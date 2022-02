Tom Brady llegará a Hollywood con una comedia junto a Jane Fonda y Rita Moreno

Por Daniela Barrera

Ciudad de México, 23 de febrero (ASMéxico).- Tom Brady dio el gran salto a Hollywood. Tras anunciar su retiro de la NFL, el quarterback incursionará en la industria del séptimo arte como productor y actor de 80 for Brady, un filme de comedia que será protagonizado por Jane Fonda, Rita Moreno, Sally Field y Lily Tomlin.

El largometraje es un proyecto realizado por Paramount Pictures y Endeavor Content, y correrá bajo la dirección de Kyle Marvin, quien coescribió el guión con Michael Covino; así lo confirmó The Hollywood Reporter.

80 FOR BRADY: ¿DE QUÉ TRATARÁ LA PRÓXIMA PELÍCULA DE TOM BRADY?

De acuerdo a lo informado por el mencionado medio, 80 for Brady será una comedia de roadtrip en la que se seguirá la historia de un grupo de amigos que buscan ir al Super Bowl y conocer a la leyenda de la NFL, Tom Brady.

La cinta está basada en una anécdota real, en la que cuatro amigos, fanáticos de los New England Patriots, emprendieron un viaje al Super Bowl LI de 2017 para ver jugar a su ídolo. Al tratarse de una comedia, el filme presentará todo el caos por el que este grupo de amigos tuvo que pasar antes de llegar al mayor evento deportivo del país.

Jane Fonda, Rita Moreno, Sally Field y Lily Tomlin le darán vida a este cuarteto de amigos, mientras que Brady se interpretará a sí mismo. La producción de la película comenzará en primavera del presente año.

