Profeco: Multa a Ticketmaster supera 5 mdp por anomalías en venta de boletos de BTS

La Profeco advirtió que, de no obtener respuesta de las plataformas de reventa internacionales, se iniciarán acciones legales y administrativas.

Ciudad de México, 1 de febrero (SinEmbargo).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) abrió un procedimiento administrativo por infracción a la Ley Federal de Protección al Consumidor contra Ticketmaster, que podría derivar en una multa superior a los cinco millones de pesos, tras los reclamos por la falta de claridad en la venta de boletos de los conciertos de la banda surcoreana BTS en México.

La dependencia federal informó que la empresa fue notificada el pasado 28 de enero y cuenta con un plazo de 10 días hábiles, que concluye el 12 de febrero, para presentar pruebas y manifestar lo que a su derecho convenga, como parte del procedimiento administrativo iniciado en su contra.

“Ya iniciamos un procedimiento por infracción a la Ley contra Ticketmaster. Es una multa por un monto superior a los cinco millones de pesos. La empresa proveedora tiene 10 días hábiles para ofrecer pruebas y manifestarse”, señaló Iván Escalante, titular de la Profeco.

Además, Profeco anunció el envío de exhortos a plataformas internacionales de reventa de boletos como Viagogo, StubHub y Helloticket para que se ajusten a la regulación mexicana y eviten prácticas desleales contra las personas consumidoras. De no haber respuesta, advirtió, se podrían iniciar acciones legales y administrativas, incluidas posibles restricciones para operar en el país.

Les compartimos el seguimiento del caso #BTS, en próximas semanas estarán listos los lineamientos para regular la publicidad, información y venta de boletos para conciertos, festivales y espectáculos. pic.twitter.com/vAVDk5HKVm — Iván Escalante (@ivan_escalante) February 2, 2026

En paralelo, la autoridad federal trabaja en la elaboración de nuevos lineamientos para regular la publicidad, información y venta de boletos para conciertos, festivales y espectáculos, en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, los cuales se prevé que sean publicados en las próximas semanas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

"Ya se está en la elaboración de lineamientos para regular publicidad, información, y venta de boletos para conciertos, festivales y espectáculos. Se trabaja en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Y en las próximas semanas se van a publicar en el Diario Oficial de la Federación para el cumplimiento de estos lineamientos", concluyó.

BTS y la venta de boletos que detonó reclamos

El procedimiento contra Ticketmaster se originó tras las quejas por la venta de boletos para los conciertos de BTS en la Ciudad de México, luego de que miles de fanáticas no lograron conseguir entradas para las tres fechas anunciadas en el Estadio GNP, programadas para el 7, 9 y 10 de mayo.

Desde que se dieron a conocer las presentaciones, integrantes del fandom “ARMY” pidieron mayor claridad sobre el proceso de venta, especialmente por la saturación de la fila virtual y la rapidez con la que se agotaron las localidades.

📹 A las personas interesadas en adquirir boletos para los conciertos de #BTS, anunciamos que enviaremos un exhorto a las empresas boletera y organizadora, para que proporcionen la información necesaria, clara y transparente, en beneficio de ustedes. Todo en apego a la Ley… pic.twitter.com/JnglRX9wsw — Iván Escalante (@ivan_escalante) January 19, 2026

La venta general, realizada el 24 de enero, concluyó en apenas 75 minutos y alcanzó un pico de hasta 1.1 millones de personas en espera al mismo tiempo.

De acuerdo con Ticketmaster, alrededor de 2.1 millones de usuarios intentaron adquirir boletos para los conciertos, frente a una disponibilidad total de 136 mil 400 entradas para las tres fechas, una diferencia que, señaló la empresa, hizo imposible atender toda la demanda.

La boletera negó el uso de precios dinámicos o algoritmos que modificaran los costos durante la venta y aseguró que los precios fueron establecidos con antelación por el artista, su equipo y el promotor. También indicó que la venta se realizó únicamente por canales digitales y que no se emitieron boletos físicos.

El caso llegó incluso al ámbito federal, luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enviara una carta al Presidente de Corea del Sur para solicitar que BTS considere ofrecer más presentaciones en México, ante la alta demanda registrada.