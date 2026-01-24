Boletos para BTS en reventa superan los 100 mil pesos y provocan indignación de fans

Tras la preventa para fans, las entradas para la presentación del popular grupo de K-Pop en la capital mexicana se ofertan en plataformas de reventa.

Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).- La frustración e indignación invadió a muchas de las fans mexicanas de la banda surcoreana BTS ante los precios excesivamente caros que se cobran en los sitios de reventa por un boleto para su presentación en el Estadio GNP de la Ciudad de México (CdMx), los cuales superan los 120 mil pesos.

Este viernes se llevó a cabo la preventa especial "Army Membership" para las presentaciones de esta popular agrupación de K-Pop que se llevarán a cabo los días 7, 9 y 10 de mayo en la capital mexicana. Las localidades se agotaron en tan solo 75 minutos.

Mientras algunas de las fanáticas más afortunadas presumieron en redes sociales que lograron conseguir sus entradas para ver a la banda originaria de Corea del Sur, hubo otras que expresaron su frustración por no haber podido adquirir un boleto debido a las largas filas virtuales.

Revenden entradas 10 veces más caro que Ticketmaster

Luego de que se realizó la primera preventa de boletos para ver a BTS en la CdMx, en algunos de los sitios de reventa empezaron a ofertarse entradas para la presentación de la banda en el Estadio GNP, con precios excesivamente elevados.

En la plataforma Viagogo, una de las más populares para revender, los boletos más baratos son los que se ubican en las zonas más alejadas del escenario, en la parte alta de las gradas, con precios que van de los 13 mil hasta más de 50 mil pesos.

Por otra parte, una localidad en la parte baja del recinto puede costar desde 25 mil hasta más de 60 mil pesos, en el caso de los asientos más cercanos al escenario.

En dicha plataforma se registró el caso de un boleto para la sección nueve, ubicada junto al templete, que se ofertaba por un precio de 122 mil 992 pesos.

Cabe señalar que los precios que se ofrecen en la reventa de boletos para los conciertos de BTS en CdMx son 1o veces más caros de lo que cuesta adquirirlos en la venta oficial de Ticketmaster; en este sitio las entradas más baratas tienen un costo de mil 767 pesos, mientras que el más caro se vende por 13 mil 330 pesos.