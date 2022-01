La CaMe activa fase preventiva en CdMx y Edomex por quema de cohetes en Año Nuevo

De acuerdo con los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas que aplican en la Zona Metropolitana del Valle de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la fase preventiva regional por partículas PM10 para la zona noreste del Valle de México.

Ciudad de México, 1 de enero (SinEmbargo).– La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) informó este sábado, el primer día de 2022, que activó la fase preventiva de la contingencia ambiental de formal regional, debido a presencia de partículas PM10 en el noreste del Valle de México, que incluye una parte de la Ciudad de México y otra del Estado de México.

“El día de hoy a las 08:00 horas, se alcanzó un promedio móvil de 24 horas de 178 y 174 microgramos por metro cúbico de partículas PM10 en las estaciones Villa de las Flores y Tultitlán respectivamente, en los Municipio de Coacalco de Berriozabal y Tultitlán, en la zona Noreste del Valle de México”, señaló la Came en un comunicado.

“Lo anterior, debido a que durante la noche del día de ayer (31 de diciembre) y la madrugada del día de hoy (1 de enero 2022), se presentaron emisiones extraordinarias generadas principalmente por la quema de pirotecnia, fogatas y quemas de otros materiales que incrementaron los niveles de contaminación por PM10 en toda la Zona Noreste del Valle de México, mismas que tendieron acumularse en el aire de la ZMVM como consecuencia a las condiciones meteorológicas prevalecientes que afectaron su dispersión”, añadieron.

Por ello, de acuerdo con los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas que aplican en la Zona Metropolitana del Valle de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la fase preventiva regional por partículas PM10 para la zona noreste del Valle de México.

Esta zona comprende a la Alcaldía Gustavo A. Madero, de la CdMx, y los municipios mexiquenses siguientes: Acolman, Atenco, Axapusco, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Chimalhuacán, Coacalco de Berriozábal, Ecatepec, Hueypoxtla, Ixtapaluca, Jaltenco, La Paz, Nextlalpan, Nezahualcóyotl, Nopaltepec, Otumba, Papalotla, San Martín de las Pirámides, Tecámac, Temascalapa, Teotihuacán, Tepetlaoxtoc, Texcoco, Tezoyuca, Tonanitla y Zumpango.

“Lo anterior, con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud”, señaló la Came.

Este sábado a las 15:00 horas se emitirá un boletín informativo con la evaluación de las condiciones meteorológicas y de calidad del aire prevalecientes en la Zona Metropolitana del Valle de México, para actualizar la situación en caso de que empeore o mejore.

La recomendación principal para los habitantes de la zona es evitar hacer actividades cívicas, culturales, de recreo o ejercicio al aire libre a cualquier hora del día y no fumar en especial en espacios cerrados.

Además, se recomienda, en caso de contar con aire acondicionado en el hogar o automóvil, utilizarlo en modo de “recirculación”, así como mantener puertas y ventanas cerradas.

Para reducir la generación y exposición a partículas cuando se está en interiores, no prender velas ni quemar leña, carbón u otros materiales; no quemar materiales o residuos, incluyendo las quemas realizadas para adiestramiento y capacitación de personal; reducir el uso del vehículo particular y utilizar el servicio de transporte público; y reportar cualquier tipo de incendio de manera inmediata.

Ya el viernes, en vísperas del Año Nuevo, la Came había hecho un llamado a la población de la Zona Metropolitana a evitar la quema de juegos pirotécnicos, el encendido de fogatas con leña, llantas usadas o residuos, generan emisiones de partículas, debido a que, usualmente en estas fechas, se decreta contingencia ambienta atmosférica precisamente por el alza en estas actividades con motivo de Navidad y Fin de Año.