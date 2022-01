Tiroteo en Nochevieja deja tres muertos en reunión familiar en Pittsburgh, EU

Pittsburgh, 1 de enero (LaOpinión).– Tres personas murieron luego de un tiroteo en el vecindario Homewood South de Pittsburgh la madrugada del viernes.

Sucedió en la cuadra 7500 de Hamilton Avenue alrededor de las 4 a.m.

Un familiar de dos de las víctimas dijo el viernes por la noche que su hermana y su sobrino estaban entre las tres personas fallecidas.

Wand Fitzgerald identificó a la madre y al hijo como Nandi Fitzgerald y su hijo de 12 años, Denzel Nolan Jr.

La tercera víctima aún no ha sido identificada.

“No podemos entrar en el nuevo año demostrando que de eso se trata. No somos nosotros. Somos una comunidad de amor”, dijo Sheldon Oliver.

