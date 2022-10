Nuevos ataques de Rusia en contra de Ucrania dejan a cada vez más regiones sin luz

KIEV, Ucrania, 19 de octubre (AP).— Ataques de misiles y proyectiles rusos dejaron a oscuras más ciudades, localidades y zonas de dos ciudades, según dijeron el miércoles las autoridades ucranianas. Los nuevos ataques aumentaron la presión sobre Ucrania y amenazaban con llevar un invierno de penurias a millones de personas.

El Presidente, Volodímir Zelenski, volvió a instar a los ucranianos a hacer un “esfuerzo muy consciente” para ahorrar energía antes de otra noche de ataques contra estaciones eléctricas y otra infraestructura.

Los ataques dejaron sin luz ni agua corriente a zonas de Energodar, dijo el Alcalde, Dmytyo Orlov. La ciudad sureña está cerca de la central nuclear de Zaporiyia, una de las principales fuentes de preocupación en la invasión iniciada hace casi ocho meses.

Los misiles causaron daños graves en un centro de energía en la región de Krivói Rog, una ciudad en el surcentro de Ukrania, según el Gobernador regional. Varias localidades y un distrito urbano se quedaron sin electricidad.

Desde hace casi dos semanas, un aluvión de ataques rusos con misiles, drones explosivos kamikaze y otras armas contra infraestructura crítica ucraniana ha abierto una nueva fase en la guerra del Presidente de Rusia, Vladimir Putin, y puesto a prueba la resiliencia que han mostrado los ucranianos desde la invasión de Moscú.

Zelenski tuiteó el martes que casi un tercio de las centrales eléctricas de Ucrania han quedado destruidas desde el 10 de octubre y se han producido “apagones masivos” en todo el país.

Another kind of Russian terrorist attacks: targeting 🇺🇦 energy & critical infrastructure. Since Oct 10, 30% of Ukraine’s power stations have been destroyed, causing massive blackouts across the country. No space left for negotiations with Putin's regime. @United24media pic.twitter.com/LN4A2GYgCK

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 18, 2022