¿No alcanzaste boleto para ver a BTS en CdMx? Ticketmaster explica cómo fue la venta

Redacción/SinEmbargo

26/01/2026 - 10:08 pm

Ticketmaster reveló toda la información respecto a la venta de boletos para las presentaciones de BTS en la CdMx, la cual rompió récords.

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- Ante los reclamos y cuestionamientos por parte de las fanáticas de BTS que no alcanzaron un boleto para los conciertos que ofrecerán en la Ciudad de México (CdMx), Ticketmaster reveló este lunes toda la información respecto a la venta que rompió récords e incluso recibió una atención especial por parte del Gobierno federal.

Luego de que la banda surcoreana anunció que llevará a cabo tres presentaciones en el Estadio GNP de la capital mexicana, los días 7, 9 y 10 de mayo, las "ARMY" iniciaron una campaña para exigir que se transparentara cómo sería el proceso para la venta de las localidades, lo que dio como resultado que la boletera accediera a revelar todos los detalles.

La venta general se llevó a cabo el 24 de enero, rompiendo récords no sólo por el poco tiempo que tomo que se agotaran todas las entradas, que fue de tan sólo 75 minutos, pues también de registró una cantidad nunca antes vista de personas esperando en la fila virtual para intentar comprar boletos.

Este caso incluso llamó la atención del Gobierno Federal, por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que iniciará un proceso contra Ticketmaster por falta de claridad en la información sobre la venta de boletos; incluso la Presidenta Claudia Sheinbaum envió una carta al Presidente de Corea del Sur para pedirle que BTS realice más presentaciones en México.

Ticketmaster revela todo sobre la venta de boletos para ver a BTS en CdMx

En un comunicado difundido este lunes, Ticketmaster subrayó la enorme expectativa que provocó el regreso de BTS entre las "ARMY" mexicanas, al tiempo que reconoció que el proceso de venta de boletos "generó entusiasmo, pero también dudas y frustración entre muchas personas". Por lo anterior, la boletera dio a conocer los detalles respecto a la venta de entradas:

¿Cuántas personas intentaron comprar boletos para ver a BTS? La plataforma registró un total de 2.1 millones de usuarios en busca de entradas para las presentaciones de la banda surcoreana; el pico más alto que registró la fila virtual fue de 1.1 millones en espera.

¿Cuántos boletos había disponibles? La disponibilidad total para las tres presentaciones de BTS en el Estadio GNP fue de 136 mil 400 boletos. "Esta diferencia estructural entre el número de personas interesadas y los boletos disponibles explica por qué no fue posible satisfacer la totalidad de la demanda", recalcó Ticketmaster.

¿Cómo se estableció la cantidad de localidades disponibles? De acuerdo con la boletera, la cantidad de lugares se determinó por la banda y su equipo, considerando la configuración del escenario y la capacidad del recinto.

¿Hubo precios dinámicos en la venta de boletos para ver a BTS? Ticketmaster aseguró que "no utiliza precios dinámicos ni algoritmos que modifiquen el costo de los boletos durante la venta. Los precios fueron establecidos por el artista, su equipo y promotor conforme a la ubicación de cada sección, y se mantuvieron sin cambios durante todo el proceso de preventa y venta".

¿Existen boletos físicos para los conciertos de BTS? La venta de entradas para las tres presentaciones de la banda surcoreana en la CdMx se realizó exclusivamente a través de canales digitales, por lo que no se han emitido boletos físicos.

BTS
