liberando la proteína LIF, lo que aumenta la agresividad.

Un estudio descubre que cáncer de pulmón utiliza falta de glucosa para fortalecerse

Revelan una dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto durante semanas

Científicos revelan dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto

Las personas más activas de noche corren mayores riesgos cardiovasculares.

Estudio revela cuál es el impacto en el corazón para quienes son más activos de noche

La exposición prolongada a la luz azul ha generado preguntas sobre sus efectos en la salud, especialmente en la vista y el descanso.

¿Qué es la luz azul? Conoce sus efectos en la salud y cómo exponerte menos a ella

Eclipse Solar

Eclipse Anillo de Fuego 2026: ¿Cuándo es y cómo verlo desde México?

ELA

¿Qué es la ELA? Enfermedad que padecía Pedro Torres, ex productor de “Big Brother”

Médicos especialistas consideran que el parto natural es la mejor opción para finalizar un embarazo.

Médicos especialistas revelan por qué el parto natural es mejor opción que la cesárea

Luna de Nieve

Cuándo y dónde ver la Luna de Nieve de febrero 2026 desde México

Dormir sin almohadas puede reducir la presión ocular interna elevada, cuya acumulación causa daño al nervio óptico y glaucoma en personas con esta afección.

¿Duermes con muchas almohadas? Podrías afectar la presión de tus ojos, según estudio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
1

ENTREVISTA ¬ No hay ninguna duda, Tren Interoceánico iba a exceso de velocidad: Lara

Trump criticó los Grammy de este año, y amenazó con demandar a su presentador, el comediante Trevor Noah, por una broma que parecía vincularlo con Epstein.
2

Trump hace rabietas de madrugada, y lanza amenazas contra los Grammy y su presentador

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le llamó la atención a legisladores locales y federales de Baja California (BC) durante su visita a San Quintín.
3

VIDEO ¬ La Presidenta los pone en su lugar: “¡Hay que trabajar más con la gente...!”

116 funcionarios en Diputados (muchos de Monreal) ganan más de 100 mil al mes
4

DATOS ¬ 116 funcionarios en Diputados (muchos de Monreal) ganan más de 100 mil al mes

Costco está demandado en EU por ocultar que sus pollos rostizados contenían químicos
5

Costco está demandado en EU por ocultar que sus pollos rostizados contenían químicos

Adán Augusto y el fascismo como baratija.
6

DATOS ¬ Adán deja en el Senado élite dorada de rancheros ricos, expriistas y acólitos

7

Centenario rompe el techo de los 120 mil pesos: precio de las monedas de oro y plata

Opositores y más apoyan en secreto o abiertamente a Trump porque creen que bastan 10 misiles para que les regrese el respeto, como en un acto de magia.
8

Como en un acto de magia

Trump se ha embolsado 4 mil millones de dólares: The New Yorker. NYT se quedó corto
9

Trump se ha embolsado 4 mil millones de dólares: The New Yorker. NYT se quedó corto

Ricardo Salinas Pliego incursionó en el mundo del juego de apuestas y sorteos gracias a Enrique Peña Nieto, quien antes de dejar el cargo le otorgó el permiso.
10

Salinas Pliego le copió a empresario venezolano el ir a la CIDH a acusar persecución

Texas aclaró que aún no hay casos registrados del gusano barrenador en la región.
11

Texas declara estado de desastre ante la propagación del gusano barrenador en México

ELA
12

¿Qué es la ELA? Enfermedad que padecía Pedro Torres, ex productor de “Big Brother”

Dos latinos del ICE, de apellidos Ochoa y Gutiérrez, son los que dispararon a Pretti
13

Dos latinos del ICE, de apellidos Ochoa y Gutiérrez, son los que dispararon a Pretti

El Senador Adán Augusto López anunció que dejará la coordinación de Morena en el Senado de la República para concentrarse en trabajo territorial rumbo al 2027.
14

Adán deja la coordinación de Morena en el Senado y lo sustituye otro expriista: Mier

“Ricardo Salinas Pliego” se menciona 26 veces en el caso Epstein, reporta La Opinión
15

“Ricardo Salinas Pliego” se menciona 26 veces en el caso Epstein, reporta La Opinión

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Profeco inició un procedimiento administrativo contra Ticketmaster.
1

Profeco: Multa a Ticketmaster supera 5 mdp por anomalías en venta de boletos de BTS

Trump criticó los Grammy de este año, y amenazó con demandar a su presentador, el comediante Trevor Noah, por una broma que parecía vincularlo con Epstein.
2

Trump hace rabietas de madrugada, y lanza amenazas contra los Grammy y su presentador

Adán Augusto y el fascismo como baratija.
3

DATOS ¬ Adán deja en el Senado élite dorada de rancheros ricos, expriistas y acólitos

La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, pidió a senadoras y senadores de Morena que no se distraigan con "trivialidades, ni cosas vanas".
4

Atiendan al pueblo y no se distraigan con trivialidades, pide Rosa Icela a morenistas

La SSPC dio a conocer que sigue abierta la convocatoria para mujeres y hombres interesados en unirse al Servicio de Protección Federal.
5

¿Te interesa ser agente federal? La SSPC abre convocatoria 2026 para nuevos reclutas

Artistas protestan contra el ICE en los Grammys 2026
6

VIDEOS ¬ Billie Eilish, Justin Bieber y más alzan la voz contra ICE en Grammys 2026

La Presidenta de Morena hizo un llamado a las diputadas y diputados morenistas para que se abstengan de ventilar conflictos internos y mantengan la unidad.
7

Alcalde pide a morenistas no ventilar disputas internas: "Lo importante es la unidad"

Ricardo Salinas Pliego incursionó en el mundo del juego de apuestas y sorteos gracias a Enrique Peña Nieto, quien antes de dejar el cargo le otorgó el permiso.
8

Salinas Pliego le copió a empresario venezolano el ir a la CIDH a acusar persecución

Bad Bunny estalla en los Grammys 2026: "No somos salvajes; somos humanos. Fuera ICE”
9

Bad Bunny estalla en los Grammys 2026: "No somos salvajes; somos humanos. Fuera ICE”

¿Quieres ser aprendiz? Jóvenes Construyendo el Futuro abre periodo de postulaciones
10

¿Quieres ser aprendiz? Jóvenes Construyendo el Futuro abre periodo de postulaciones

Trump bromea con convertir a Canadá, Groenlandia y Venezuela en estados de EU
11

Trump retoma tufo expansionista: bromea con anexar a Canadá, Groenlandia y Venezuela

Trump se ha embolsado 4 mil millones de dólares: The New Yorker. NYT se quedó corto
12

Trump se ha embolsado 4 mil millones de dólares: The New Yorker. NYT se quedó corto