¿Cómo va, cuánto falta? ¿Cómo que elevado? Todo lo que querías saber del Tren Maya

Fernando Vázquez, vocero del Fonatur, planteó que actualmente los tramos del 1 al 4 del Tren Maya llevan un avance superior al 60 por ciento. En tanto, el Tramo 5, que va de Cancún a Playa del Carmen, en Quintana Roo, y que se ha visto sometido a polémicas debido a diversas suspensiones legales, está próximo a iniciar con las obras.

Ciudad de México, 1 de enero (SinEmbargo).- El Tren Maya, una de las grandes obras impulsadas por el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que conectará a cinco estados del sureste mexicano a través de mil 554 kilómetros de ruta, estará listo para iniciar operaciones en diciembre de 2023, afirmó Fernando Vázquez Rosas, vocero del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

En entrevista en el programa de Los Periodistas, que conducen Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez y que se transmite por YouTube a través del canal SinEmbargo Al Aire, el funcionario dio detalles de cómo van los trabajos de la obra, a partir de qué fechas comenzarán los periodos de prueba y cómo estarán divididos los tramos del recorrido.

“En el mes de julio también se va a entregar el primer tren ya allí en territorio, entonces julio de 2023 es una fecha clave porque se termina la obra y se entrega el primer tren, porque entonces empezarán las pruebas de rodamiento del primer tren; cada mes se van a seguir entregando trenes, pero vaya, el primero con el que se van a empezar las pruebas llega en julio, se termina la obra en julio, empiezan los periodos de prueba, porque en diciembre de 2023 se inaugura el Tren Maya y ya habrá cuatro o seis trenes entregados en total y con eso se va a empezar ya la operación normal de toda la ruta de los mil 554 kilómetros”, explicó el funcionario federal.

El Tren Maya es un proyecto prioritario del Gobierno de México que contará mil 554 kilómetros de ruta y conectará a los cinco estados del sureste: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de que pasará por 40 municipios y 181 localidades. Sin embargo, el proyecto ha generado objeciones de ambientalistas, arqueólogos y espeleólogos, quienes han realizado protestas para impedir que las retroexcavadoras derriben árboles y limpien los espacios por donde pasará el tren.

Como con sus otros proyectos emblemáticos, incluido el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y la refinería de Dos Bocas, el Presidente López Obrador al tren de los estudios de impacto ambiental, y el pasado mes de julio invocó un asunto de seguridad nacional para seguir adelante con la obra, lo que anuló las restricciones judiciales contra la obra.

En septiembre de este año, un Juez federal revocó dos suspensiones que había contra el Tramo 5 del Tren Maya y dejando vía libre para la obra en los siete tramos que la componen.

Ante esta situación, Fernando Vázquez indicó que actualmente los tramos del uno al cuatro del Tren Maya llevan un avance superior al 60 por ciento. En tanto, el Tramo 5, que va de Cancún a Playa del Carmen, en Quintana Roo, y que se ha visto en medio de la polémica debido a diversas suspensiones legales, está próximo a iniciar con las obras.

“En el Tramo 5, que ha sido el más polémico, que va de Cancún a Tulum allí están por iniciarse ya los trabajos, están todos los estudios hechos y allí tiene una peculiaridad porque como contrario a lo que se dice se está cuidando mucho la protección de los cenotes, de las cavernas, de los ríos subterráneos, la gran parte de este tramo va a ser por viaducto, va a ser elevado de modo que se van a poder proteger. Este trabajo está por iniciarse ya como tal ya se hicieron todas las pruebas pertinentes y en breve arrancarán”.

Respecto a la polémica generada por la construcción del Tramo 5, el funcionario indicó que tanto el Gobierno federal como la Fonatur han cumplido con todos los requerimientos necesarios y han trabajado para garantizar que no haya un daño ambiental, tal y como señalan los detractores de la obra.

“La imputación en el tramo 5, para ponerlo en específico, es que hay un daño ambiental es lo que se decía y daño a los cenotes, a las cavernas, a los ríos subterráneos, luego se agregó que iba a haber daños al patrimonio arqueológico y se ha demostrado ante la instancia legal, que no es así, que no hay tal daño y que se están tomando todas las previsiones necesarias”.

Fernando Vázquez recalcó que la obra cuenta con todas las autorizaciones ambientales necesarias para evitar un impacto negativo en la zona. En cuanto al Tramo 5, el funcionario detalló que la mayor parte de este recorrido será elevado y solo una “pequeña parte” irá a ras de tierra.

“Se tiene previsto que la mayor parte de la vía en el tramo 5, que va de Cancún a Tulum decía, yo va a ser elevada, solo va a ser una pequeña parte que va a ir a ras de tierra, pero el tren en sí, en la mayor parte no va a tocar el piso, sino va a ir en una estructura como un viaducto elevado sostenido por pilotes estratégicamente que serán colocados en zonas donde no dañen por supuesto ni cenotes, ni cavernas y que no haya daño pues allí al medio ambiente esto va a ayudar además a proteger el ecosistema, porque al ir elevado pues la fauna va a poder transitar libremente por abajo”.

El Vocero de Fonatur indicó que las personas y grupos que han impulsado los amparos para detener las obras del Tren Maya, no son personas que están a favor del medio ambiente, sino figuras como Claudio X. González que han expresado su rechazo al Gobierno del Presidente López Obrador.

“Entendemos la parte mediática de todo este asunto, pero nosotros sí decimos que quienes han impulsado estos amparos no necesariamente están a favor del medio ambiente si no están en contra del Tren Maya y están en contra de la obra que es estar en contra del Presidente López Obrador. Voy a poner solo un ejemplo, no quiero yo hacer mención son muy respetuoso, pero uno de los amparos los interpuso un centro de litigio estratégico de donde forma parte Claudio X. González, pues bueno, es público Claudio X. González está promoviendo una alianza opositora abiertamente políticamente en contra del actual Presidente entonces de eso se trata”.

En cuanto a los tramos restantes, el Vocero de Fonatur detalló que los trabajos también están a punto de comenzar y afirmó que a pesar de las complicaciones que han tenido el Tren Maya comenzará operaciones en las fechas que se tienen previstas.

En los tramos 6 y 7, que va de Tulum a Chetumal y de Chetumal a Escárcega, también están por iniciarse los trabajos, estos tramos están a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional y en breve estaremos viendo yam que inicien los trabajos, empezando por el tendido de la vía.

El funcionario detalló que actualmente más de 100 mil personas trabajan en esta obra. Además, recordó que los trenes que correrán por esta obra son fabricados en México, en Ciudad Sahagún, Hidalgo.

“Yo diría en resumen que la obra está marchando bastante bien, a buen ritmo, no se han detenido los trabajos por las fiestas decembrinas, hay tres turnos de trabajo incluso por la noche, hay más de 100 mil personas empleadas que están trabajando en esta gran obra en el sureste mexicano y se va a completar todo este trabajo con la fabricación de los trenes que ya se están haciendo en Ciudad Sahagún, Hidalgo, allá se están generando 11 mil empleos más y ya van avanzadas las primeras cajas de lo que va a ser el primer tren”.

El funcionario detalló que el Tren Maya contará con diversos servicios que atenderán todas las necesidades de los usuarios y estará dividido en tres partes: el turístico, desplazamiento de pasaje local y transporte de mercancías.

“Son tres servicios los que va a ofrecer el Tren Maya luego hay un poco de confusión, pero uno desde luego es el servicio turístico llegan cerca de 16-17 millones de turistas allí a la zona de la Riviera Maya y lo que se busca es que no se queden allí, sino que se adentren a conocer la grandeza cultural, la grandeza natural y humana que tiene el sureste mexicano […] El tren va a ofrecer servicio a pasajeros locales, desde luego muy económico, para que las personas puedan reconectarse en las comunidades y puedan conocerse allí mismo en el sureste y el otro servicio que va a ayudar mucho también, pues a la operatividad del tren, pero sobre todo a los productores locales, es el transporte de carga. Hay muchas personas que pues producen, pero no tienen manera de transportar sus mercancías”.

Finalmente, indicó que habrá distintos tipos de trenes para cada uno de los servicios, esto con la finalidad de proporcionar la mejor experiencia posible a los uruarios.

“Van a ser distintos tipos de trenes de hecho algunos trenes específicos para turismo van a tener dormitorios, van a tener restaurantes pues para dar este servicio a los turistas, desde luego va a haber otros simplemente para poderse transportar con fines turísticos, sino de conectividad de traslados y los trenes de carga, van a estar diferenciados”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado