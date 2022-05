Nancy Pelosi afirma que EU apoyará a Ucrania en la guerra “hasta obtener la victoria”

Cracovia, Polonia, 1 de mayo (EFE).- La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, afirmó este domingo en Polonia, tras realizar el sábado una visita por sorpresa a Kiev, que Washington apoyará a Ucrania en la guerra iniciada por Moscú “hasta obtener la victoria”.

En una rueda de prensa en la localidad polaca de Rzeszow, en el sudeste de Polonia, Pelosi indicó que en la reunión con el Presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ambos trataron cuestiones relativas a “la seguridad, la asistencia humanitaria, la asistencia económica y finalmente la reconstrucción una vez que se obtenga la victoria”.

La presidenta de la Cámara de Representantes, que viajó acompañada de una delegación de congresistas demócratas, es la dirigente estadounidense de mayor rango en visitar Ucrania desde el inicio de la guerra el pasado 24 de febrero.

Join Members of our delegation and me in Rzeszów, Poland for a press conference on the situation in Ukraine. https://t.co/QbuHSRk11i

Pelosi reiteró la voluntad de su Gobierno de enviar a Zelenski “un mensaje de unidad desde el Congreso de los Estados Unidos, un mensaje de agradecimiento de parte del pueblo americano por su liderazgo y la admiración de la gente de América hacia su coraje”.

Asimismo, la líder de la Cámara baja norteamericana recordó que en Washington el Presidente Joe Biden solicitó al Congreso el envío de un paquete de ayuda humanitaria y militar a Kiev por valor de 33 mil millones de dólares.

El congresista demócrata Jim McGovern, que tomó la palabra después de Pelosi, acusó al Presidente ruso, Vladímir Putin, de hacer la guerra “a los más vulnerables del mundo” y “exacerbar el hambre” con su agresión a Ucrania, una de las mayores productoras mundiales de cereal.

President Zelenskyy conveyed the need for continued security, economic & humanitarian assistance from the U. S. & our delegation delivered the message that additional American support is on the way, as we work to transform @POTUS’ funding request into a legislative package.

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) May 1, 2022