Ataque ruso en la ciudad ucraniana de Pavlohrad deja 2 muertos; hay 40 heridos

Por David Rising

Kiev, Ucrania, 1 de mayo (AP).— Rusia lanzó el lunes una nueva ronda de misiles contra Ucrania, dañando edificios y dejando al menos dos muertos y 40 heridos en la ciudad oriental de Pavlohrad, aunque no logró golpear Kiev, según las autoridades.

Las sirenas de ataque aéreo empezaron a sonar en la capital en torno a las 3:45 horas, seguidas por el sonido de explosiones conforme los misiles eran interceptados por los sistemas defensivos ucranianos.

En total se lanzaron 18 misiles de crucero desde la región de Murmansk y la zona del Mar Caspio, 15 de los cuales fueron interceptados, indicó el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Valerii Zaluzhnyi.

El jefe de la administración municipal en Kiev, Serhii Popko, indicó que todos los misiles lanzados contra la ciudad fueron derribados, así como varios drones. No dio más detalles.

Los ataques se produjeron después de que Rusia lanzó el viernes más de 20 misiles crucero y dos drones explosivos a Ucrania, la ronda de mayor intensidad dirigida contra Kiev en casi dos meses.

En ese ataque, los misiles rusos impactaron contra un edificio de apartamentos en Uman, una ciudad ubicada a unos 215 kilómetros (135 millas) al sur de Kiev, donde murieron 21 personas, incluidos tres niños.

En el ataque del lunes, los misiles impactaron Pavlohrad, en la región oriental de Dnipropetrovsk, dejando dos muertos y 40 heridos, declaró el Presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

Se lanzaron siete misiles contra la ciudad y “algunos fueron interceptados”, pero otros golpearon una instalación industrial, lo que desató un incendio, indicaron las autoridades. Se reportaron daños en 24 edificios residenciales, 89 casas, seis escuelas y cinco comercios, de acuerdo con las autoridades regionales.

Los misiles también afectaron a otras tres zonas de Dnipropetrovsk y causaron daños en edificios residenciales y una escuela, dijo Serhii Lysak, el funcionario de mayor rango de la región.

El portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov, dijo el lunes que Rusia llevó a cabo “un ataque grupal de misiles con armas de precisión de largo alance disparadas desde aire y desde el mar contra instalaciones de la industria de defensa de Ucrania… y se impactó a todas las instalaciones designadas”.

Un funcionario designado por Moscú en la región ocupada de Zaporiyia, Vladímir Rogov, dijo que el ataque impactó depósitos de municiones y combustible en Pavlohrad, lo que aseguró que obstaculizaría la contraofensiva ucraniana que se tiene prevista.

Los ataques también causaron daños en la infraestructura eléctrica que tardarán días en repararse, según el ministro de Energía, Herman Haluschenko. Añadió que casi 20.000 personas en la ciudad de Jersón y la región circundante se quedaron sin luz, así como un número no especificado de personas en la región de Dnipropetrovsk.

Moscú ha lanzado ataques frecuentes con misiles de largo alcance a lo largo de los 14 meses de guerra, los cuales a menudo han impactado zonas civiles de forma indiscriminada.

En anticipación a la contraofensiva ucraniana, en estos momentos las fuerzas rusas se enfocan particularmente en la destrucción de rutas y centros logísticos para las fuerzas armadas ucranianas, dijo la portavoz militar de la región sur, Natalia Humeniuk, a la televisión ucraniana.

Como parte de las nuevas capacidades ucranianas para llevar a cabo la contraofensiva se incluye la reciente entrega de misiles Patriot de fabricación estadounidense para mejorar las defensas antimisiles. Se desconoce si se empleó alguno de ellos para intentar repeler la ofensiva del lunes. Además, Ucrania ha estado reforzando sus brigadas mecanizadas con transporte blindado provisto por sus aliados occidentales, quienes también han estado capacitando a los soldados ucranianos y enviando municiones.

Chernihiv region, the village of Lyzunivka. There, a 🇷🇺 air bomb destroyed another 🇺🇦 school… Unfortunately, this strike took the life of a teenager – a boy born in 2009… 14 years old! He was just near the school. Pavlohrad, Dnipropetrovsk region. 🇷🇺 terrorists’ missiles… pic.twitter.com/wusGK15VeP

La península ucraniana de Crimea, la cual Rusia se anexó ilegalmente en 2014, ha sido objeto de ataques periódicos, y Zelenskyy ha prometido recuperar ese y otros territorios ocupados.

El lunes, las autoridades rusas reportaron el derribo de por lo menos dos drones ucranianos en Crimea, pero no especificaron si alguno de ellos había alcanzado sus objetivos. La península alberga a la flota rusa del Mar Negro. El sábado, dos drones ucranianos impactaron un depósito de petróleo ruso en Crimea.

Ucrania no asume la responsabilidad por ese tipo de ataques.

En lo que se ha convertido en una dura guerra de desgaste, las batallas más enconadas se concentraban en la región oriental de Donetsk, donde Rusia pasa problemas para rodear la ciudad de Bájmut ante una persistente defensa ucraniana.

Elementos del grupo mercenario ruso Wagner y otras fuerzas combaten a soldados ucranianos casa por casa y tratan de controlar lo que se conoce como la “carretera de la vida”, el último camino al oeste que sigue en manos ucranianas, el cual es crucial para la entrada de suministros y nuevos soldados.

#BREAKING: Large explosion in Pavlohrad, Donetsk region of Ukraine. Geolocation suggests something was struck in the area of the train station.

Some reports say a supply of air defense missiles was struck which could add up to the dozens of contrails. pic.twitter.com/slbb0WK5qh

— Moshe Schwartz (@YWNReporter) April 30, 2023