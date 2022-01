Tom Brady se retira de la NFL con 44 años, confirma su empresa; ganó 7 Super Bowls

Por Rob Maadi

Tampa, Florida, 29 de enero (AP).- Tom Brady se retira de la NFL luego de una carrera sin precedentes en la que ganó siete Super Bowls, y registró numerosos récords, informó su empresa deportiva el sábado en su cuenta de Twitter.

7x Super Bowl champion Tom Brady retiring after 22 NFL seasons. (via @RapSheet ) pic.twitter.com/jUYaLvrYg8

Brady, de 44 años, se retira luego de conducir a los Buccaneers de Tampa Bay a un título de Super Bowl la temporada anterior y al campeonato de la Conferencia Nacional Sur en ésta.

La cuenta de Twitter de Brady TB12sports escribió: “7 anillos de Super Bowl. 5 MVP de Super Bowl. 3 Premios MVP de la Liga. 22 temporadas increíbles. Gracias por todo, @TomBrady”.

ESPN informó previamente del retiro de Brady citando fuentes no identificadas.

Brady había expresado el deseo de retirarse para pasar más tiempo con su esposa e hijos a pesar de que aún continuaba en la cima. Encabezó la NFL en yardas de pases (cinco mil 316), anotaciones (43), pases completos (485) e intentos (719), pero los Buccaneers perdieron en casa el domingo pasado ante los Rams de Los Ángeles por la ronda divisional.

Brady ganó seis Super Bowls con los Patriots de Nueva Inglaterra en 20 temporadas con el entrenador Bill Belichick. Pasó a los Buccaneers en 2020 y los condujo al segundo Super Bowl de su historia.

.@TomBrady gave us so many unbelievable moments…

But this might've been his masterpiece. 🐐 #ThankYouTom pic.twitter.com/qO7NCdVqek

— NFL (@NFL) January 29, 2022