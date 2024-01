Ciudad de México, 1 de enero (AP) — El Papa Francisco expresó este lunes su “preocupación” por la situación política en Nicaragua y el arresto de al menos 15 sacerdotes y seminaristas, incluyendo dos obispos, y pidió buscar “el camino del diálogo” para resolver la crisis en ese país.

En el primer rezo del Ángelus del año 2024 desde la Plaza de San Pedro, el jefe de la Iglesia católica mostró su “cercanía y oración” con los religiosos “privados de libertad” en Nicaragua, con sus familiares y con el resto del país, en la primera reacción del Papa a las redadas de sacerdotes.

En los últimos días de diciembre, policías uniformados y de civil detuvieron en Nicaragua a un obispo, 12 sacerdotes, dos seminaristas y más de 20 laicos, según denunciaron autoridades de la Iglesia y opositores al Gobierno del Presidente Daniel Ortega.

En la lista destacan el monseñor Isidoro Mora, obispo de Siuna (noreste) arrestado el 20 de diciembre, y los vicarios de la Arquidiócesis de Managua Carlos Avilés, Silvio Fonseca y Miguel Mántica, así como ocho párrocos de distintas ciudades del país, detenidos entre el 27 y el 30 del mes recién pasado.

Se desconoce el paradero de todos los detenidos. La policía no ha confirmado ni desmentido las denuncias de los arrestos.

Two more priests have been arrested in Nicaragua, bringing the total to 14 priests, 2 seminarians, and 1 bishop detained in the past week.https://t.co/4qkeLXr4cL

— Vatican News (@VaticanNews) January 1, 2024