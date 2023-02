VIDEO | “Me retiro. Para siempre”: Tom Brady se va de la NFL tras 23 años de carrera

TAMPA, Florida, EU (AP).— Tom Brady, quien ganó un récord de siete Super Bowls para New England y Tampa, anunció su retiro el miércoles.

El mariscal de campo más exitoso en la historia de la NFL y uno de los mejores atletas en los deportes en equipo, publicó el anuncio en las redes sociales el miércoles por la mañana, un breve video que duró poco menos de un minuto.

Truly grateful on this day. Thank you 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/j2s2sezvSS

— Tom Brady (@TomBrady) February 1, 2023