Liga Mx: Así quedaron los equipos que disputarán el repechaje del Clausura 2023

Por Fernando Salazar

Ciudad de México, 1 de mayo (ASMéxico).- Con la última jornada del Clausura 2023 concluida, ya se conocen los juegos que habrá en el repechaje del futbol mexicano, donde, a un solo juego, ocho equipos buscarán hacerse con uno de los últimos cuatro lugares que restan para clasificar a la Liguilla, donde ya están instaurados Monterrey, América, Chivas y el Toluca.

Pachuca, León, Tigres, Cruz Azul, Atlas, Puebla, Atlético de San Luis y Santos Laguna son los equipos clasificados a la siguiente ronda de la repesca. Cabe señalar que Gallos Blancos de Querétaro fue uno de los que calificó; sin embargo, por reglamento no podrá jugar al ser el último de la tabla porcentual y deberá pagar multa económica de 100 millones de pesos. Por ende, los laguneros ocuparán su lugar.

¡Lista la #Reclasificación! 🤩

Así se jugará la siguiente ronda del #Clausura2023:@Tuzos vs @ClubSantos@clubleonfc vs @AtletideSanLuis @TigresOficial vs @ClubPueblaMX@CruzAzul vs @AtlasFC

8 Clubes, 4 lugares para los #4tosDeFinal#LigaBBVAMX ⚽ pic.twitter.com/PEDentBngy

