Vladimir Putin eleva la tensión con Occidente con un ensayo de ataque nuclear masivo

Moscú, 26 de octubre (AP) — El Presidente ruso, Vladimir Putin, supervisó este miércoles personalmente unos ejercicios de las fuerzas nucleares estratégicas del país, donde hubo lanzamientos de misiles balísticos y de crucero, en un alarde de fuerza en momentos de gran tensión con Occidente debido al conflicto en Ucrania.

El ministro de Defensa, Serguei Shoigu, informó a Putin que la intención de los ejercicios era simular un “ataque nuclear masivo” en represalia por un ataque nuclear a Rusia.

Previamente, Putin advirtió que estaba dispuesto a utilizar “todos los medios disponibles” para rechazar ataques al territorio ruso en clara alusión al arsenal nuclear del país.

Putin monitors drills intended to simulate a massive nuclear strike by Russia. Russian President on Wednesday monitored drills of the country's strategic nuclear forces.The launches took place as Russia makes unsubstantiated claims that Ukraine was plotting to use a dirty bomb. pic.twitter.com/GDRvSDGQVD

