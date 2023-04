Un funcionario ruso asegura que dron de Ucrania incendió depósito de crudo en Crimea

Por David Rising

Kiev, Ucrania, 29 de abril (AP) — Un depósito de petróleo en Crimea se incendió tras ser alcanzado por dos drones ucranianos, dijo el sábado un funcionario local designado por Rusia, en el último de una serie de ataques contra la península anexionada por Moscú mientras el Kremlin se prepara para una esperada contraofensiva de Kiev.

Mikhail Razvozhayev, Gobernador de la ciudad portuaria de Sebastopol, en el Mar Negro, publicó videos y fotos del incendio en su canal de Telegram.

El fuego registrado en el puerto de la ciudad estaba considerado como de gran riesgo debido a la complejidad de su extinción, agregó Razvozhayev, quien apuntó que el incendio al aire libre había sido contenido.

Oil depot is Sevastopol is on fire. Video from Telegram channel of Mikhail Razvozhayev, so-called "governor of Sevastopol". #Crimea pic.twitter.com/gBt9HyX7QU

— Olya Vorozhbyt (@vorozhbyt) April 29, 2023