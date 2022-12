Putin “sube la moral” de Rusia y cruza a Crimea sobre un puente reparado tras ataque

Moscú, 5 de diciembre (AP) — El Presidente ruso Vladimir Putin trató de levantar la moral de la población rusa el lunes al conducir un vehículo sobre un puente hacia Crimea que un camión bomba dañó en octubre.

Putin tomó el volante para cruzar el puente que une Rusia continental con la península de Crimea, una península de Ucrania que Moscú se anexó en 2014.

🇷🇺 media published a video of Vladimir Putin driving on the Crimea Bridge pic.twitter.com/3Fl5rkGxKx

— Shawn Carrié (@shawncarrie) December 5, 2022